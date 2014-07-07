В России все-таки нашелся здравомыслящий человек, который поручил определенным государственным ведомствам проанализировать легализацию онлайн покера.

В чем суть происходящего? Суть такова, что человек по имени Игорь Шувалов дал задание проанализировать легализацию онлайн покера на территории РФ до 21 июля.

Эта новость как радостна так и не очень. Основной целью является привлечение денег в бюджет страны и еще куда-нибудь. Для игроков это будет немного не комфортно т.к. придется отвалить налоги. Пока, правда еще не ясно, с какой суммы, с суммы выигрыша или с суммы вывода средств.

По первым прикидкам в бюджет поступит в первый год порядка $87 млн. в последующие цифра может достичь отметки $145 млн. Причем в эти суммы уже входит налог, взимаемый с игроков.

Как мы помним, последний месяц Роскомнадзор активно вносит в «черный список» различные сайты, предлагающие игры казино и в том числе покер. Список этих сайтов еженедельно растет. И для того, что начать легализацию онлайн покера, предлагается внести определенные поправки в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Если легализация начнётся, то каждому игроку и РФ необходимо будет предоставлять паспорт и еще несколько документов для игры. Все это будет сделано для того, чтобы ни одна копейка не прошла мимо бюджета. Может зря мы хотели легализацию покера?!

Понятное дело, что легализация будет платной и румы должны будут отстегнуть определенную сумму денег для получения лицензии. Но будут ли готовы румы к сумме, которую придется отстегивать. Размер суммы для легализации еще не известен т.к. и самой легализации еще нет. Но судя по всему это дело времени. Видно, что за легализацию взялись плотно.

По словам Дмитрия Лесного легализация онлайн покера в России должна пойти на пользу и улучшить жизнь игроков, но это в том случае, если государство искренне заботиться о своих гражданах, а не казне.

Нам остается только ждать. Ждать не так уж и долго, но хочется, чтобы все прошло хорошо без ухода, каких либо румов из России. Готовы ли румы остаться на территории РФ? Этот вопрос висит в воздухе, часть румов уже ушло еще до легализации, остались те, кто собирает последнее. Если же останутся румы PokerStars, 888, FTP – то все не так уж и плохо будет, но вот если они уйдут, то… то будет уже не смешно.

Ну что же поживем увидим, а пока продолжаем играть и зарабатывать своим умением деньги и выводить их, пока на них не успели «положить свои глаз» определенные структуры.