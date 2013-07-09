Для новичков многие покерные термины являются непонятными словами и одним из таких терминов является «эквити» об это более подробно мы поговорим сегодня.

В покерной терминологии употребляется понятие, которое в английском оригинале пишется как «equity», а в русскоязычных текстах, соответственно как «эквити». Некоторые отечественные авторы предлагают заменить его для лучшего понимания словосочетанием «доля банка», которое дает лучшее понимание сути термина.

Эквити, или доля банка – это та часть банка, на которую вы можете претендовать, зная вероятность выигрыша в той или иной сдаче. Эту вероятность несложно рассчитать с помощью покерного калькулятора типа PokerStove. Если вы имеете 40% шансов на выигрыш, это означает, что вы имеете 40-% эквити.

Другой термин, связанный с эквити – это «value bet», что переводят как «ставка до кучи» или «ставка с положительным матожиданием». Положительное матожидание – это когда ваша эквити превышает 50% (или equity>1/количество игроков в банке). Допустим, имея долю банка 60%, вы ставите $15. Противник отвечает, ставя свои $15. Вы имеете право на $30*0,6=$18, тогда как ставите всего лишь $15. Таким образом, расчет доли банка поможет вам определить, насколько выгодно ставить/поднимать и будет ли ваша ставка иметь ценность.

Конечно, не зная карт противника, трудно рассчитать эквити (хотя с помощью PokerStove можно оценить потенциал рук оппонента). В случае некрупных рук, когда нет уверенности в своих шансах, все же можно примерно вычислить среднюю эквити, которая начисляется вам при различных комбинациях.

Еше одно понятие – Fold Equity, что переводится как "доля вероятности фолда" и обозначает долю банка, причитающуюся вам в случае, если другой игрок сбросит карты. Когда рука оппонента меньше, чем у вас, и его доля банка меньше вашей, то польза от фолда для вас невелика, гораздо полезнее был бы колл.

Лучше для вас, когда у противника более сильная рука, но он предпринимает фолд. Допустим, вы имеете эквити 29%, но если противник испугается и сбросится в 27% случаев, вы получаете fold equity 27% и претендуете не на 29%, а на 56% банка, что уже больше критичных 50%.

И, наконец, bluff equity, что можно перевести как «ценность блефа». Она, в каком-то смысле, подобна fold equity, только в случае bluff equity вы не рассчитываете на улучшение руки.

Здесь необходимо, чтобы противник сделал фолд и выигрыш был немедленным. В целом, блеф выгоден, когда вероятность успеха больше, чем ставка/(ставка+банк), например: 10/(10+20)=1/3=33%.