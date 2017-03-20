Судьба лидерства на старте решающего дня решилась в очной дуэли Дениса Тимофеева и Кеннета Смарона.

На момент ее старта американец был чиплидером, и на ривере 9♦ 8♠ 2♠ 4♥ J♠ наш игрок сделал крупную ставку в 300,000.

Однако Смарон ответил олл-ином в 2 миллиона фишек, заставив россиянина надолго задуматься.

По факту эта раздача длилась 12 (!) минут, в конце которых Тимофеев сделал «хироколл» со своими, поймав лишь топ-пару на ривере, когда закрылось множество стрит- и флешдро.

Впрочем, у Смарона была лишь третья пара с его T♥ 8♥ и он потерял большую часть своего стека.

А уже в следующей раздаче еще один экс-лидер дня Джеймс Салмон выставил остаток своих фишек в центр с A♦ 2♠, получив колл от россиянина.

Возничек: неплохо для дебютанта.

A♥ T♠ Тимофеева сработали и на это предфинальный день был закончен, а Денис отправился отдыхать перед финалом в ранге чиплидера с солидным перевесом.

Сказка Возничека продолжается

Итак, стек россиянина, который на старте дня проиграл огромный банк, составляет 3,905,000, что более, чем на миллион превышает количество фишек у идущего вторым Робина Возничека.

Для немецкого игрока, который вообще-то является студентом инфотехнологий и впервые играет в живом покерном турнире, этот «мейн» остается нереально сказочным.

Смарон же откатился на третье место, но у него еще почти два миллиона фишек, так что шансы на успех у него тоже значительные.

Относительно неплохо будет за финальным столом и второму европейцу – бельгийцу Джонатану Абделлатифу с 40 ББ (1,155,00), а вот канадцам Харпрету Джиллу и Энтони Диотте на старте будет уготована роль «коротышей», которым без везения не обойтись.

Ярошевский и Каверман были близко

В следующий раз, Гарик.

Украинский игрок Игорь Ярошевский – уверенно лидировавший 3 дня на старте турнира – сумел добраться лишь до 10-го места - $27,260.

Американец Байрон Каверман, не так давно возглавлявший рейтинг игрок года по версии GPI, держался дольше, но и он покинул турнир на 8-м месте с весьма скромными призовым - $35,920.

Финал Главного события PokerStars Championship в Панаме начнется сегодня в 20.00 по московскому времени, но ТВ-трансляция с показом закрытых карт будет доступна лишь с часовой задержкой.

Так что ждем вас у экранов в 21.00 по Москве здесь!

Чипкаунт финального стола: