«Это было основной идеей нашего турнира», - считает координатор «Битвы» Ивонн Монтеалегре, которая приехала на Мальту с Коста-Рики, так как увидела здесь большой потенциал.
«Первый турнир прошел хорошо, но последующий взрыв популярности «Битвы» стал невероятным», - рассказывает Ивонн, - «Здесь каждый находит что-то особенное. Небольшой бай-ин и отличная возможность для покерного солнечного уик-энда, когда в Европе уже осень. А на Мальте еще бархатное лето, и здесь весело!»
Первая ведущая «Битвы» Кара Скотт в свое время также оценила потенциал турнира для игроков-любителей.
«Атмосфера на первых турнирах была просто замечательная», - вспоминает Скотт, - «Множество людей играло в покер ради удовольствия и любви к самой игре, а мне это важно, я и сама обожаю покер».
«Битва» это больше, чем покер
Итак, почему же наш турнир – это не только про покер?
Ведь есть бай-ин в 550 евро, три стартовых дня и возможность для одного ре-энтри на случай первой неудачи.
Не покером единым...
А также в расписании можно найти турниры: €245 Siege of Malta с гарантией в €100,000; PLO Knights Crusade; €330 No-Limit Deepstack Turbo и, наконец, €1,320 Grandmaster High Roller, включая первый в нашей истории турнир для прекрасной половины человечества - €165 Ladies Event.
При этом в казино Portomaso можно играть в кэш-игры почти круглосуточно.
Однако ваша поездка на «Битву за Мальту» будет состоять не только из покера. Каждый день для все специальные вечеринки с бассейнами и лучшими диджеями.
А вокруг казино расположен целый город – Пачевилль – наслаждений для гурманов и просто любителей хорошо провести время.
И это все не считая исторического наследия Мальты, которое также не оставит вас равнодушными.
В общем, берите подходящий вам пакет участника «Битвы за Мальту» и до встречи на нашем острове в ноябре! Это будет ваше лучшее покерного приключение!
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