В приморском крае открылось долгожданный развлекательный комплекс, отель класса 5 звезд казино «Tigre de Cristal».

Многие ждали этого и наконец, таки дождались. Tigre de Cristal официально открылся и принимает гостей со всего света. Что-то подобного на территории России не существует. Их слоган включает всего три слова, и они передают главную суть этого потрясающего казино «Дерзкий. Изысканный. Притягательный»

Если коротко о э том заведении, то он представляет из себя огромный развлекательный комплекс с почти 500 игровыми автоматами, 25 VIP столами и больших количеством игровых столов различных игр. Естественно имеет несколько ресторанов, баров и СПА. Гости могут разместиться в одном из 121 номеров отеля.

Вот это действительно небольшой шаг инвесторов и огромный шаг для гемблинга в России. Я надеюсь, что это казино подаст пример всем оставшимся и будет неким эталоном. Ведь Лас-Вегас развивался потому, что все хотели быть лучше всех.

Единственный минус это, конечно же, расположение «Tigre de Cristal». По отношению к моему проживаю, к Москве и северной столице Санкт-Петербург казино располагается на другом крае Российской Федерации.

Мне до него чтобы добраться необходимо, потратить порядка 20 тысяч и 20 часов в одну сторону, если, конечно же, лететь самолетом. Все-таки у меня складывается некоторое мнение, что этот комплекс в основном построен для российского потребителя, а для азиатского.

С чем это связано? Во-первых, это местоположение. Во-вторых, готовятся некий документ, который упростит визовый режим для наших соседей из Азии. Собственно инвесторы являются азиаты. И в третьих, азартные игры в Китае запрещены и естественно те кто хочет поиграть с лёгкостью доберутся до Приморского края.

А если посмотреть на расписание рейсов международного аэропорта Владивостока, то можно заметить несколько рейсов в Азию, но это и так понятно. В скором времени явно она измениться и появятся определенные чартерные рейсы с потенциальными клиентами «Tigre de Cristal».

Нам остается лишь надеется, что кроме двух зон, которые уже работают и принимают гостей, откроются и оставшиеся четыре. Правда, сколько слухов ходило вокруг Сочи и масштабных перестройках для открытия подобных заведений, но, к сожалению это всего лишь слухи. А ведь Сочи могло стать южной столицей России, хотя оно и так считается столицей юга.

Ну что же, на сегодняшний день мы имеем прекрасный комплекс, где можно не только поиграть в азартные игры, но и просто провести отлично время как одному, как и партнерами, так и с семьей.