Самая крупная онлайн покер серия на 888poker – XL Eclipse – уже стала частью истории, поставив ряд рекордов.

На следующий день после Главного события серии XL Eclipse состоялся еще один и очень важный турнир.

Почти половина из его участников должна была получить призы от 55 долларовых билетов в онлайн турниры и до путевки на WSOPE в Розвадов за $13,000!

Как неудивительно, но выиграл главный приз чемпион Главного события CllsDntMttr, который и покажет свой уровень в King’s Casino в ноябре.

CllsDntMttr берет чемпионский пояс

Если вы выиграете один из турниров серии или даже «мейн», то имеет право считать себя «игроком серии», но найдется немало других, кто скажет, что «один раз и палка стреляет».

Зато победа в турнире «всех чемпионов» делает ваш статус незыблемым. Теперь вы настоящий царь горы.

Тем временем, литовский игрок Zeniok30 занял второе место в турнире чемпионов, получив пакет участника фестиваля 888Liveв Лондоне, а финишировавший третьим RendOss из России стал обладателем билета в турниры за $1,050.

Kaktus26rus берет XL «тройную корону»

За время серии порядка десятка игроков сумели выиграть по два титула.

Однако в турнире #169 победил наш отечественный Kaktus26rus, для которого это была уже третья победа на серии XL Eclipse!

Победив в $15,000 Breeze (324 игрока) и $100,000 Quarterback, Kaktur26rus также затащил и $15,000 Lightning, став единственным трехкратным чемпионом серии.

В сумме за эти три успеха игрок пополнил свой аккаунт на 888poker на почти 30 тысяч долларов.

Сампаоли первый мульти-чемпион

Еще один рекорд запишем на Кристиана rogree69 Сампаоли. Аргентинец сумел выиграть турнир на серии XLEclipse, а в мае текущего года сделать аналогичный результат и на XL Inferno, став единственным чемпионом обеих серий.

Отлично выступил и Паркер Тэлбот, гордо несущий флаг 888poker.

Посол второго по величине онлайн покер рума планеты играл всю серию без остановок, сумев выиграть в начале XL Eclipse турнир под названием Sunday Tornado, а на следующий день дошел до второго места в другом ивенте.

Неплохо выступил и другой посол 888poker Крис Мурман, дважды побывавший за финальными столами серии.

На очереди 888Live Лондон

Онлайн серия XL Eclipse завершена, но 888poker предлагает уже новое испытание, правда на этот раз в реальном казино в Aspers Casino (восточный Лондон).

Именно там пройдет традиционный фестиваль покера 888Live, который становится популярней с каждым этапом.

Онлайн сателлиты к серии – турнирам Открытия и Главному событию – уже доступны на 888poker, ищите их в лобби вплоть до 5 октября.

Стать участником фестиваля 888Live в Лондоне может каждый, но если вы хотите выиграть билет на Туманный Альбион в онлайне, то вам необходимо иметь аккаунт.

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Тем временем, промо-кампания «Экшн-команда» будет идти на 888poker до 5-го ноября, включительно. И это тоже интересно.