Компьютерные игры уже давно перешли на новый уровень и некоторые игроки в компьютерные игры зарабатывают гораздо больше игроков в покер.

В последнее время стал замечать, что огромное внимание уделяется компьютерным играм и уже появляются заголовки о том, что современные игры потеснят онлайн покер, так ли это на самом деле?

Если же обратить внимание на игру Dota2, то у этой игры очень огромный призовой фонд, так например, в чемпионате 2015 года он составил $18 млн. Не в каждом турнире WSOP или EPT образуются подобные призовые фонды. В Dota 2 за первое место команде полагается около $6,6 млн., второе место $2,8 млн. и это реальные цифры.

И конечно о какой то конкуренции речь может идти, но об этом не то, что рано говорить, а даже внимание обращать не стоит. Во-первых, это командная игра, покер это в основном игра одиночек. Чемпионат по Dota проводится раз в год, а в онлайн покер можно каждый день зарабатывать или спускать все в «унитаз».

Опять же речь идет, скорее всего, не о таких играх как Dota, а скорее всего о тех играх, которые в основном располагаются в социальных сетях. И вот они гораздо хуже, чем онлайн покер. Почему спросите вы?

Если вы на работе оглянитесь, то найдется один или два сотрудника, которые играют в подобные игры и вкидывают туда реальные деньги, чтобы быстрее достичь в этой игре определенного статуса. И деньги там следуют, лишь в одну строну, в онлайн покере все-таки можно заработать, кто бы, что ни говорил.

Это если смотреть с точки зрения игрока, если с точки зрения Корпорации, то игры в социальных сетях куда более привлекательны. Там не надо ничего выплачивать, пользователи сами без посторонней помощи заливают и спускают свои деньги в игру. Минус лишь один не те суммы. Те доходы которые получает PokerStars никогда не соберут все онлайн игры в соц.сетях вместе взятых.

Тут, скорее всего речь идет о том, что покер немного нудная игра и в ней нет каких-то красок, которые любят люди. Вот если добавить какие-нибудь новшества в цветовой гамме и возможности выбирать игроков и т.д. то, скорее всего игроков прибавиться.

Но я не думаю, что 888poker, Руководство PokerStars и другие пойдут на подобные новшества. Они будут не рациональными. Это конечно мое мнение, хотя если будет возможность отключить всю эту муть, то пусть делают, будет больше «рыбы» и больше денег.