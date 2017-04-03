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«Чемпионат» добрался до Макао, но зачем?

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Ожидания и реальность...
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Первый в истории PokerStars Championship Macau уже стартовал и сегодня первый день Главного события, которое, впрочем, мало кто увидит.

Турнир в Макао должен стать еще одним шагом на пути превращения Live-ивентов от PokerStars в один глобальный покерный бренд/серию.

Предыдущие шаги – на Багамах и, особенно в Панаме – не стали убедительными, а этап в Макао и вовсе оставляет больше вопросов, чем ответов.

Во-первых, организаторы решили отказаться от привычных ТВ-трансляций с места событий, без которых представить себе турнир калибра ЕРТ (а задача была – «сделать еще лучше»!) невозможно.

Но, это – факт. Грустный и необъяснимый.

В общем, пока дела у PokerStars явно расходятся со словами.

11 дней на все

Felipe Ramos2
Фелипе Рамос.

Конечно, в Макао приехало немало звезд покера, включая «прошек» от самих PokerStars – Бертрана Гроспелье Рэнди Лью и Фелипе Рамоса, но вопрос, скорее в том, как отреагируют на новый турнир местные игроки.

В Макао уже давно сформировалась собственная покерная культура, при том, что сама игра в покер там далеко не на первом месте.

Так что о посещаемости поговорим позже.

Ниже список наиболее интересных турниров:

Event #3 - двухдневный HK$82,400 (USD $10,600) No-Limit Holdem (Single Re-Entry)

Event #4 - HK$8,800 PokerStars National Championship 

Event #6: HK$3,300 PokerStars Cup 

Event #12: HK$400,000 Super High Roller 

Event #17: HK$5,500 PokerStars Asia Open 

3 апреля - HK$42,400 PokerStars Championship Main Event 

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