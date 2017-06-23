В Лас-Вегасе подошла к экватору серия WSOP, и еще три дня назад в копилке отечественных игроков было не густо – 0 браслетов да десяток появлений за финальными столами.
Но затем все резко изменилось.
Сначала Владимир Щемелев выиграл свой второй браслет WSOP в карьере, став лучшим среди 668 участников турнира под номером «32»: $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better.
И этот результат не стал неожиданным, чего не скажешь о победе москвича Надара Кахмазова в 36-м турнире - $5,000 NL Hold'em 6-Handed. Но этот сюрприз из разряда очень приятных.
Спецы по омахе
Владимир Щемелев уже давно снискал себе репутацию одного из самых успешных российских игроков в покер на WSOP, при том, что к покерным профессионалам его сложно отнести.
Тем не менее, его первое появление на Мировой серии датируется еще 2007 годом, а основные успехи – 31 попадание в деньги на общую сумму $2,046,139 – пришлись на последние четыре года.
Второй есть!
Свой первый браслет WSOP он также выиграл в дисциплине Omaha Hi-Lo 8 or Better в 2013 году, но тогда бай-ин был в два раза выше – $3,000.
Соответственно и за успех тогда победителю полагалось $279,094, в то время как второй триумф принес Владимиру «лишь» $193,484. Впрочем, этот случай, когда деньги уходят на второй план, а главное – это браслет/трофей.
Кстати, вместе с ним за финальным столом сидели еще два россиянина - Николай Яковенко (3 место и $81,232) и Игорь Шараськин (4 место и $56,187), причем для последнего это была уже третья финалка по омахе за эту серию.
Правда два предыдущих выхода закончились 3-м ($102,045) и 5-м местами ($40,862). Это очень круто.
Щемелев же стал третьим россияином с двумя браслетами. Ранее такого результата добивались Виталий Лункин и Александр Жуков. Кто же из них станет первым трехкратным чемпионом?
Миллион за три недели!
История другого российского чемпиона WSOP-2017 Надара Кахмазова и вовсе похожа на сказку. Еще три недели назад его суммарные выигрыши составляли порядка $225k.
Однако в конце мая он занимает 8-е место в Сочи на PokerStars Championship ($62,743), затем побеждает в очень большом турнире в лас-вегасском казино Venetian - Mid-Stakes Poker Tour Main и 3,273 участника, что принесло россиянину $440,029.
И затем победа в очень сложном турнире $5,000 NL Hold'em 6-Handed, где приняли участие 574 игрока. Как результат - $580,338 за первое место и суммарный миллион долларов призовых за три недели! Сказочно.
Удачи!
На такой волне успеха можно и Главное событие занести, благо что финальный стол его не будет вынесен как отдельный турнир осенью.
10 финальных столов
В остальном успехи россиян относительно скромные.
Конечно, запомнилось второе место Александра Жукова в престижном 17-м турнире - $10,000 Dealers Choice 6-Handed, где он не сумел обыграть лишь американца Джона Рэйсенера, довольствовавшись $169,323 призовых.
Также отметим третье место Романа Коренева в «12»: $1,500 NL Hold'em, за которое ему достались солидные призовые в $174,559.
Побывал в четырех шагах от браслета и Андрей Жигалов, сильно выступивший в 26-м турнире - $10,000 Razz Championship $79,616.
Наконец, Михаил Семин вместе с белорусом Кириллом Родионовым занесли по $32,595 в «10»: $1,000 Tag Team NL Hold'em.
Таким образом, после первой половины WSOP-2017 на счету наших игроков 10 попаданий за финальные столы, два из которых закончились победами.
Продолжаем болеть за наших!
Кстати, у вас еще есть шанс и самим отправиться в Лас-Вегас на Главное событие Мировой серии.
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