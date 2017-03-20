Судьба лидерства на старте решающего дня решилась в очной дуэли Дениса Тимофеева и Кеннета Смарона.
На момент ее старта американец был чиплидером, и на ривере 9♦ 8♠ 2♠ 4♥ J♠ наш игрок сделал крупную ставку в 300,000.
Однако Смарон ответил олл-ином в 2 миллиона фишек, заставив россиянина надолго задуматься.
По факту эта раздача длилась 12 (!) минут, в конце которых Тимофеев сделал «хироколл» со своими, поймав лишь топ-пару на ривере, когда закрылось множество стрит- и флешдро.
Впрочем, у Смарона была лишь третья пара с его T♥ 8♥ и он потерял большую часть своего стека.
А уже в следующей раздаче еще один экс-лидер дня Джеймс Салмон выставил остаток своих фишек в центр с A♦ 2♠, получив колл от россиянина.
Возничек: неплохо для дебютанта.
A♥ T♠ Тимофеева сработали и на это предфинальный день был закончен, а Денис отправился отдыхать перед финалом в ранге чиплидера с солидным перевесом.
Сказка Возничека продолжается
Итак, стек россиянина, который на старте дня проиграл огромный банк, составляет 3,905,000, что более, чем на миллион превышает количество фишек у идущего вторым Робина Возничека.
Для немецкого игрока, который вообще-то является студентом инфотехнологий и впервые играет в живом покерном турнире, этот «мейн» остается нереально сказочным.
Смарон же откатился на третье место, но у него еще почти два миллиона фишек, так что шансы на успех у него тоже значительные.
Относительно неплохо будет за финальным столом и второму европейцу – бельгийцу Джонатану Абделлатифу с 40 ББ (1,155,00), а вот канадцам Харпрету Джиллу и Энтони Диотте на старте будет уготована роль «коротышей», которым без везения не обойтись.
Ярошевский и Каверман были близко
В следующий раз, Гарик.
Украинский игрок Игорь Ярошевский – уверенно лидировавший 3 дня на старте турнира – сумел добраться лишь до 10-го места - $27,260.
Американец Байрон Каверман, не так давно возглавлявший рейтинг игрок года по версии GPI, держался дольше, но и он покинул турнир на 8-м месте с весьма скромными призовым - $35,920.
Финал Главного события PokerStars Championship в Панаме начнется сегодня в 20.00 по московскому времени, но ТВ-трансляция с показом закрытых карт будет доступна лишь с часовой задержкой.
Так что ждем вас у экранов в 21.00 по Москве здесь!
Чипкаунт финального стола:
|
Место
|
Имя
|
Страна
|
Стек
|
1
|
Денис Тимофеев
|
Россия
|
3,905,000
|
2
|
Робин Возничек
|
Германия
|
2,865,000
|
3
|
Кеннет Смарон
|
США
|
1,855,000
|
4
|
Джонатан Абделлатиф
|
Бельгия
|
1,155,000
|
5
|
Харпрет Джилл
|
Канада
|
735,000
|
6
|
Энтони Диотте
|
Канада
|
465,000
Пожалуйста, заполните правильно все поля!
Ошибка при сохранении комментария!
Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.
Нет комментариев