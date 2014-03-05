Стиль определяется деталями. Аксессуары это именно тот штрих, который сделает ваш образ завершенным. Или же все испортит.

Поэтому не стоит недооценивать их значение. Аксессуары можно разделить на 2 группы: это те вещи, которые носят игроки во время покерных турниров (запонки, украшения, часы, амулеты).

Ко второй группе относятся вещи с покерной тематикой (изображение карт на бейсболках и прочих вещах, лого покерных румов) и необходимые в игре вещи (набор фишек, столы для игры и т.д.).

Сегодня мы рассмотрим аксессуары из первой группы, а затем примемся за аксессуары с покерной символикой.

Итак, мы собираемся в казино или на покерный турнир. Давайте начнем с основных правил подбора аксессуаров как для мужчин, так и для женщин.

Всех, кто любит играть в азартные игры, можно условно разделить на 2 типа: те, кто пришел просто выигрывать, и приверженцев «старой школы», для которых казино и покер — это образ жизни, а не просто выигрыш.

Это очень влияет на отношение к своему внешнему виду, но не зависимо от категории, к которой вы принадлежите, есть общие правила.

Блестящее не носить, очки не одевать – что запрещает казино

Во многих американских казино дамам запрещено одевать драгоценности, особенно это касается бус и ожерелий.

Сделано это не только в соображениях безопасности – в драгоценных камнях отражаются карты владелицы и их легко считывают напротив сидящие соперники.

Так же под запрет попало достижение новейших технологий – очки Google Glass. В них встроен миникомпьютер с выходом в интернет и множеством функций.

Уже 12 казино в Атлантик-Сити объявили о запрете этого аксессуара в своих стенах. Ещё бы, ведь с его помощью легко просчитать карты соперника и собственные шансы на победу. И количество казино в Америке и Европе, в которых данные «умные очки» запрещены, с каждым днем растет.

Как не переборщить и не стать вождем зулусов

Чтобы не начать беспорядочно обвешивать себя бусами, часами, кольцами и браслетами следует помнить: главное качество. Пусть это будет по-настоящему хорошие часы или сделанные на заказ украшения, чем множество безделушек.

И ещё правило – чем крупнее вы сами, тем крупнее должен быть аксессуар. Смешно будет смотреться огромное кольцо на тонюсеньких пальчиках, которое будет перевешивать руку.

Как, впрочем, и перетянутые узеньким колечком крупные пальцы на манер ниточек на сардельке.

Почему дорогие аксессуары носить выгодно?

Кроме простого удовольствия от качественных и красивых вещей, владельцы дорогих аксессуаров получают как минимум два дополнительных преимущества: во- первых, это показатель вашего статуса, который скажет за вас «это серьезный игрок, у него есть деньги».

Во- вторых, стильные аксессуары невольно притягивают взгляд, отвлекая тем самым соперников от игры. Пусть лучше рассматривают дорогой перстень, чем пытаются вас читать.

Выбираем часы – что хорошо в России, то не понять иностранцам

С появлением мобильных телефонов, на которых всегда можно посмотреть время, часы все больше переходят в раздел имиджевых аксессуаров. Выбор часов дело индивидуальное и общего рецепта нет и быть не может.

Если у вас не столько много средств, чтобы под каждый тип одежды (деловая, спортивная и прочее) подбирать часы, выбирайте классику.

Кстати, не стоит забывать, что раскрученные в России бренды Swatch, Tissot, Casio в Америке не столь популярны. Поэтому, на заграничный турнир лучше выбирать часы марок Anne Klein, Bulova, Michael Kors, Timex.

Среди самых дорогих и престижных брендов можно назвать A. Lange & Söhne, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet и Vacheron Constantin.

Есть специальные модели часов, в которых сам механизм сделан по принципу рулетки, как в часах Blackjack 21 от Christophe Claret.

Такой аксессуар, хоть и не самый дешевый, зато может стать хорошим подарком любому азартному игроку.

Выбираем браслеты и кольца

Помним золотое правило – чем меньше всего, тем лучше. Вне конкуренции среди мужских браслетов во все времена остаются кожаные браслеты, а также браслеты из стали или серебра/платины фирм Fossil, S Oliver, Emporio Armani, Ed Hardy. Запонки от Bvlgary и Mont Blanc Cufflinks and Tie Clips и, конечно же, Cartier.

Многие игроки суеверны, поэтому привлечь удачу и защитить себя от негативного влияния помогут различные драгоценные камни.

Алмаз – усилит мышление, сделает человека непобедимым, особенно подойдет для Льва, Весов, Рака и Овна.

Бирюза – поможет одержать победу, особенно подойдет игрокам под знаком Стрельца и Тельца.

Рубин – поможет вам сконцентрировать свое внимание во время долгих турниров, держать его лучше всего ближе к сердцу.

Яшма, хризопраз (лучше Водолею, не рекомендуется Льву и Раку) и янтарь – это мощные защитники от негативной энергии и неудач.

А вот если вы собрались блефовать, изумруд вам носить не стоит. Этот камень не выносит лжи и обмана, поэтому на игру его лучше будет не одевать.

Если вы не носите украшения в быту, не стоит их одевать прямо перед игрой. Вполне вероятно, что не привыкнув к их наличию, вы сможете начать крутить кольца или теребить браслет. А это может быть воспринято соперником как признак нервозности и неуверенности в себе.

На этом наш обзор аксессуаров заканчивается. Во второй части мы расскажем об аксессуарах для игры в покер и о вещах с покерной символикой. Будьте стильными!