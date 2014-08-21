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Дурят нашего брата

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21 Август 2014, Написал: Yuriy Ershov
Размещено в: Пиранья - Покерные истории
Дурят нашего брата

Любой рум нацелен на увеличение прибыли за счет игры игроков и это не для кого не секрет, но когда это уже переходит все разумные рамки, начинаются волнения.

Покер, что такое покер? для кого-то просто игра в карты, для кого-то очень сложный бизнес, который нацелен на опустошение ваших карманов. И это уже не просто слова, они подкреплены фактами, которые собрали пользователи  форума TwoPlusTwo.

Они провели анализ, который в итоге вылился в петицию о том, чтобы снизить рейк при игре PLO Zoom в руме PokerStars. Для меня сложилось, что форум TwoPlusTwo это как покерный профсоюз. Если что не так там собираются игроки и обсуждают проблему, а потом ее отправляют представителям рума. А что не плохо, нынче нельзя без профсоюза, осталось только членские взносы ввести.

Лично я особо долго не играл в Zoom и тем более не ставил его как дисциплину, где можно срубить бабла. Для меня Zoom та игра, при которой я могу быстренько войти и убить время не заморачиваясь на выигрыш или проигрыш. В нем я убиваю время и все. И как оказалось не зря.

Если на микролимитах рейк особо незаметен, то вот те, кто играют на лимитах повыше, все посчитали и отписали, если кому интересно, то можно почитать на форуме об этом более подробно. Там все приводится очень подробно. 

Что даст петиция?

Ее могут принять и пойти на снижение рейка, только вот зачем делать это PokerStars? Они монополисты и достойного конкурента у них нет, и скорее всего не будет. А игроков у них хватает. Как отписался один из участников форума TwoPlusTwo, это тоже самое, что написать петицию в Apple и попросить их снизить стоимость их  продукции.

А как мы понимаем, такого быть попросту не может, все нацелены лишь на прибыль и только прибыль. Их мало интересует прибыль игроков.

Здесь только в помощь игрокам может прийти их государство, которое в свою очередь урежет пыл PokerStars и введет определенные ограничения. Как я говорил в прошлый раз, если Россия перекроет доступ к руму, а в США они не успеют войти до этого момента, то онлайн покер будет на грани вымирания. Игроки из Европы, Азии, Канады и Австралии попросту не будут удовлетворять пыл компании предоставляющие услуги онлайн покера.

Так что не зря одно время была шумиха о том, что онлайн покер может загнуться. Причем виновниками этого могут стать сами румы. Если они не будут проявлять лояльность к своим игрокам, то далеко они не уйдут.

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