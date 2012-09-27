И как только вы примете решение ехать, то позвольте нам сначала дать вам несколько советов от Мальтийского рыцаря насчет проживания здесь на Мальте.

Завтрак в отеле?

Если вы хотите получить максимум удовольствия и ничего не делать, то лучший выбор для вас – это отель. И не стоит волноваться, если вам не по карману отель Hilton Malta, размещение в котором входит в наш эксклюзивный промо пакет. Вы легко найдете и другие места, где сможете хорошо отдохнуть после долгого дня за покерным столом.

Hilton Hotel Malta *****

Но начнем с главного. Hilton Malta - это один из немногих пятизвездочных отелей Мальты, который способен предложить высочайший уровень отдыха во время поездки.

Во-первых, если вы уже ознакомились с условиями и возможностями нашего турнира, то наверняка знаете, что имеете дело с одним из лучших брендов в мире. Знаменитые отели сети Hilton не нуждаются в дополнительном представлении, а попасть в него можно купив наш специальный промо пакет на турнир всего лишь за €1,400.

Оставаясь в отеле Hilton, вы будете на расстоянии нескольких шагов от казино Portomaso, где и пройдет турнир. Плюс – отличный вид на гавань Портомазо, не считая быстрого доступа ко всем лучшим местам отдыха и наслаждения в Сент-Джулианс и Слиме. Да и до исторического центра – Валетты – недалеко.

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Недорогие отели

Если ваша цель лишь сыграть в турнире с бай-ином за €550 на Мальте и не потратить особо больше, то здесь вы найдете немало отелей с приемлемым уровнем цен, не таким как в Hilton.

Возможно, у нас получится вам помочь сразу и предложить несколько интересных вариантов.

Rokna ***

Rokna – это 3-зведочный отель на улице Церквей в Пачевиле, в нескольких минут ходьбы от казино, который может быть отличным решением для бюджетного отеля.

Поскольку горячий сезон на Мальте в ноябре уже давно сойдет на нет, вы легко сможете забронировать номер за €40/ночь, включая завтрак.

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St. Julian´s Bay Hotel ***

На самом деле этот отель относится к уровню 3,5-звездочным, оставаясь при этом очень выгодным отелем по соотношению цена/размещение.

Расположен в отличном месте на берегу залива Балюта, в десяти минутах ходьбы от казино Portomaso. Цена за ночь может опускаться ниже уровня в €25, предлагая отличное проживание для бюджетных путешественников и покерных энтузиастов.

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Почему бы не снять квартиру или даже виллу?

В поисках комфортабельного места для проживания и желания делать себе завтра самому стоит попробовать снять апартаменты или даже виллу. Возможно, это лучший выбор для вас.

Взять в аренду недвижимость на Мальте проще пареной репы. Не важно на три дня снимаете, или на два года. Количество свободных квартир здесь всегда огромно, и поиск лучшего варианта для вас не займет много дней. За вас будут бороться агенты недвижимости от разных фирм, причем предлагая вам одну и ту же квартиру по разным ценам. Так что ищите варианты.

Только примите во внимание, что на Мальте почти все апартаменты сдаются внаем через агентства недвижимости, что подразумевает дополнительную плату за их услуги. Обычно вы платите здесь половину от месячной платы. Также необходимо будет внести вперед депозит в размере от платы за месяц, а также саму плату за месяц вперед. Иначе говоря, если вы нашли квартиру за €500 в месяц , то это значит, что на деле придется заплатить сразу €1250 (€500 аренда + €500 депозит + €250 услуги агента), из которых обратно через месяц вы получите только €500.

Если аренда вас еще интересует, то можете начинать поиск уже сейчас. Поисковик Google сразу вам предложит несколько компаний, как RE/MAX, Frank Salt or Bel-Air. Также можно легко найти апартаменты уже здесь, ибо таблички «сдаю в аренду» здесь можно найти почти на каждом здании. В таком случае бывает возможность избежать услуг агентств и найти «хату» сразу от хозяина.

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