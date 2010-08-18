Ровно год назад в своем первом EPT в Киеве мне, некоторым образом, удалось победить. Отправляясь на первый этап нового сезона EPT в Таллин, держал в уме эту информацию, но реальность оказалась более суровой, чем я предполагал.

В первый день главного турнира прошел достаточно далеко. Хотя совсем ничего не складывалось и ничего не доезжало. Я не назову конкретных раздач, но помню, сидел глухо, как в танке. С раздачи удалось набить фишек - у меня было 70К при стартовом сетке в 30, - а потом пошло-поехало. Надо было сидеть и не дергаться, а я проиграл очередную "монетку" с A-Q против J-J, опустился до 20К. А потом - и до 15К при блайндах 500/1,000. И только здесь я начал хоть что-то выигрывать...

Удвоился снизу, потом пару раз ставил олл-ины, и поднялся почти до 50К. Потом меня пересадили за новый стол. Сыграл забавную раздачу, где колил две улицы с туз-хай - на флопе и на ривере, - и выиграл без совпадений на не спаренной доске. Закончил первый день со средним стеком, чуть больше 50К. А на второй поднабил уже почти до ста, но тут опять проиграл "монету", сделался коротышом, и пихнул с каким-то мусором: A-J и попал в 10-10. Как уже говорил, при моем стиле игры хоть иногда, но имне нужна карта для опен-рейса, чтобы получить хоть какое-то эквити. Когда же ее нет, очень тяжело - в мои рейзы совершенно перестают верить.

Было очень неприятно вылететь так бездарно. Ну, черт с ним. Пошел, зарегился в сайд по €2K. Поднимаю первые карты - два красных туза! И зачем они мне тут, в начале? Лучше бы в том турнире пришли... Это распределение дисперсии, конечно, умиляет! Причем, в этой самой раздаче я сразу же проиграл половину стека.

Я сделал рейз, хороший немецкий игрок - колл, блайнд тоже зашел. Флоп J-9-2 с двумя бубнами. Я - контбет, блайнд - колл, немец выкинул. Терн 5♣. Еще один бет, под его олл-ин (у него 6К от стартовых 12), он колл с K♦ J♦. Топ-пара и флеш-дро. Я спросил его, почему он на флопе не перекрутил, ведь я понимал, что тут далеко впереди и все равно нигде не выкинул. Зато ривером, конечно, открылась бубна, и у меня осталось 6,000. Через какое-то время ему же проиграл с A-K в 10-10.

Итого: два вылета за три часа - лучше не придумаешь...

На следующий день сел играть хедз-ап по €3,000. Первый матч выиграл легко, но игра шла очень медленно, монотонно... Соперник был не сильный, но, как понял, он хотел, чтобы мне все это надоело, я устал. Мне надоело, но я все-таки выиграл. Во втором туре попался Вуди Дэк, литовский игрок, с которым мне доводилось играть. Он победил в первом матче, вел во втором, причем, у меня оставалось около 10ББ, и выставился с K-J против его A-7. К терну у него сложился стрит, мы попрощались уже, но тут на ривере открывают общий стрит! После этого я раскрутился, сравнял счет в матче, затем выиграл решающую партию, и вышел в следующий круг.

Третий матч был против хорошего интернет-игрока Кэвина Эйстера. Вот с ним мы играть о-о-очень долго... И все в один день! Первую партию он выиграл. Доигрались до очень больших блайндов и выставились на флопе: у меня топ-пара, у него флеш-дро, которое доехало. Вторую - тоже. Снова при уже больших блайндах проиграл с A-8 его A-5. Тут ничего не сделать - не повезло. Он попал в деньги, а я - нет.

В итоге он сейчас играет хедз-ап за победу в турнире, а я пишу эти строки. Дело в том, что в полуфинале у него был... Николай Евдаков. Думаю, если бы я прошел Эйстера, то путь в финал был бы заказан. Коля - хороший человек, но против меня один на один ему было бы очень тяжело. Но, что сделать, они там, я - здесь.

Чтобы достойно закончить эпопею EPT Tallinn, добавлю, что в последнем сайде по €1,000 я попал со стритом во флеш, и закончил здесь свои выступления!