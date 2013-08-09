Покер представляет собой одну из тех азартных игр, которая основана не только на везении и удаче, но и на умениях игроков, в том числе и на их навыках ввода противников в заблуждение с использованием различных приемов.

Каждый прием используется в определенной ситуации и имеет некоторые особенности. Среди всех существующих приемов обмана противников в покере можно отметить флоатинг, который представляет собой один из способов блефа и заключается в коллировании рейза противника на префлопе и флопе, позволяя ему продемонстрировать свою силу.

После этого на терне противник делает чек, ответом которого может быть ставка, что оказывает на противника большое давление. Такое давление достаточно часто может стать причиной ухода в пасс оппонента при наличии сильной руки.

Флоатинг является достаточно сложным и предполагает соблюдение нескольких условий, а именно игру только с одним оппонентом, у игрока должна быть сильная комбинация карт, которая может противостоять противнику, и наличие коротких стеков.

Использование данной тактики игры с несколькими противниками не рекомендуется, поскольку вероятность наличия более сильной руки у одного из них достаточно велика, благодаря чему он может заколлировать ставку. То же самое может возникать и во время применения такого приема при глубоких стеках.

Флоатинг рекомендуют использовать против умных противников и очень хорошо его маскировать, поскольку можно попасть на чек-рейз на терне и проиграть достаточно серьезную сумму. Также необходимо следить за оппонентами и делать чек-рейз на терне, в случае, если противник применяет подобный прием.

Новичкам использовать флоатинг не желательно, поскольку не каждый начинающий игрок может просчитать возможные варианты событий, тем более что неудача такого блефа может повлечь достаточно большой проигрыш.

Такой прием будет более эффективен при угрожающем борде, хотя, при этом, необходимо быть уверенным в действиях противника. При наличии аутов или сильной комбинации, к примеру такой как стрит, на терне подобные действия являются математически оправданными.

Использование различных тактик, позволяющих увеличить банк и ввести противника в заблуждение, повышают шансы игрока на победу. При этом стоит всегда брать во внимание поведение противника и хорошо маскировать свои действия, поскольку раскрытый блеф приведет к потере контроля над игрой и потере всего банка.