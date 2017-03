Но сначала о хорошем. Турнир Partypoker Million в Сочи более чем удался.

В Главном событии с бай-ином в 1,100 долларов в итоге (включая и онлайн стартовые дни) приняли участия 1,170 игроков, что стало рекордом для самой серии, а призовой фонд перевалил за миллион, который и гарантировали в PartyPoker.

Едва ли такого ажиотажа ожидали и сами организаторы, но за многие годы с пресловутого анти-казино закона от 2009 года, покерные игроки соскучились по крупным турнирам.

Победителем первого «миллиона» в Сочи стал Дмитрий Чоп, переигравший в хедз-апе Льва Мнатсаканяна.

Финальные выплаты PartyPoker Million Sochi:

Нет сомнений в том, что Дмитрий Чоп – очень хороший игрок в покер, и его многочисленные успешные результаты лишь подчеркивают это.

Однако не секрет, что несколько лет назад он был замешан в очень неприятной истории со своими многочисленными долгами десяткам других игроков в покер.

Удивительно, но этот факт даже всплыл во время трансляции финального стола из Сочи, причем озвучил его Владимир Трояновский, который также является одним из кредиторов (и бэкеров) Чопа.

Фактически, Дмитрий играл этот турнир не на свои деньги, и большая часть его призовых пойдет на выплату части долгов.

Такой вот поворот судьбы: первый и крупнейший турнир за почти 8 лет в России выиграл покерист с едва ли не самой одиозной репутацией в покерном сообществе страны.

Еще один интересный факт – знаменитого игрока в покер Тони Джи, который родился в Литве, но вырос в Австралии, не пустили в Россию.

Напомним, что Тони является членом Европарламента от Литвы, и не раз занимал крайне агрессивную позицию в адрес российских властей, занимаясь и политические «троллингом».

Стало ли именно это причиной внесения его в лист персон нон-грата в России никто не знает, но повод еще потроллить на эту тему ему дали.

Впрочем, сам Тони Джи не сильно расстроился из пропущенного турнира в Сочи.

Тем более, что в последнее время его редко можно увидеть за покерными столами.

Вероятно, дел слишком много.

Где-то убыло, где-то прибыло.

Лауреат премии PokerListings Awards россиянин Анатолий Филатов стал полноправным участником команды покерных профессионалов Party Poker.

Он составил компанию Сэму Трикетту, Майку Секстону и Наталье Бревиглиери. Поздравляем!

