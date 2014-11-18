Всем привет! Последние новости прям, разрывают покерные сайты о том, что PokerStars повышают рейк. И само повышение то по сути не улучшает положение рума, а только ухудшает отношение к нему. По всем крупным форумам просто объявлена забастовка, на 2+2 даже требуют, чтобы пролилась кровь.

Как по мне так я считаю, что рейк подняли не для того, чтобы привлечь новых игроков как говорит некий Джосем. Я осмелюсь предположить, что рейк подняли ой как неспроста. Как все мы знаем, совсем недавно PokerStars получили лицензию, а это удовольствие очень не дешевое. А кто будет платить за это? Естественно мы с вами игроки. А с учетом того, что это не последняя лицензия, которую необходимо получить, то и ясень пень, что руководство не будет ущемлять себя в чем-то. Они подняли рейк, ну возмущаемся мы день, два, ну неделю, спустя месяц уже все привыкнут и продолжат играть.

Руководству необходимо закрыть большую дыру после получения лицензии, самый быстрый и простой способ это сделать – это увеличение рейка и уменьшение призовых фондов. Хотя помниться говори, что игроки не пострадают от смены власти PokerStars.

Ну, если даже и будет забастовка регуляров, то это на пользу лишь новым игрокам, которые придут играть и которым собственно плевать на рейк. Им лишь бы сделать пару трибетов и пойти олл-ин и все. Они не паряться на счет этого. С другой стороны, куда бежать регулярам? В другой рум? Ну, это малость бред. Хотя если в руме терять нечего, то можно и поменять.

А с другой стороны сейчас возможно пострадают те, кто стремиться стать Supenova им думаю это как палка в колеса. Если такие авторитеты как Нигреану на стороне работодателя, то онлайн регуляров мало кто будет слушать. Тут необходимо, чтобы выступали именитые оффлайн игроки совместно с онлайн игроками.

Сейчас идет очень бурное обсуждение на 2+2. Профсоюз борется за нас, за рейк. Надеюсь у них все получиться, и они добьются хотя бы небольшого снижения. Тут необходимо сесть за стол переговоров и найти, ту золотую середину, которая устроит многих. Понятно, что в некоторых играх рейк реально взвинчен. Ну что будем следить за происходящим.