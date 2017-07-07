Второй год подряд на Мировой серии по покеру в Лас-Вегасе будет проходить брендовый турнир 888poker в рамках WSOP под названием «Crazy Eights» с логичным бай-ином в 888 долларов.

Надо ли говорить, что, по мнению Терренса Чана, это один из лучших турниров для рекреационных игроков.

И на то есть ряд причин. Во-первых, он играется в формате 8-макс, имеет четыре стартовых возможности и, наконец, победителю гарантированы $888,888 призовых, которые в прошлом году достались игроку из Огайо с вьетнамскими корнями по имени Хунг Ли.

Удивительно, но это был вообще первый в его жизни турнир WSOP.

Неудивительно, что «Crazy Eights» является одним из крупнейших на Мировой серии, ибо и бай-ин в него второй по критерию «дешевый».

В прошлом году был зарегистрирован 6,671 вход, а призовой фонд перевалил за 5,4 миллиона долларов.

Отличные настрой и выгода

Впрочем, согласно Чену, дело не только в размере поля: «Это мой любимый турнир в холдем на WSOP, во многом из-за структуры 8-макс, что делает его еще веселей».

«Люди играют быстрей, а для любителей это важно. Вдобавок все в дружеской атмосфере», - поясняет Чен.

Проигранный олл-ын в этом турнире повод для улыбок и честного пожатия рук.

Да и уровни по 30 минут, а не по 60 минут, как в основных турнирах WSOP.

«В этом смысле я не получаю такого кайфа от игры «Колоссе» или «Millionaire Maker». А здесь можно попасть в деньги уже в конце первого дня», - считает Терренс, - «так что этот турнир по всем параметрам подходит для любителей».

Лучший вариант для первого опыта WSOP

Регистрационная зона к турниру была забита под завязку до самого конца.

А публика… судите сами. Уроженец Ваймонга (США) Шон Хендерсон уже 20 лет подряд приезжает летом в Вегас, но сыграть на WSOP он впервые решился только сейчас.

«Кстати, в 2007 году я даже выиграл место в Главном событии, но не добрался до Вегаса, а после «Черной пятницы» и вовсе было не до серьезного покера», - рассказал он нам, - «хотя мне нравится Лас-Вегас, как и сама игра в покер, но WSOP всегда казался чем-то слишком сложным».

Два испанца.

По его словам больше все таких игроков, как сам Хендерсон, привлекают большие поля и дешевые бай-ины. В его планах было сыграть не только в «Crazy Eights», но и выиграть достаточно денег там для участия затем в Главном событии.

«Игра в «мейне» Мировой серии – это мечта для любого покерного игрока», - считает Хендерсон.

А рядом стояли Альфонсо и Хорхе (на фото) – два полупрофессиональных игрока из Испании, которым также хотелось дебютировать на Мировой серии.

«Мы бы и хотели называть себя уже профессионалами, но играем пока лишь в онлайн покер примерно год», - пояснили юные испанцы.

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