Хотите играть как настоящие хайроллеры? Тогда приготовьте не менее $10 миллионов и забудьте про привычные покерные «посиделки». Пришла пора показать, кто здесь альфа-самец.

Крутая ночь покера в кругу друзей – это нечто большее, чем покупка свежей колоды карт и нескольких банок пива.

А если каждый из вашего круга друзей регулярно принимает у себя покерных гостей, ставки еще выше. Давайте-ка на чистоту: мы всегда хотим быть альфа-самцом среди всех альфа-самцов, а для этого нам потребуется создать нечто особое.

Голландский журналист PokerListings Ганс Фабер изучил вопрос организации первоклассного покерного «логова» и теперь готов поделиться этими знаниями со всеми страждущими. Он расскажет о том, как вывести обычную домашнюю игру на принципиально новый уровень.

Предупреждаем, одним покерным набором, купленным в супермаркете, тут точно не обойтись.

Далее – текст Ганса Фабера.

Перед тем как начать разговор о самых передовых покерных принадлежностях, следует разобраться с базовыми аспектами домашних покерных сражений.

Первое и самое важное – нельзя экономить на «горячительных напитках». Речь, конечно же, идет о пиве. Настоящий бочонок пива может произвести должное впечатление, однако сам напиток наверняка будет далек от качества чешских пивоварен.

Качество всегда должно быть превыше количества. К тому же представьте, во что превратиться покерный стол, если каждый будет сидеть с кружкой пива. Все должно быть в меру и не должно портить впечатление от игры.

Телевизор во всю стену – обязаловка. По нему должен идти спорт круглые сутки. Дилер может прерывать игру в ключевые моменты спортивных состязаний.

И еще про стены. Не забудьте повесить большие портреты любимых игроков или икон покера: Фила Айви, к примеру, Дойла Брансона, Стю Ангера, Чипа Риза – подобающая атмосфера гарантирована.

Теперь переходим к суперкрутым покерным принадлежностям и аксессуарам…

Покерный стол «All-In»

К выбору покерного стола можно подходить с различных ракурсов, однако самым логичным было бы выделить два ключевых атрибута: функциональность и красота.

Этот стол изготовлен из 15 пород дерева, включая вишню, орех и эбеновое дерево. Столешницу подпирают позолоченные трубки, к тому же она еще и подсвечивается.

Попробуй, как говорится, переплюнь.

Мэтт Сальсберг, игрок года 11-го сезона World Poker Tour, получил такой стол в подарок. Сказать, что мы завидуем, значит, ничего не сказать.

В самом низу статьи есть видео, в котором показан процесс изготовления этого шедевра.

Покерный набор от Джеффри Паркера

Хочется изысканности? Тогда лучше сосредоточиться на картах и фишках.

«Вложиться» потребуется нехило, но карты и фишки – основное в любой покерной игре. Когда вы хотя бы раз сыграете с первоклассным набором, поймете, о чем это мы.

Занять первую строчку в рейтинге организаторов лучших домашних игр позволит покерный набор от Джеффри Паркера.

Придется подождать 6-9 месяцев, прежде чем набор окажется у вас в руках, а перед этим перечислить – как бы это помягче сказать – $7,5 миллиона…

И вот что вы получите: кейс из крокодильей кожи – цвет на ваш выбор; внутренняя часть выполнена из 18-каратного золота и бриллиантов, то же касается и 384 фишек.

Всего в наборе использовано 22,400 драгоценных камней – в сумме более 1,000 карат. Четыре колоды карт покрыты слоем платины.

Изюминка – «кнопка» дилера, инкрустированная бриллиантами.

В общем, если у вас намечается большой покерный праздник, это чудо лучше заказывать заранее.

Кард-протектор

Вещица несущественная, зато заметно выделяет из среды тех, кто кладет на свои карты обычную фишку.

Разумеется, карты можно «охранять» одной из фишек из предыдущего набора, но тогда все подумают, что вас «жаба душит» – а это неприятно…

Фишку на снимке выше изготовил ювелир, заявив, что обычные фишки просто «скучные». Стоит сие добро $450,000, при создании использовалось 22-каратное розовое золото с вкраплениями алмазов.

На одной стороне фишки цифра 8 (счастливое число в Азии), на другой – 7. Обе изготовлены из 62 маленьких бриллиантов.

Забавная альтернатива

Мы тут прикинули и поняли, что покерный набор за $7,5 миллиона это вроде как за гранью. В общем, нужна альтернатива, да подешевле. Тут можно пойти по пути юмора.

Вот, к примеру, многим нравится хорошо покушать (шашлыки, все дела) – так почему бы не приобрести покерный набор Дэвида Голдкланга?

Олл-ин на $10 миллионов

Итак, чтобы стать самым главным альфа-самцом пожизненно, придется раскошелиться минимум на $10 миллионов.

И вот куда пойдут эти деньги:

Дом, способный вместить всех гостей: $1,5 миллиона (ну не поведете же вы всех к родителям)

Редизайн/наполнение самого покер-рума: $475,000

Покерный стол: 75,000

Покерный набор: $7.5 миллиона

Кард-протектор из 22-каратного золота: $450,000.

Что ж, теперь остается выиграть Главное событие WSOP 2014 и заплатить за это добро. Удачи и еще раз удачи.