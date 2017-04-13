После неудачных остановок серии на Багамах, в Панаме и Макао, PokerStars Championship возвращается в Европу, хотя официально это будет дебютом «Чемпионата» в Старом Свете.

Первые три этапа новой глобальной серии не вызвали ажиотаж, прямо скажем.

Скорее, количество негативных отзывов пока превалирует, да и результаты этапов, особенно в Панаме и Макао, явно были далеки от ожиданий всех сторон.

Впрочем, теперь на очереди старый добрый Монако.

Чемпионат в Монте-Карло, наверняка, сможет хоть на время уменьшить волну негатива в адрес последних нововведений от PokerStars, но панацеей от всех бед также вряд ли станет.

Ранее этап ЕРТ в Монако проходил 10 лет подряд, принимая в последние годы Гранд-финал серии.

Сейчас это будет рядовой этап, так что эффект от магии Монте-Карло может стать меньшим.

Что в меню?

Итак, PokerStars Championship Монте-Карло будет проходить с 25 апреля по 5 мая, и ниже можно увидеть список наиболее интересных турниров:

Обычно в Монте-Карло так было...

PokerStars Open: 3-5 мая - бай-ин €220; €50,000 “гарантия”

3-5 мая бай-ин €220; €50,000 “гарантия” PokerStars Cup : 26-29 апреля - бай-ин €440; €200,000 “гарантия”

26-29 апреля - бай-ин €440; €200,000 “гарантия” PokerStars National Championship: 26-30 апреля - бай-ин €1,100; €1,000,000 “гарантия”

26-30 апреля - бай-ин €1,100; €1,000,000 “гарантия” PokerStars Championship Главное событие: 29 апреля – 5 мая - бай-ин €5,300

29 апреля – 5 мая - бай-ин €5,300 Opening NLH : 25-27 апреля - бай-ин €10,300

25-27 апреля - бай-ин €10,300 PLO: 1-2 мая, 2017 - бай-ин €10,300

1-2 мая, 2017 - бай-ин €10,300 PokerStars Championship Хайроллер: 3-5 мая - бай-ин €25,750; €1,000,000 “гарантия” для победителя

3-5 мая - бай-ин €25,750; €1,000,000 “гарантия” для победителя Single-Day NLH: 30 апреля - бай-ин €50,000

30 апреля - бай-ин €50,000 PokerStars Championship Супер-хайроллер: 27-29 апреля - бай-ин €100,000; €1,000,000 “гарантия” для победителя

Дополнительная ценность

В Монако все очень дорого, и это не секрет.

Следовательно, именно на этой остановке серии и можно будет найти самые дорогие покерные турниры в Европе.

К обычному €10k хайроллеру организаторы добавили турниры с бай-инами в €25k, €50k и €100k супер-хайроллер.

Также в PokerStars поставили крупные гарантированные призовые фонды на ряд «дешевых» турниров, где они ожидают не менее 500-600 игроков в PS Open и PS, а также более 1,000 участников в PokerStars National Championship.

Там делают миллионеров...

А в рамках акции “PokerStars Makes Millionaires” (“PokerStars делает миллионеров”) оба победителя дорогих хайроллеров получат не менее 1 миллиона евро.

Монте-Карло – это не просто город

Выиграть «мейн» в Монте-Карло мечтает каждый игрок в покер. Это больше, чем еще один турнир, это престижно и прибыльно.

Конечно, не так, как это было на пике покерного бума, когда канадец Глен Чорны в 2008 году получил 2 миллиона евро за победу, а годом спустя голландец Питер де Корвер выиграл и вовсе 2,3 миллиона евро.

В прошлом году победителем стал ветеран словацкого покера Ян Бендик (€961,800 призовых), который стал вторым игроком в возрасте «50+», покорившем «мейн» серии ЕРТ за 12 лет.

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