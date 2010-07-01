Одна раздача из первого дня. У меня A-K и передо мной молодой китаец делает ставку - он вообще играл крайне агрессивно, был чиплидером стола. Учитывая, что он довольно творческий, я его переставляю. Он спрашивает, сколько у меня - стек в тот момент был относительно глубоким - и коллирует. Флоп A♥ K♣ Q♣, мой туз, на всякий случай, - трефовый. Он чек, я делаю ставку. После паузы - колл. На чем он мог здесь коллировать мой бет? До флопа у него должна быть довольно сильная рука, ведь совсем на пустоте в тот момент он меня коллировать не мог - все-таки на вскрытии я показывал хорошие руки. Или мог? Это предстояло выяснить.

Я подумал, и решил, что не буду выдавливать на терне, но попробую добрать с него на ривере. Ведь, если я дам бет на терне, а он, допустим, переставит меня в олл-ин, то у меня уже фактически не будет паса - придется играть на весь стек. С другой стороны, до этого он уже несколько раз делал следующее: если агрессор в позиции играл чек терна и ривера, то ставил под него на ривере олл-ин. Подумал: а вдруг пройдет и на этот раз? Чек-чек. И, как ожидалось, под меня на ривере летит олл-ин в 12К. Я - инста-колл. Там - 7♣ 4♣ - трефовый флеш у него не сросся.

Что тут сказать? Мне просто подарили 12 тысяч. Если бы этот парень не просто пихал, а обращал внимание на игру соперников, такого бы точно не случилось. Не так уж много, ведь мы играли не первую раздачу. Благодаря этому банку я сумел прожить целый день! Карты не было - хоть стреляйся, но я как-то крутился...

А вот раздача из второго дня, которая стала едва ли не решающей для меня. Я считаю: чтобы хорошо выступать в турнире, надо хотя бы один раз выиграть снизу. Кто бы знал, что так выйдет. Начиналось-то все с типичной атаки с баттона.

До меня все пас. У меня - K♥ 9♥, на ББ - чиплидер стола. Кто меня заподозрит в том, что я ворую? В стеке у меня 80К, и я ставлю 10 тысяч. Такая ситуация, что все просто должны скинуть карты - у меня сильная рука! До этого я несколько раз уже показывал свои A-K после того как ставил, а все выбрасывали. На МБ сидел наш - Сергей Лебедев: он задумался, и выбросил. Может, неплохой туз был? Тоже плюс! Баттон задумался, отсчитал 10, потом еще 10, добавил 5 - и делает ставку. Я подумал про себя: поставь он 28 или 30 тысяч, я спокойно выкину, а так - ситуация, такой размер ставки на A-K не похож...

При тройной ставке можно понять его диапазон. Он будет достаточно узким. Там может быть A-K, еще несколько комбинаций карт. Но тут важно то обстоятельство, что он - чиплидер, а я - короткий стек. Так что карты типа A-J или, скажем, семерки должны будут просто коллировать мой рэйз и смотреть, что будет на флопе.

Итак, я коллирую. План у меня такой: если не открывается туза, я буду пушить - паса у меня тут еже нет. Определил и ставку - 40К. Банк уже 60, а у меня остается 55. Идеальная конструкция. И на флопе открывается то, что мне надо: J-10-5.

Я думаю: если у него пара меньше десяток, он по идее должен выкинуть на мою ставку. С картой типа A-Q коллировать здесь явно проблемно, даже с A-K не очень комфортно себя чувствуешь. Я решил не менять планов - и ставлю 40 тысяч.

Мой колл его 3-бета до флопа выглядит довольно угрожающе. По логике, был бы у меня "воздух", я должен был двигать в него олл-ин, а сыграл коллом. Значит рука у меня достаточно сильная, и при попадании во флоп, я хочу с него добрать...

Мне элементарно не повезло, что там оказались A-J - конечно, выбросить такую руку на таком флопе нельзя. Соперник - олл-ин. Я - колл. Во-первых, нет выбора, а во-вторых, у меня примерно 30% на усиление, учитывая, что у меня есть и дальний флеш при одной черве на столе. Его удивили мои карты и мой почти что пуш.

На терне - король, а ривер - пустой. С моей стороны получился такой полу-блеф. Но тут, как я уже писал, пихательный турнир, а я решил максимально усилить свою, в общем-то, среднюю карту хорошим планом на раздачу, который сработал.

Конечно, мне повезло, что дилер положил короля, не то турнир мог бы для меня закончиться так, как и заканчивались все предыдущие, когда я выставлялся снизу. Но я говорил: чтобы хорошо сыграть, надо ходить раз выиграть олл-ин снизу!