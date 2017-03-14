Речь идет о вводе и выводе средств со счетов в покер румах. Для того, чтобы играть в покер на деньги онлайн, необходимо ознакомиться с платежными системами, которые позволяют преобразовывать реальные деньги в виртуальные и наоборот.

Итак, самые распространенные платежные системы для игры в покер онлайн.

Дебетовые, кредитные карты – один из привычных способов, с помощью которого игроки предпочитают вносить депозит в покер-рум. Наиболее удобными являются карты VISA, MasterCard, Visa Electron. Они принимаются практически всеми операторами.

Но при этом покер румы выдвигают свои требования касательно права использования карты. Так, при первом ее использовании от игрока могут потребоваться следующие документы:

- копия кредитки;

- копия паспорта;

- копия квитанции любого индивидуального платежа (например, коммунального).

После того, как поддержка получит все необходимые документы, все трансакции покер депозитов становятся практически мгновенными. Однако вывод денег длится дольше и может занимать до 7 рабочих дней.

Размер комиссии за снятие денег на кредитную карту зависит от конкретного оператора, в среднем эта сумма не превышает 2,5%.

Эта электронная система ввода и вывода средств в режиме реального времени очень популярна в России. Для ее использования игроку необходимо зарегистрироваться на www.webmoney.ru и получить личный счет.

Занести деньги на счет можно, купив WM-карту, через специальное агентство или осуществив банковский перевод. Вы также сможете пополнить свой WebMoney счет с помощью платежных терминалов или обмена электронных средств других систем.

Ввод денег с кошелька WebMoney на счет в покер руме обойдется вам в 0,8% от суммы платежа (это стандартная комиссия, взимаемая системой WebMoney со всех переводов). Комиссия за вывод денег на кошелек зависит от конкретного покер рума: либо она отсутствует, либо составляет символическую сумму в $1-2.

Как снять деньги с WebMoney? Очень просто – в WebMoney предусмотрена возможность вывода средств с кошелька на банковский счет, кредитную карту или обмен на наличные деньги в одном из агентств. Комиссия за вывод может составлять до 2%.

Если вас интересует покер, денежные переводы в покер через WebMoney – один из самых популярных путей для ее реализации. С WebMoney покер станет настоящим удовольствием, так как эта система является одной из самых удобных и простых в использовании.

Skrill (Moneybookers) и покер румы

Skrill (до 2011 года – Moneybookers) – еще один вид электронной платежной системы. Ввести деньги на счет можно банковским переводом, который осуществляется бесплатно, или кредиткой (комиссия 1,9%).

Забрать свой выигрыш – вывести средства – можно банковским переводом (от $2.80), чеком (от $5.50) и на кредитную карту (от $2.80). Главное ее преимущество – доступность. В отличие от WebMoney, система Moneybookers приветствуется огромным количеством румов. К «плюсам» также можно отнести легкость регистрации в системе и высокую скорость трансакций.

Обычно игроки депозитируют и снимают деньги в покер румах посредством одной и той же платежной системы, поэтому отнеситесь серьезно к выбору наиболее подходящего вам метода, чтобы пользоваться им постоянно. Ведь если вам захочется комбинировать различные методы (например, вносить деньги по WebMoney, а снимать на кредитку), то такие трансакции будут облагаться дополнительными пошлинами или будут запрещены вовсе.

QIWI и покер румы

QIWI Кошелек – один из самых популярных способов взаимодействия с покерными сайтами в России и СНГ. К примеру, на PokerStars эта платежная система выведена в разряд рекомендуемых, также она поддерживает функцию рума «Быстрый депозит».

В целом, система QIWI работает по тому же принципу, что и WebMoney. Создаете личный кошелек, пополняете, оплачиваете.

Пополнять его проще всего банковскими карточками (в банкоматах, в салонах сети «Евросеть» или «Связной») или через терминалы. Комиссия обычно отсутствует.

Обратите внимание: вывести средства на QIWI Кошелек с PokerStars можно только в том случае, если за предыдущие шесть месяцев вы внесли хотя бы один депозит этим же способом (о других особенностях вывода средств с PokerStars читайте в конце статьи).

NETELLER и покер румы

NETELLER – крупная, уважаемая электронная платёжная система, аналог Skrill. Работает в более чем 180 странах по всему миру, поддерживается огромным количеством компаний и сайтов, включая покерные.

Одна из особенностей системы: отмена комиссий за перевод.

Пополнять счет NETELLER проще всего через Moneta.ru (бесплатно) или банковскими картами с комиссией до 4.95%.

Обратите внимание: первым предложенным способом вывода средства с PokerStars будет карта VISA, которую вы использовали в предыдущие шесть месяцев. И только после этого можно выводить на счет NETELLER.

Яндекс.Деньги и покер румы

Яндекс.Деньги – еще одна распространенная в России и странах СНГ платежная система, в которой используются электронные кошельки.

В полной мере пользоваться услугами сайта можно только после прохождения идентификации (нужно предоставить персональные данные). Этот процесс придется пройти и для работы с покер-румами.

Пополняется кошелек Яндекс.Деньги через банкоматы, с банковских счетов, в офисах «Евросети», с мобильных телефонов и т.д.

Обратите внимание: вывести средства на кошелек Яндекс.Деньги с PokerStars можно только в том случае, если за предыдущие шесть месяцев вы внесли хотя бы один депозит этим же способом.

Moneta.ru и покер румы

Moneta.ru – еще одно решение для любителей интернет-кошельков. Система ориентирована на страны СНГ и Россию в первую очередь. Открывать счет можно в рублях, долларах или евро.

Пополнять кошелек легче всего через электронные платежные системы: QIWI, NETELLER, Ukash и т.д. Комиссия за вывод в первых двух случаях не взимается.

За пополнение банковскими карточками берется комиссия 1,9%; столько же – при внесении денежных средств в салонах «Евросети» и «Связного».

Обратите внимание: вывести средства на кошелек Moneta.ru с PokerStars можно только в том случае, если за предыдущие шесть месяцев вы внесли хотя бы один депозит этим же способом.

Особенности вывода средств с PokerStars

Крупнейший в мире покер рум имеет немного странную систему вывода средств. Но это лишь на первый взгляд. Она заточена исключительно на защиту интересов игроков.

Итак, выплаты в первую очередь производятся по старейшему способу внесения депозита; и в последнюю очередь – по самому свежему способу. Более того, выплата будет сконвертирована в валюту депозита.

Делается это для защиты от мошенников.

Приоритетные способы вывода с PokerStars (в порядке уменьшения доверия со стороны рума):

1. Карты VISA

2. NETELLER

3. Skrill (Moneybookers), Яндекс.Деньги, PayPal и др.

4. Единый кошелек.

Подробнее о политике вывода средств читайте на официальном сайте PokerStars.