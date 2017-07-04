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Cristaborg выиграл поездку мечты в Вегас на 888poker

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Время мечты стать явью.
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Мировая серия по покеру 2017 близка к тому моменту, когда ее ждет нашествие игроков 888poker, включая игрока под ником «Cristaborg», который выиграл поездку в Лас-Вегас в специальном промо с Паркером “TonkaaaaP” Тэлботом.

Напомним, что кампания WSOP Dream с Паркером Тэлботом состояла из восьми 12-долларовых турниров, по итогам которых лучшие игроки попадали в специальный фриролл, где на кону и был главный приз.

Кстати, попасть в последний фриролл можно было и без «отборочных турниров». Дело в том, что король покерных трансляций в Twitch время от времени произносил специальные пароли для участия в финале.

Так что те игроки, которые пристально смотрели за его трансляциями, имели шанс сразу выйти на финишную прямую.

А закончилось все тем, что игрок «Cristaborg» сумел выиграть поездку мечты в Лас-Вегас на WSOP-2017, которая включала в себя не только 1,200 долларов на транспортные расходы и проживание на 5 ночей в отеле Vdara, но и бай-ин в Главное событие Мировой серии за 10,000 долларов!

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Паркер «TonkaaaaP» Тэлбот.

Впрочем, подобные пакеты выиграли еще немало представителей 888poker, и, наверняка, вы еще о них услышите.

Турнир Crazy 8s – это выгодно

Итак, время начала действия – 1 июля, когда на WSOP возьмет старт брендовый турнир от «восьмерок» - $888 Crazy Eights.

Формат – безлимитный техасский холдем 8-макс с четырьмя стартовыми дня и неограниченным количеством ре-энтри.

Победителю турнира будут гарантированы $888,888 призовых.

Неудивительно, что к этому турниру на 888poker проходили бесчисленное количество сателлитов за последние месяцы, каждый из которых венчал победителя (или несколько их) путевками в Лас-Вегас общей стоимостью в 3,000 долларов.

Бай-ин, транспортные расходы ($1,200) и проживание в легендарном The Rio All-Suites Hotel (3 ночи), что еще надо для покерного уик-энда?

Игроки 888poker получат суперприз в «мейне»

Всем известно, что «восьмерки» предлагали множество вариантов отбора в Лас-Вегас на Мировую серию по покеру в этом году.

Впрочем, как и годом ранее.

Однако, чтобы не останавливаться на достигнутом, боссы 888poker решили ввести еще одно поощрение для свои «клиентов».

Суть его в том, что любой победитель Главного события WSOP-2017, если он туда отобрался через 888poker, получит экстра-бонус.

Сколько бы не полагалось чемпиону мира, 888poker добавит ровно столько денег к его призовым, чтобы финальная выплата за титул лучшего игрока составляла ровно 10 миллионов долларов!

К слову, победитель Главного события WSOP-2016 американец Куи Нгуен не прошел отбор на 888poker в свое время, и получил в итоге «только» около 8 миллионов долларов.

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