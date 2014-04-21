Дэн Билзериан: «актер, астронавт, подонок и немного игрок»
Он завтракает в окружении полуобнаженных моделей, обедает в перерывах между стрельбой из любимого автомата и тест-драйвом новенькой Lamborghini, а вечер проводит в компании все тех же (теперь уже совсем голых) дам.
Что будет вас по утрам? Убийственный звон старого будильника, лай соседской собаки или звонок коллеги по работе – выберите что-то одно или предложите свой вариант. Дэн Билзериан просыпается от мурлыканья любимой кошки или любимой женщины. Он ловелас, звезда Инстаграма и шоу-бизнеса, повеса и игрок в покер.
Очень часто Дэна Билзериана бывает слишком много, о нем узнаешь невзначай, будто так и должно быть; его имя, фотография или цитата попадется в неожиданном месте – а пройти мимо ты уже не в состоянии.
Дэн Билзериан живет жизнью миллиардера, он знатный сплетник, эгоист и альфа-самец. Есть два варианта: обожать и восхвалять этого бородатого человека или презирать, ненавидеть всеми клетками тела.
Кто такой Дэн Билзериан?
В своем Твиттере Дэн характеризует себя весьма противоречиво: «Актер, астронавт, подонок и немного игрок». Не каждый публичный человек назовет себя подонком или любым другим схожим словом. Каждый печется о своей персоне, о своем статусе, о том, что подумают другие люди. Дэну, похоже, действительно побоку:
«Пускай осуждают те, кто со мной не знаком. Я не собираюсь ничего доказывать. Да, не все деньги я заработал сам, но это уж мое дело».
Ему 32 года, он сын известного американского трейдера с Уолл-стрит Пола Билзериана. Дэн не миллиардер, а «всего лишь» мультимиллионер, его состояние оценивается примерно в $100 миллионов. Поверьте на слово, таких денег точно не хватит на ту жизнь, которую ведет наш сегодняшний герой.
Официально младший Билзериан – венчурный капиталист, он инвестирует деньги в рискованные предприятия, преимущественно инновационные компании. Нет никаких надежных данных о том, сколько Билзериан зарабатывает (и зарабатывает ли вообще) на этом деле. Да это и не важно, считать чужие деньги в любом случае – дело не самое благодарное.
Детство Дэна не было безоблачным: отца обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (позднее тот объявил себя банкротом), домашние «посиделки» со школьными друзьями часто прерывались рейдами ФБР, а вместо моделей машинок на день рождения маленький Билзериан получал в подарок настоящее оружие.
Последнее, разумеется, несколько утрировано, но однажды отец действительно подарил своему чаду винтовку M16, оставшуюся еще с Вьетнамской войны. Тогда-то в Дэне и родилась любовь к оружию.
Женщины, автоматы, машины, покер… и еще раз женщины
Судя по фотографиям Билзериана в Инстаграме, все его увлечения умещаются в этот подзаголовок – особенно женщины. На каждой второй фотографии запечатлена аппетитная попка, наглое декольте или целый гарем обнаженных девиц. Дэн никогда не скрывал свое главное увлечение и считает, что деньги тут ни при чем:
«Просто держитесь уверенно, будьте успешны, веселите – девушек привлекают не столько бицепсы. Парни смотрят на внешность, а женщины оценивает иначе: внешний вид имеет второстепенное значение. Их тянет к уверенным в себе мужчинам, или успешным, или забавным, или к тем, в чьей компании им приятно находиться.
Возможно, Билзериан лукавит. Однако к его мнению точно можно прислушиваться, ведь в своем возрасте он повидал немало милых мордашек.
Среди других увлечений – коллекционирование оружия и часов. Дэн считает оружие не только опасной игрушкой, но еще и стильным аксессуаром, просто красивым предметом, которым и полюбоваться не грех.
И он знает, о чем говорит: плейбой отслужил четыре года в армии. Частенько Билзериан проводит «стрельбы» в компании друзей.
А теперь о покере
По словам Дэна, он выиграл более $50 миллионов в закрытых покерных играх, в которых вместо контбетов ставят особняки и ярко-красные Ferrari. Билзериан неоднократно уточнял, что не играет с профессионалами, предпочитая им знакомых и друзей – что-то вроде очень крутых домашних игр.
Турниры тоже не переваривает – слишком медленные и нудные.
В общем, снова сильные заявления, не подкрепленные никакими графиками. Верить или не верить на слово, дело каждого. К тому же есть и еще более громкие слова: максимальные ставки, на которые играл Дэн – $10,000/25,000 в Безлимитном Холдеме. В такой катке и $100 миллионов будет маловато…
В последнее время покер в жизни Билзериана отходит на второй план:
«Покер – мое проклятье. Когда ты выигрываешь, тебе все равно, а начинаешь заливать, впадаешь в депрессняк. Сейчас я играю гораздо реже. Это тяжело. Иногда ставки настолько велики, что мне просто не собрать достаточно денег на бай-ины. К тому же когда хотя бы раз сыграешь по-крупному, все остальное уже не катит».
Не раз и не два Билзериан шатал покерный мир неожиданными заявлениями типа «Айви банкрот» (хотя сам Дэн совсем не знаком с «величайшим покерным игроком»). Ему нравится внимание, он купается в лайках и всеобщем трепетании. Шутка ли, более 1,350,000 человек подписано на аккаунт «героя нашего времени» в Инстаграме.
Голливуд и заключение
Какая звезда шоу-бизнеса не пробовала себя в кино? Дэн не исключение. Самой успешной стала роль в фильме «Уцелевший» с Марком Уолбергом в главной роли. Билзериан никогда не попадал на первые планы, да вроде как и не особо к этому стремится. Для него это очередное занятное хобби – как сходить в лес по грибы.
В свои 32 года Дэн Билзериан наслаждается жизнью по полной. Может, уже пора вспомнить про тормоз (ловелас перенес два инфаркта), а может это его дело. Признайтесь, что хотите быть на его месте: мечтаете ласкать этих женщин, просыпаться от сладости морского бриза, тоннами вырабатывать адреналин.
И это нормально. Да, он эгоист. Да, он любит внимание, любит выставлять себя напоказ. Но ведь сотни тысяч смотрят, разинув рот. Они могут плеваться, злиться и ненавидеть от этого самих себя. Но они все равно смотрят… и будут смотреть.
«Как мне кажется, ты живешь неправильно, если у тебя нет завистников. Они будут всегда – таков закон. Некрасивая девочка будет ненавидеть любимицу класса, бедный будет презирать богатых. Таков наш мир».
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Dinar 2016-07-28 04:15:31
Дай Бог так жить каждому из нас, каждый парень хочет быть на его месте, а кто говорит "стремно так жить" и т.п. не знают вкуса жизни, будут всю жизнь работать на заводе, либо на дядю, а в свободное время пить пиво с друзьями и вас будет это устраивать до конца вашей жизни. Надо зарабатывать головой, кайфовать от жизни и оставаться при этом человеком.
Эксперт 2016-05-01 20:37:12
Сомневаюсь что телки вокруг него просто так, тут есть что то... Или деньги, или стартовый пиар, что то есть, чего мы не знаем, но все явно не по любви или потому что он такой типо мачо. Если они туповатеньки, достаточно им тогда тусовок, красивой жизни и хавчика, за счет этого и облепили.
Пиу 2015-10-18 18:07:55
Ваучик
Я 2015-05-19 22:48:18
Стремно так жить
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