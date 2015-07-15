Регулярные игроки знают о таком термине как дисперсия, что от нее ждать и как бороться с этим временным промежутком времени.

Говорить о дисперсии я начинаю в то время, когда именно у меня начинается эта проблема. Ее влияние на мою игру сказывается очень сильно и за прошедшее время я спустил очень много. Соответственно мне необходимо обратиться к ее истокам изучить все по новой и постараться пережить ее.

Если кто слышал о дисперсии, но не знает, что это, то рассказываю. Дисперсия для нас игроков в покер это мера разброса данной случайной величины, то есть её отклонения от математического ожидания, это если брать напрямую из математики, а говоря простым покерным языком, дисперсия — это полоса выигрышей (апстриков) и полоса проигрышей (даунстриков).

Прежде чем бороться с дисперсией нам необходимо понять откуда она вообще взялась. Напомню, что покер хоть игра мастерства нельзя исключать такой элемент удача. Вот как раз удача и является главным источником появления дисперсии.

Что самое удивительно не важно, как вы играете, хорошо или очень хорошо, настанет определенный отрезок времени, когда вы попросту начнете спускать свои банкролл. Но так как это математика, мы ее можем предвидеть (или думать, что мы ее можем предвидеть) и поменять ее направление путем изменения своего стиля игры.

Смотрите, если вы используете лузовый стиль игры, то готовитесь к тому, что дисперсия для вас будет длиннее. Да, стиль игры напрямую влияет на дисперсию. Кроме стиля, на дисперсию влияет, и дисциплина в которую вы рубитесь изо дня в день.

Я, например, играю МТТ, и дисперсия здесь просто громадная по отношению к той же игре в кэш или СНГ. Плюс МТТ в том, что попав в призы можно окупить все разом.

Самый большой минус дисперсии в том, что она очень серьезно бьет психологически и бьет так, что очень долго можно проваляться в углу ринга. Опять же на своем опыте, когда играешь просто отлично стек растет и растет и казалось бы вот он финальный стол, но тут твою монстр-руку тупо переезжают снизу и все, пока и до скорых встреч. И когда такие ситуации следуют одна за другой, то очень сложно настроить себя на игру. Это я говорю по своему опыту.

Единственно что мы можем, так это принять ее и подружиться. Как бы не хотели дисперсия была, есть и будет. И в один прекрасный момент она попросту уйдет к другому, а мы затащим турнир.

Очень хорошо на эту тему говорит Склански в своих книгах. Жаль, что таких книг, увы, больше не будет. Но об этом мы поговорим с следующий раз.

Удачи вам в борьбе с дисперсией.