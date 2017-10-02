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Самая крупная онлайн покер серия на 888poker – XL Eclipse – уже стала частью истории, поставив ряд рекордов.
На следующий день после Главного события серии XL Eclipse состоялся еще один и очень важный турнир.
Почти половина из его участников должна была получить призы от 55 долларовых билетов в онлайн турниры и до путевки на WSOPE в Розвадов за $13,000!
Как неудивительно, но выиграл главный приз чемпион Главного события CllsDntMttr, который и покажет свой уровень в King’s Casino в ноябре.
Если вы выиграете один из турниров серии или даже «мейн», то имеет право считать себя «игроком серии», но найдется немало других, кто скажет, что «один раз и палка стреляет».
Зато победа в турнире «всех чемпионов» делает ваш статус незыблемым. Теперь вы настоящий царь горы.
Тем временем, литовский игрок Zeniok30 занял второе место в турнире чемпионов, получив пакет участника фестиваля 888Liveв Лондоне, а финишировавший третьим RendOss из России стал обладателем билета в турниры за $1,050.
За время серии порядка десятка игроков сумели выиграть по два титула.
Однако в турнире #169 победил наш отечественный Kaktus26rus, для которого это была уже третья победа на серии XL Eclipse!
Победив в $15,000 Breeze (324 игрока) и $100,000 Quarterback, Kaktur26rus также затащил и $15,000 Lightning, став единственным трехкратным чемпионом серии.
В сумме за эти три успеха игрок пополнил свой аккаунт на 888poker на почти 30 тысяч долларов.
Еще один рекорд запишем на Кристиана rogree69 Сампаоли. Аргентинец сумел выиграть турнир на серии XLEclipse, а в мае текущего года сделать аналогичный результат и на XL Inferno, став единственным чемпионом обеих серий.
Отлично выступил и Паркер Тэлбот, гордо несущий флаг 888poker.
Посол второго по величине онлайн покер рума планеты играл всю серию без остановок, сумев выиграть в начале XL Eclipse турнир под названием Sunday Tornado, а на следующий день дошел до второго места в другом ивенте.
Неплохо выступил и другой посол 888poker Крис Мурман, дважды побывавший за финальными столами серии.
Онлайн серия XL Eclipse завершена, но 888poker предлагает уже новое испытание, правда на этот раз в реальном казино в Aspers Casino (восточный Лондон).
Именно там пройдет традиционный фестиваль покера 888Live, который становится популярней с каждым этапом.
Онлайн сателлиты к серии – турнирам Открытия и Главному событию – уже доступны на 888poker, ищите их в лобби вплоть до 5 октября.
Стать участником фестиваля 888Live в Лондоне может каждый, но если вы хотите выиграть билет на Туманный Альбион в онлайне, то вам необходимо иметь аккаунт.
Интересно? Тогда попробуйте свои силы. Надо сделать лишь аккаунт на сайте покер рума.
Лучше всего это сделать на странице обзора покер рума 888poker, чтобы получить $888 бонус и все привилегии игрока от PokerListings Russia.
Тем временем, промо-кампания «Экшн-команда» будет идти на 888poker до 5-го ноября, включительно. И это тоже интересно.
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