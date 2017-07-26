Две иконы американского и европейского покера дождались своего звездного часа, став членами «Poker Hall of Fame» в 2017 году.

Теперь это официально, ибо церемония оглашения результатов выборов среди кандидатов прошла во время финального стола «мейна» WSOP.

Впрочем, едва ли кто-то сомневался, что как только Филу Айви исполнится 40 лет (а это условия для участников «Зала славы покера»), то он сразу же войдет в него.

Так и получилось этого особенного профессионала, который выиграл более 23 миллионов долларов в живых турнирах, а также не менее и в онлайн кэш-играх за последние десять с небольшим лет.

Во-вторых, Фил Айви обладатель 10 (!) браслетов WSOP, так что его переход через 45-летний рубеж стал финишным спуртом на пути в покерный зал славы, что находится в Лас-Вегасе.

Не менее достоин места в нем и британец Дэвид “Devilfish” Уллиотт. Однако для него это признание оказалось, к сожалению, посмертным.

Уллиотт ушел из жизни в 2015 году, проиграв сражение страшной болезни (рак).

К этому моменту «Дьявольская рыбка» успела выиграть 6,2 миллиона долларов в турнирах, а также стать иконой европейского покера.

Дэвид, фактически, был первым британским игроком, который загорелся яркой звездой на международном (читай – американском) уровне, став одним из самых колоритных игроков в истории покера.

Его всегда яркий внешний вид, включая стильные солнечные очки и «кастеты» с надписью Devil Fish навсегда останутся в памяти поклонников покера.

Айви: Для меня это честь

2017 года стал первым для Фила с точки зрения его возможного выдвижения в члены зала славы. Как видим, второй попытки ему не понадобиться.

Сам герой дня на церемонии не показался, но прислал «телеграмму» в адрес WSOP:

«Я хочу поблагодарить все, кто проголосовал за меня в этом году. Это большая часть для меня, стать рядом с такими игроками, как Чип Риз и Дойл Брансон. Я люблю покер, и он ответил мне тем же. Я рад, что мне удается сохранить эту страсть к игре сквозь много лет».

Легенда о «Дьявольской рыбке» живет

Несмотря на то, что Дэвид Уллиотт был известен своими боевыми речами за покерными столами, он никогда не выходил за рамки приличия.

Интересно, что сам он в свое время немало критиковал «Зал славы покера», за то, что в нем почти не было европейских игроков.

От имени членов его семьи во время церемонии было зачитано следующее сообщение:

«Мы гордимся оказанной честь, и будь Дэвид рядом с нами он сыграл бы что-то на своей гитаре, спросив лишь – а чего так долго то ждали? Впрочем, вы знаете его отлично, равно как и то, что он мог еще сказать».

«Не было такого дня, чтобы не вспоминали его, и очень приятно, что его легенда в мире покера продолжает жить»!

Напомним, что также на место в «Зале славы» в этом году претендовали Дэвид Чю, Мори Эскандани, Тед Форрест, Тор Хансен, Майк Матусов, Макс Пескатори, Мэтт Сэведж и Гекльберри Сид.

Впрочем, у каждого из них остается возможность быть избранными в следующий раз.