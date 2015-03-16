Продолжаем нашу серию о гангстерах и мошенниках Лас-Вегаса. Сегодня у нас в "гостях" величайший транжира всех времен и просто отвязный парень - Джамиэль «Джимми» Чагра.

В 1970-х годах большая часть торговли наркотиками между Эль-Пасо и Лас-Вегасом контролировалась Джамиэлем Чагрой.

Миллионы, которые он делал, обычно быстро находили свой путь в карманы покерных хай роллеров. Чагра был легендой не только благодаря азартным играм, но и благодаря астрономическим чаевым.

В то время как Джамиэль Чагра отбывал 25-ти летний срок, Джек «Treetop» Штраус упоминал его как одного из главных спонсоров игр в покер на большие ставки в Лас-Вегасе.

«Ничьи деньги были такими же грязным, как его собственные», — сказал чемпион мира по покеру. «Но он, как правило, заботился о том, чтобы каждый за столом стал немного богаче, так что он всегда был очень радушным».

Пагги Пирсон, бывший однажды победителем WSOP Main Event, так же делится теплыми воспоминаниями о Чагре: «Я побеждал его, и я опять побеждал его, и снова побеждал. Я, вероятно, выиграл у него около 600 000 долларов. Он пытался играть помногу и во все. Он был наркоторговцем, который пытался выглядеть как профессиональный игрок. Чагра должно быть, потерял миллионы на ребятах, которые жили в Вегасе в то время, что и я. Да, Джимми был хорошим парнем».

Этот славный парень рано начал преступную жизнь, был белой вороной в семье. В то время как его прилежные братья изучали право, Джимми бросил среднюю школу и поднялся на сцену контрабанды и торговли наркотиками в районе Эль-Пасо, штат Техас, где на этом можно было легко сделать большие деньги.

Джамиэль Чагра попытал счастья, и его удача называлась кокаин. В конце 1960-х кокаин нашел свой путь из Южной Америки на север через границу США. И Чагра зарабатывал в этом регионе миллионы.

Ему было слегка за 20, и он за очень короткий период времени заработал больше денег, чем когда-либо смог бы потратить в своей жизни. Но нельзя сказать, что он не пытался. Если и было в мире хотя бы одно место, где это было возможно — это был Лас-Вегас. И Джимми Чагра жил в нем как король.

В 1970-х годах Джимми "заседал" в Caesars.

Позже он рассказывал о золотых 70-х годах в Городе грехов: «Когда бы я ни приехал в Лас-Вегас, в моей комнате всегда находилось несколько шоу-гелз. Лайза Минелли могла зайти без предупреждения, просто чтобы выпить. Все, что вам было нужно — это чемодан, полный денег. И на вас сразу же смотрели как на бога. На Земле не было лучшего места для таких парней как я».

Хотя Чагра проигрывал миллионы долларов, он, казалось, полностью наслаждался каждой минутой, проведенной с акулами. Очевидцы до сих пор рассказывают о том, что он, как правило, терял не меньше одного миллиона за ночь, играя в азартные игры.

В 1970-х он практически жил в Caesars Casino. Каждый раз, когда он приезжал в Город грехов, его сопровождали массивные чемоданы с наличными, и он по уже сложившейся традиции оставлял их в кассе казино.

Он так сблизился с владельцами Caesars Casino, что запросто мог им одолжить 10 миллионов на день, если тот сложился не слишком удачно и приходилось делать массу выплат, чтобы выдать все выигрыши.

Его легендарный статус все же в значительной степени сложился благодаря размерам чаевых, оставляемых персоналу казино. Однажды он оставил на чай официантке $ 10 000 только за то, что она принесла ему бутылку воды. Самым запоминающимся стал случай, когда он оставил крупье чаевые в размере $ 600 000. Просто длинная игра сложилась удачно и настроение у него было хорошее. По сей день в Лас-Вегасе никто ни разу не давал больше чаевых.

Чагра получил самый теплый прием в Binion’s Horseshoe. Амарилло Слим Престон, Дойл Брансон, Джек Штраус, Чип Риз, Пагги Пирсон и Джонни Мосс готовы были сидеть и ждать Джимми круглосуточно. Ведь когда он сядет за стол, то повысит их банкролл.

Тем не менее, играть против Джимми Чагры не получалось без риска. Как Энди Бил годы спустя, Чагра имел привычку оказать давление на своих оппонентов лучшим оружием богатых: продолжал поднимать блайнды.

Чагра никогда не участвовал в играх, где бай-ин был меньше 50 000 долларов. Даже при таком безумном размере стека он мог поставить до 20 000 долларов сразу просто так. Обычно он комментировал свои действия словами «просто немного оживим игру».

В реальной жизни, казалось, что удача наркоторговца исчерпала себя. 1978 год, можно сказать, положил начало концу для Чагры.

Его старший брат Джимми — Ли Чагра — был найден застреленным в своем кабинете. Он был адвокатом дьявола и заработал миллионы долларов, защищая наркоторговцев. Ли часто принимал кокаин, а тысячи долларов на его покупку прятал в ковбойских сапогах.

Это было, скорее всего, не простым совпадением, что убийца Ли Чагры скрылся с 450 000 долларов убитого. Хотя скорее это были деньги его брата Джамиэля, предназначенные для босса мафии Джо Бонанно.

Сам Чагра быстро почувствовал, что петля на шее тоже затягивается. Его привлекли к суду, обвинили в контрабанде наркотиков, и откупиться никак не получалось. Все потому, что судьей был назначен Джон Х. Вуд-младший, широко известный как «Максимум Джон». Это прозвище он получил за то, что привлекал к ответственности наркобаронов и не брал взятки.

Чагра пытался подкупить Вуда не менее, чем 10 миллионами долларов, чтобы выйти сухим из воды, но судья отказался от этого предложения.

Это могло бы стать концом Джамиэля "Джимми" Чагры. Тем не менее...

Когда Чагра вернулся в Лас-Вегасе в последний раз, то встретился с Чарльзом Харрельсоном. Он был наемным убийцей, а также отцом сына по имени Вуди, который позже покорит Голливуд, став кинозвездой.

Чагра заплатил Харрельсону 250 000 долларов, и убийца застрелил судью Вуда прямо перед его домом в Сан-Антонио.

Джон Вуд стал первым федеральным судьей, которого убили в 20-м веке. ФБР впервые расследовали подобное дело со времени убийства Кеннеди. Тем не менее, они так и не смогли доказать, что Чагра заплатил Харрельсону за убийство Джона Вуда.

Серия - Гангстеры и шулеры Лас-Вегаса:

1) Бенни Биньон: Человек, который изобрел WSOP

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3) Майор Риддл: Крестный отец (и "Фиш") первой Большой Покерной игры

4) Джамиэль «Джимми» Чагра: Транжира всех времен

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6) Рекс Кобл: "Ковбойская мафия Вегаса"