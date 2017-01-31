Всего лишь пару дней фестиваля хватило, чтобы переписать ряд рекордов и осознать, что это только начало.

Первые сайд-ивенты собрали массивные поля, но впереди еще «сладкое», начиная от матча-реванша между Уильямом Кассуфом и Стэйси Матусон и до женского командного турнира и, конечно же, Главного события.

Знаменитости уже там

Как вы могли ожидать, покерные послы 888poker – Кара Скотт, София Левгрен, Натали Хоф, Доминик Нитше и Крис Мурман – приехали в King’s Casino, чтобы достойно представлять своего работодателя, который занимает второе место в мире среди онлайн покер румов, пока.

Однако не ими одними заполнится список звезд и знаменитостей в Розвадове. Как и на предыдущем фестивале в Лондоне, 888poker пригласили немало известных персон из мира покера и не только.

Пока все ОК.

Судите сами: обладатель браслетов WSOP - Майкл «The Grinder» Мизраки, чемпион последнего ЕРТ Мальта Нил Фаррел и звезда шоу «Girl Got Game» Джоанна Квак.

И это еще не все, ибо 2 февраля там пройдет хедз-ап матч между Кассуфом и Матусон, чтобы определить «Кто из них настоящий босс»?

Командный женский турнир

Необычный формат, который призван увеличить интерес к фестивалю – это 3 на 3 и только женщины.

С одной стороны Оан Буи, Джоанна Квак и Анна Вегшейдер, с другой представительницы 888poker – Скотт, Левгрен и Хоф.

Формат игры – до двух побед в матчах с уровнями по 15 минут и 5,000 фишек стартового стека.

У каждой команды есть по 4 возможности для «командного совета» в течении хедз-апа.

Экшн каждый день до 6 февраля

Итак, в турнире открытия на старт вышли 783 игрока, но это было только начало.

Выиграй один из них!

В Розвадове пройдет немало турниров вплоть до 6 февраля, и уровень бай-ином будет в диапазоне от нескольких десятков до хайроллера за €5,300.

Корреспондент RussiaPokerNews будет на месте события со старта Главного события и хайроллера, так что все самое интересное вы узнаете из первых рук.

Чтобы принять участие в это особенном турнире вам необходимо иметь аккаунт на 888poker, который можно сделать через страницу обзора покер рума, чтобы получить доступ к нашим эксклюзивным бонусам и фрироллам.