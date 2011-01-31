Два момента истины на Багамах

Я написал этот пост ровно год назад, - после путешествия на Багамы. Но тогда почему-то не представилось случая его опубликовать.

На сей раз я остался дома - кататься на лыжах. Без турнира хайроллером PCA мне был не очень интересен, если честно. Ну, а сегодня есть хороший повод вспомнить пережитое...

Перелет на Багамы был долог. Москва - Амстердам - Гавана - Багамы. Увы, не повезло с погодой, хотя море и было теплым. Повезло с покерной "погодой".

Праздник удался.

К сожалению, я вылете в конце первого дня в главном турнире... Ключевыми были две раздачи. Возможно, этих раздачах я действовал не лучшим образом - и вылетел. Выношу эти свои покерные прегрешения на ваш взыскательный суд.

Итак, большая часть первого игрового дня позади. Блайнды 150-300 анте еще нет. Справа от меня два самых агрессивных и очень сильных игрока за столом (к сожалению, не запомнил их имен), оба склонны к блефам, могут легко ставить две улицы, хотя с блефом стараются не перебарщивать. Как правило, на флопе делают ставки-продолжение. Я на ББ с #Аh#Кs. Вдруг игрок с баттона ставит 1К, а малый блайнд - те самые двое - коллирует эту большую ставку. А стеки у всех огромные: у меня 37,000, у игроков справа немного больше - 40,000 фишек.

Обычно в восьми случаях из десяти я сделаю стандартный рерэйз. Здесь же посчитал колл более доходным. Почему? Как бы вы поступили здесь?

Открылся флоп-мечта A 7 3 . Заметьте: две пики, но не туз. Малый блайнд - чек, я - тоже чек. Батон, как и следовало ожидать, делает конт-бет. А дальше происходит неожиданное: игрок с блайнда переставляет до 4,500 фишек.

Итак, что же мне делать? Фолд, колл или рейз? Что бы вы сделали?

Оба агрессивных, переставить могут на "воздухе". У батона может быть любая рука и, скорее всего, если у него не флеш-дро, он выкинет свои карты. Рука же соседа справа - загадка. Я предполагал, что он мог иметь сет, мог иметь туза со средним кикером, мог иметь карты типа одномастных J-Q, но все же его ставка показалась мне типичным сквизом, выдавливающим меня из банка...

Решив, что у него туз с худшим кикером, сделал колл. В банке 13,500 фишек. На терне - 10 , и он в лоб ставит 7,500. Что бы вы сделали на моем месте? И не забывайте, что мой король пиковый, так что имею второй натс-флеш-дро.

К этому моменту я считал, что прочесть мою руку практически не возможно и, скорее всего, соперник (после моего кола на флопе) положит меня на сильные руки. Возможно даже на сет, и эта ставка была для меня неожиданной...

Первым желанием было - пойти в олл-ин. Но если соперник имел в руках карту типа одномастного туза, то он мог уже поймать натс и такая игра олл-ин в никуда мне совсем не нравилась. Не придумав ничего лучше, я сделал просто колл.

На ривере пришел валет, и он опять поставил в лоб - 13,000. При колле, а тут у меня естественной реакцией часто должен быть колл, у меня оставалось бы еще 10,000 фишек. Это не так много, но еще не критично, можно выкарабкаться.

Но что же все-таки было у соперника? Почему он сам не боится пики, ведь и я, имея натс-флеш на терне, скорее всего, не стану переставлять, надеясь добрать на ривере. А если бы я имел сет, и коллировал терн? В большинстве случаев я и тут, скрепя сердце, заколлирую ставку на ривере. И, наконец, руки типа A-7 тут, скорее всего, сыграют чек. Может быть, К-Q? Но король пик у меня - и действия соперника на флопе и терне с такой рукой выглядят не совсем логично...

Я подумал что флеш наименее вероятен, но сет или карта типа A-J возможна и не стал искушать судьбу выкинул карты в пас, показав червового туза.

Увы, соперник карт не показал, и я до сих пор не уверен в этом розыгрыше. Но, несмотря на то, что не располагаю всей полнотой информации, нахожу его очень интересным. Тут есть над чем подумать, что-то для себя решить и понять.

К сожалению, дальше мне совсем перестало заходить, пару раз меня банально перекупили, мой стек прилично подтаял, а блайнды, напротив, выросли. Без карт и без стека я просто ждал своего часа на PCA. И вот... он, наконец, наступил.

Это была первая раздача при блайндах 400|800/100. У меня вторая позиция и чуть более 15,000 фишек и пара восьмерок. Только что подсадили нового игрока сразу слева от меня и он энергично собирает в стеки свои 24 тысячи фишек.

Первый игрок открывает торговлю, он уже чип лидер стола (правда для этого ему пришлось выиграть коинфлип с J-J против A-K). Его диапазон - любые K-10+, любые пары и не часто - любые одномастные карты, невзирая на позицию.

Недолго подумав, я пришел к выводу: сейчас или никогда! Перекручиваю его 2,200 до 6,400 - показываю, что готов идти олл-ин. К моему великому удивлению новый игрок, быстро посмотрев карты, говорит "колл!" Я так до конца не понял - видел ли он, что до него был рейз и 3-бет? Понимаю, что он мог и не знать моего тайтового имиджа, который я создавал последние два часа, но заметить-то, что люди зашли в банк с самых ранних позиций, он был просто обязан. Загадка!

Итак игрок справа на UTG выбрасывает карты и мы вдвоем смотрим на флоп 10-10-7. Мое слово - первое. Как бы в такой ситуации поступили бы вы?

Какие руки в такой ситуации вообще можно положить сопернику? Посчитав до трех, я задвинул оставшиеся 9,000 фишек в банк - и увидел орущего от радости соседа, гордо показавшего фулл на 7-7. Но... на терне пришла третья десятка - и радости у соседа поубавилось, когда ему вслух сообщили, что он теперь позади. "Но, - продолжал наш комментатор. - На ривере могут выть всякие чудеса!"

Чудо впрямь случилось - дилер элегантным жестом взял и вытащил из колоды последнюю семерку. Каре! Мой соперник был просто в экстазе. Что поделать: я встал из-за стола, пожал всем руки - и тихо покинул роковой игровой зал.

Багамы, хорошая погода, океан...

Спрашивать вашего совета, что сделать, чтобы ваш соперник не "доезжал", не будут. Такой никто не даст и за миллион долларов... Что скрывать, выигрывать хочет каждый из нас, а без переездов в турнирах никуда. Ну и без собственных ошибок, увы, тоже.