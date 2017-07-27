Каждый год в мире проходят тысячи покерных турниров, но ни один из них не может сравниться с «Битвой за Мальту».

Но как же так случилось, что никому неизвестный турнир с небольшим бай-ином за такой короткий промежуток времени стал самым ожидаемым покерным событие осени в Европе?

Скоро вы сами все увидите и узнаете: уже в начале ноября пройдет шестая «Битва за Мальту», которая по традиции станет еще больше и лучше.

Наверняка, призовой фонд Главного события составит более 1 миллиона евро. Точно известно, что новой ведущей турнира станет очаровательная Гаэль Гарсия Диаз.

А ведь в 2012 году, когда увидела свет первая «Битва», ее призовой фонд составлял лишь €150,000 никто не знал, чем все это может закончиться.

Словом, мы сняли для вас видео-экскурс в историю турнира, куда попасть вы можете купив пакет участника «Битвы» прямо сейчас.

Покер в массы!

«Это было основной идеей нашего турнира», - считает координатор «Битвы» Ивонн Монтеалегре, которая приехала на Мальту с Коста-Рики, так как увидела здесь большой потенциал.

«Первый турнир прошел хорошо, но последующий взрыв популярности «Битвы» стал невероятным», - рассказывает Ивонн, - «Здесь каждый находит что-то особенное. Небольшой бай-ин и отличная возможность для покерного солнечного уик-энда, когда в Европе уже осень. А на Мальте еще бархатное лето, и здесь весело!»

Первая ведущая «Битвы» Кара Скотт в свое время также оценила потенциал турнира для игроков-любителей.

«Атмосфера на первых турнирах была просто замечательная», - вспоминает Скотт, - «Множество людей играло в покер ради удовольствия и любви к самой игре, а мне это важно, я и сама обожаю покер».

«Битва» это больше, чем покер

Итак, почему же наш турнир – это не только про покер?

Ведь есть бай-ин в 550 евро, три стартовых дня и возможность для одного ре-энтри на случай первой неудачи.

Не покером единым...

А также в расписании можно найти турниры: €245 Siege of Malta с гарантией в €100,000; PLO Knights Crusade; €330 No-Limit Deepstack Turbo и, наконец, €1,320 Grandmaster High Roller, включая первый в нашей истории турнир для прекрасной половины человечества - €165 Ladies Event.

При этом в казино Portomaso можно играть в кэш-игры почти круглосуточно.

Однако ваша поездка на «Битву за Мальту» будет состоять не только из покера. Каждый день для все специальные вечеринки с бассейнами и лучшими диджеями.

А вокруг казино расположен целый город – Пачевилль – наслаждений для гурманов и просто любителей хорошо провести время.

И это все не считая исторического наследия Мальты, которое также не оставит вас равнодушными.

В общем, берите подходящий вам пакет участника «Битвы за Мальту» и до встречи на нашем острове в ноябре! Это будет ваше лучшее покерного приключение!