Всегда ли туз являлся самой сильной картой в колоде? Окунемся в историю. Слово «ace» (англ.) происходит от «as» (лат.), что обозначает «единица». Так называлась римская мелкая монета. Перед тем, как прийти в карточные игры, «ace» являлась обозначением грани кубика (игральной кости) с одной точкой, которая в средние века ассоциировалась с неудачей.

Сегодня же все наоборот. Туз – это качество и совершенство. Не зря же мастеров своего дела называют асами. В военные годы асами называли лучших летчиков. В теннисе существуют идеальные подачи, именуемые эйсами.

Тем не менее, в некоторых играх туз до сегодняшнего дня остается наименьшей картой. Так в Европе выпускаются колоды карт, в которых нет туза как такового, а только обозначение с цифрой «1». Основная масса популярных карточных игр (покер в том числе) представляет туза, в зависимости от комбинации, как старшим, так и младшим. Явным примером этому является вариант покера хай/лоу.

Интересно, каким же образом туз, имея не самое лучшее историческое происхождение (мелкая монета), добыл звание старшей карты? Существует некоторое число версий. С точки зрения историков вследствие французской революции изменилась иерархия, символизирующая победу простого человека над королем.

С помощью иной теории утверждается, что культурам множества народов присущи такие понятия как «первый», «номер один» и т.п., поэтому туз, будучи единицей, просто не имел права не стать старшей картой. Опять же, по информации с истории, туз символизирует деньги, которые главнее, чем король.

Как ни странно, каждая из версий имеет место быть обоснованной. Следовательно, история восхождения туза на «олимп славы» весьма многогранна. Или говоря простым языком, и пешка может стать ферзем, если дойдет до конца. Так наверное и тузом.

Возникает еще один вопрос. Какой же тогда туз самый старший из четырех, присутствующих в колоде? Традиционно это туз пик. Именно он носит на себе эмблемы производителей. В 1960 году на территории Англии действовал закон об обложении налогом каждой карточной колоды. Штамп об уплате этого налога ставился именно на пикового туза. Поэтому мы можем наблюдать различные надписи на тузе пик.

И напомню, что короли в колоде это реальные правящие люди своих лет: король пик - Давид IV, король треф - Александр III, известный под именем Великий (Македонский) , царь Македонии, бубновый король - Гай Юлий Цезарь, король червей - Карл Великий, король Ломбардии.

Хотя карты появились гораздо раньше…