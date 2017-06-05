Хорошая новость – у нас есть официальное расписание «Битвы», которая снова станет еще больше и лучше. Наш турнир ждет вас со 2-го по 7-е ноября 2017 года в казино Portomaso.

В этом году во время «Битвы за Мальту» пройдет 9 турниров с общим гарантированным призовым фондом в €650,000, который покрывает Главное событие, турнир Грандмастер-хайроллер и «Второй шанс».

Также расширен и внепокерный формат, куда добавлены вечеринки и другие церемонии.

Наконец, на «Битве – 2017» ожидается дебют женского турнира и новой ведущей – Гаэль Гарсия Диаз.

Все будет еще круче

Итак, Главное событие фестиваля «Битва за Мальту» имеет «гарантию» в €500,000 при бай-ине в 550 евро.

Время действия – 2-7 ноября, причем с финального стола будет идти live-стрим.

В прошлом году в «мейне» сыграли 1,813 участников, лучшим их которых стал швед Роберт Берглунд.

За победу ему досталось 160 тысяч евро и призового фонда в €875,000. И это не предел для нашего турнира.

Казино Portomaso.

И поскольку наш турнир растет, мы решили немного изменить расписание, чтобы у игроков-любителей было больше возможностей сыграть в нем.

День 1А теперь начинается в четверг (а не в среду, как ранее), что даст большему количеству «аматеров» взять старт. Отметим, что это решение и принято на основе обратной связи с игроками в прошлом году.

Таким образом, финальный стол Главного события пройдет уже во вторник 7 ноября. Кто то может возразить, что это не очень удобно для любителей, ведь рабочая неделя уже будет в разгаре.

Но мы возразим. Ведь если вы попадете на «финалку», то сумма призовых даже за последнее место на ней способно сгладить этот «простой».

Также в этом году у нас есть гарантии в двух турнирах «Siege of Malta Second Chance» (бай-ин€245 и €100,000 призовых GTD) и в €1,320 «Grandmaster High Roller» (€50,000).

Список турниров «Битвы за Мальту – 2017»:

Battle of Malta €550 Main Event (три стартовых дня) - 2-7 ноября

€550 Main Event (три стартовых дня) - 2-7 ноября Ladies Event (€165) - 4 ноября

(€165) - 4 ноября No-Limit Hold'em Win the Cross (€110) – 4 ноября

(€110) – 4 ноября Siege of Malta Second Chance (€245, ре-энтри) - 5-7 ноября

(€245, ре-энтри) - 5-7 ноября PLO Knight's Crusaders (€220) – 5 ноября

(€220) – 5 ноября NLHE Grandmaster High Roller (€1,320) - 6-7 ноября

(€1,320) - 6-7 ноября IPC "After Battle" Turbo (€220) – 6 ноября

(€220) – 6 ноября NLHE DeepStack Battle Turbo (€330) – 6 ноября

(€330) – 6 ноября Crazy Pineapple Movember Charity (€165) – 6 ноября

Более подробное расписание «Битвы за Мальту – 2017» здесь.

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Все на "Битву"!

Скидки предварительного бронирования на «Битву за Мальту – 2017» все еще доступны, и вы может сэкономить до 187 евро в случае пакета одного игрока.

Напомним, что каждый VIP-пакет участника включает в себя:

5 ночей в 5-звездочном отеле Hilton (завтрак включен)

€550 бай-ин в Главное событие (ожидаемый призовой фонд свыше €900,000)

Билеты на 4 VIP-вечеринки для игроков «Битвы»: BOM Cocktail Party, All-in Friday, The Knight Life Monday Drinks и BOM VIP Player Party

Ежедневный ужин в Portomaso казино (буфет) во время турнира

Подарки от спонсоров и прочие «плюшки»

Кстати, у нас есть и экономный вариант VIP-пакета, который вместо отеля Hilton предлагает вам проживание напротив в бюджетном отеле Ir-Rokna. Этот пакет стоит лишь 995 евро!

Больше о «Битве за Мальту – 2017» можно найти на специальной странице платежей и выбора пакетов.