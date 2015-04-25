Азартные игры и банкроллы игроков это лакомый кусочек для тех, кто привык наживаться за счет других.

Всем доброго дня! Помниться я уже как то затрагивал тему защиты своих данных, но думаю, что стоит все еще раз повторить и может найти новые решения.

В последние дни многие стали жертвами нестабильной работы PokerStars, в том числе и я. Как оказалось, кто-то решил пробить оборону серверов и что-то оттуда выудить.

Все это понятно, но у тех, кто это делал, была четкая цель и представление о том, куда они производят атаку. Возможно, что это была пробная атака, и изучали поведение PokerStars, что и как будет.

Скайп

Это самое уязвимое место у игроков в покер, через которое вы можете с лёгкостью словить злобный компьютерный вирус. Как это происходит, тут отдельное спасибо разработчикам скайпа, которые в новых версиях установили по умолчанию прием файлов на компьютер.

С такой проблемой мы столкнулись на работе, когда имеется конференция и нескольким людям необходимо сбросить файл, естественно мы кидали в данную конференцию, чтобы не искать каждого по отдельности, но файл принимали сразу все участники, а это неудобно и не нужно.

Так вот, чтобы такого не случилось, отключите такую возможность в нем.

Естественно установите лицензионный антивирус и не скупитесь на нем. Какой-то конкретно советовать нет смысла, в моей практике и прекрасно работает Касперский и dr.web и eset ни к одному у меня нет претензии.

По возможности закажите себе RSA-токен PokerStars, если вы играете регулярно, то думаю потратить пару тысяч очков на свою безопасность, не составит труда.

Советую включить всевозможные другие способы защиты в руме смс оповещение, е-майл оповещения, пин-код и т.д. если конечно еще что-то есть. Кроме этого советую использовать отдельный почтовый ящик для регистрации в руме и явно не использовать его в каких-то рабочих целях.

Так же рекомендую обращать внимания на те сайты, по которым вы лазаете иногда создаются страницы двойники, на которых ожидают вашего клика злые трояны готовые выкрасть все у вас и передать злоумышленникам.

Самое главное не пускайте все на самотек и будьте бдительны и внимательны.