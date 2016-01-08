Вам в помощь вторая часть 10-ти минутного экспресс-курса по Техасскому Холдему, который даст вам все необходимое.

Первую часть можно прочитать здесь.

Раздел - Постфлоп

Флоп

Как только вы добрались до флопа, оцените свою руку.

Посмотрите на борд, прикиньте возможные руки и подумайте, как хорошо вы стоите в данной ситуации.

Помните: вы хотите поймать топ пару или выше или иметь достойные шансы собрать действительно сильную руку.

Если у вас вторая ли третья пара, а ваш оппонент ставит, лучше выйти из игры и сделать фолд.

Если же у вас топ пара с хорошим кикером, коллируйте или ставьте сами.

В покерных учебниках целые главы отведены под игру на флопе, поэтому мы и дальше не будем усложнять.

Следите за тем, как развивается раздача, и всегда помните: топ пара – хорошая рука, но если несколько игроков делают рейзы, ваша рука уже не выглядит столь уверенно.

Если же у вас рука лучше, чем топ пара – к примеру, две пары или сет, - в большинстве ситуаций лучше делать рейз, чтобы извлечь вэлью из более слабых рук.

Примечание по поводу дро: дро называется та ситуация, когда вы можете собрать стрит или флеш на следующей улице (или на последующих улицах).

Дро – сильные руки, поскольку собранные стриты и флеши практически всегда гарантируют вам победу в раздаче.

Однако не все дро одинаково хороши.

Например, рука 5♦ 6♦ на борде 7♥ 3♥ A♦ имеет всего четыре аута – четыре 4-ки, – но на самом деле это дро еще слабее, ведь 4♥ может дать кому-нибудь флеш.

Когда вам нужна какая-то «внутренняя» карта, чтобы собрать стрит, то такое дро называется «гатшот».

Более выгодное стрит дро носит название «двухстороннее стрит дро». Например, 8♠ 9♠ на флопе 6♥ 7♠ J♦.

В данном примере у вас в два раза больше аутов, чем при гатшоте.

Двухсторонки гораздо сильнее гатшотов. Редко, когда стоит тянуть гатшот дальше флопа, если только вам не предлагают бесплатную карту или ставка чрезвычайно мала.

У флеш дро есть девять аутов (исходя из того, что в колоде есть 13 карт каждой масти) и данная рука очень сильна.

Как правило, вы можете колировать ставку на флопе и если не поймаете флеш на терне, лучше сдаваться, если, конечно, ставка не будет совсем крошечной.

Терн

Обычно, когда игра доходит до терна, в банке остается только 2-3 игрока.

Когда игрок доходит до терна, то, как правило, он каким-либо образом попал в борд.

Если вы являетесь первоначальным агрессором в раздаче (другими словами, первыми начали ставить), а на терне ситуация не изменилась, то в большинстве ситуаций вам стоит продолжать агрессию.

Если же на терне закрылся стрит или флеш, вам стоит сбавить обороты и действовать более аккуратно.

Если вы поставили и получили в ответ рейз, чаще всего лучшим решением будет просто скинуть руку.

Ривер

Обычно, к риверу вы остаетесь один на один со своим оппонентом.

Прокрутите в голове всю полученную за раздачу информацию, чтобы понять, стоит ли вам самим ставить или колировать ставку соперника.

Каждое действие вашего оппонента рассказывает вам немного больше о его руке.

Если он делал рейз на префлопе, ставил на флопе и терне, а теперь снова ставит на ривере, то у него, скорее всего, сильная рука.

И наоборот, если он рейзил на префлопе, ставил на флопе, чекал на терне и теперь чекает на ривере, то он не может похвастаться сильной рукой.

Но стоит понимать, что подобных ситуаций может быть огромное множество, и описать все не представляется возможным.

Используйте критическое мышление, чтобы выяснить, что может быть на руках у вашего соперника, и действуйте соответствующим образом.

Позиция

Позиция является одним из ключевых факторов в Техасском Холдеме.

Позиция означает ваше местоположение относительно баттона дилера, который и определяет, в каком порядке будут ходить игроки.

Поздняя позиция ценится выше всего, ведь вы будете действовать одним из последних и будете обладать куда большей информацией, чем остальные игроки.

Вы будете знать, сделал ли ваш соперник чек или бет. У вас будет вся информация, на основе которой вы сможете сделать более взвешенное решение.

Никто не может посмотреть следующую карту или шоудаун, пока вы не скажете. В ваших руках тотальный контроль.

И именно по этой причине, когда вы находитесь в позиции, вы можете разыгрывать больше рук, чем обычно, поскольку у вас будет важное преимущество последнего действия.

Покер в долгосрочной перспективе

Хотя вы можете «бить» покер на длинной дистанции, это по-прежнему гэмблинг в той или иной степени.

Вы принимаете решения, а затем приходят случайные карты. Вы контролируете то, когда вкладывать деньги в банк, но не контролируете борд.

Это тот самый элемент удачи, который и делает игру столь увлекательной, но в то же время фактор удачи приносит немало разочарований.

Вы можете принимать абсолютно верные решения на протяжении всей игрой сессии и все равно остаться в минусе. Более того, вы можете принимать лучшие решения на протяжении целой недели и все равно проигрывать.

И наоборот: часто вы будете свидетелями того, как какой-нибудь идиот будет разыгрывать каждую руку и выигрывать кучу денег. Такова природа игры.

Она притягивает фишей (слабых игроков), приманивает их. Рассматривайте каждую ситуацию отдельно и принимайте самые лучшие решения.

Если вы будете действовать таким образом в каждой раздаче, то непременно станете успешным покерным игроком в долгосрочной перспективе. Старайтесь не придавать большого значения краткосрочным результатам.

И последнее, но не менее важное: Развлекайтесь. Покер – веселая игра, так что не стоит относиться к ней слишком серьезно.