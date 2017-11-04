Второй стартовый день покерного фестиваля «Битва за Мальту» принес очередной ожидаемый, но не менее приятный от этого рекорд – 780 участников.

Таким образом, за два первых стартовых дня мы имеем ровно 1,100 игроков, а значит, в День 1С есть отличный шанс перейти рубеж в 2 тысячи участников Главного события.

Напомним, что на данный момент рекорд составляет 1,813 человек, и он был установлен в 2016 году. А значит, для превышения этого результата в День 1С будет достаточно лишь 713 человек, что выглядит довольно простой задачей.

Но вернемся к итогам дня. Из 780 стартовавших в День 2 сумели перейти 159 игроков, которые составят компанию 68 «выжившим» из первого стартового дня. То есть всего у нас есть уже 227 участников Дня 2.

Чиплидером среди них является итальянский игрок Валерио Читта, который заработал весьма приличный стек в 438,000 фишек. Недалеко от него расположился шведский игрок Йоэл Нюстедт, который сдал в конверт дилеру 395,500 фишек.

Не все чемпионы идут дальше

Напомним, что днем ранее мы видели как победитель «Битвы за Мальту – 2014» болгарин Антуан Кацаров прошел в День 2 со средним стеком.

Сегодня за столами мы нашли его коллегу по чемпионскому цеху от 2013 года – немца Луиса Картариуса, которому, однако, повторить этот результат не удалось. Впрочем, у Луиса есть возможность сделать ре-энтри в День 1С.

Видеообзор Дня 1В

Резвый старт или «Битва за Мальту – 2017» начинается с рекорда!

Конечно, перейти в День 2 удалось далеко не всем, а точнее говоря лишь 68 счастливчикам, но сейчас не об этом.

Чиплидер после первого дня Энтони Хили, набивший стек в 254,000 фишек, при том, что стартовый стек был в десять раз меньше, но за 14 уровней дня сложилось все вот так.

Чуть меньше фишек у Стефано Веронезе (250,000), а замыкает первую тройку Марко Груджич (228,000).

Напомним, что три стартовых дня на «Битве за Мальту» появились лишь в 2015 году, и тогда в День 1А на старт вышли 305 участников, в то время как в 2016 их число сократилось до 271 человека.

Впрочем, год назад это «спад» не сказался на общем количество игроков, которых набралось 1,813 против 1,803 в 2015 году.

Что же нас ждет в 2017 году, если уже в День 1А мы увидели за столами 320 настоящих любителей покера, а также некоторых известных профессионалов?

Для любителей статистики приведем ниже таблицу:

Год 1A 1B 1C Всего Призовой фонд 2012 153 196 - 349 169 265 € 2013 417 471 - 888 430 680 € 2014 521 926 - 1 447 701 795 € 2015 305 639 859 1 803 874 455 € 2016 271 659 883 1 813 879 305 € 2017 320 ? ?

Звездный десант: Кацаров, Хойвольд, Мейстер и другие

«Битва за Мальту» - это бренд. Участие в нашем турнире для многих известных игроков важнее, чем идущий в эти же дни WSOP Europe в чешском Розвадове. Это приятно.

Возвращение короля...

К сожалению, чемпион ЕРТ и завсегдатай «Битвы» норвежец Андреас Хойвольд не сумел попасть в День 2 с первой попытки, но ему сегодня просто не везло.

Также не сложился день для его соотечественницы и гламурной звезды Линни Мейстер, зато фортуна улыбнулась чемпиону «Битвы за Мальту – 2014» болгарину Антуану Кацарову.

По ходу дня у него было лишь десять блайндов, но затем он сумел раскрутиться до среднего стека в 95.500 фишек.

Гаэль и Эспен-Улен.

Одно из важнейших событий первого дня «Битвы» - это вручение наград PokerListings Awards, которое провела наша ведущая Гаэль Гарсия Диаз.

К сожалению, из трех лауреатов премии на Мальту сумел приехать лишь норвежец Эспен-Улен Йорстад, который получил премию в номинации «Восходящая звезда».

Впрочем, у нас будет видео-поздравление от Лив Бори (она играет сейчас на WSOPE), а также письменный привет от Пера Хильдебранда (не смог приехать по семейным обстоятельствам).

Видео-репортаж со Дня 1А:

Топ-10 чипкаунт Дня 1А:

1. Этони Хили - 254,000

2. Стефано Веронезе - 250,000

3. Марко Груджич - 228,000

4. Андреа Гранди - 217,500

5. Антонио Кассираро - 209,000

6. Габи Габраэль - 208,500

7. Джонатан Тигелл - 203,000

8. Мирко Вилш - 202,000

9. Анита Кмичевич - 197,000

10. Квентин Ларик - 193,000

«Битва за Мальту – 2017» началась!

В этом году «Битва за Мальту» станет настоящим фестивалем покера, во время которого пройдет 9 турниров, включая Главное событие, Грандмастер-хайроллер и турнир «второго шанса», а также 4 классные вечеринки. Словом, все как обычно, но еще лучше.

Все начнется в 14.00 в четверг по местному времени, и следить за «Битвой» можно на странице Live – Battle of Malta 2017!

А пока небольшое превью.

Три столпа «Битвы»

Главное внимание в 2017 году приковано, что логично, к Главному события с бай-ином в 550 евро (разрешен 1 ре-энтри), в котором гарантированы €500,000 призовых.

Однако мы почти уверены, что в этом году призовой фонд будет превышен вдвое!

Для удобства участников у нас три стартовых дня: 1А в четверг, 1В в пятницу и 1С в субботу. Время старта одинаково – 14.00.

Финальный стол намечен на вторник, и его можно будет увидеть в ТВ-трансляции с открытыми картами при 30-минутной задержке.

Также в списке турнир и «Сражение за Мальту», которое будет идти три дня с бай-ином в €220+€25.

Старт Грандмастер-хайроллера намечен на понедельник/вторник (6 или 7 ноября), а стоимость участия €1,320. Кстати, для этого турнира в воскресенье пройдет специальный сателлит.

Галопом по сайд-ивентам

А что еще есть в списке? Смотрите сами:

€330 NLHE Deepstack Turbo

€220 PLO Knight Crusader

€110 NLHE Win the Cross

€220 IPC After Battle Turbo

И два совершенно новых ивента:

PLAY2CARE Charity €165 Crazy Pineapple

€110 Ladies Event

Кстати, по запросам игроков с прошлой «Битвы» мы снова проведет турнир по блекджеку, в котором смогут сыграть 25 игроков.

Время не ждет.

Полное расписание «Битвы за Мальту» можно найти здесь.

Все вечеринки готовы!

Одна из важнейших составных нашего турнира – это вечеринка, а точнее сразу четыре вечеринки.

Серьезно. По вечеринке каждый день: Opening Cocktail Party, All-in Friday, Official BoM VIP Players Party, Prosecco Breakfast, Hilton Pool Party и Thirsty Barber Speakeasy Drinks!

Словом, веселье на нашем турнире никогда не кончается. Подробнее о времени и местах проведения вечеринок на странице расписания «Битвы».

И о погоде… а погода будет отличная, судите сами:

Отмечаем Лив Бори, Пера Хильдебранда и Эспена-Улена Йорстада

Эти трое стали обладателями наград 2017 PokerListings Spirit of Poker Award и призы им будут выданы во время «Битвы за Мальту».

Итак, наши/ваши победители:

Лив Бори – Самый вдохновляющий игрок

Пер Хильдебранд – Живая легенда

Эспен-Улен Йорстад – Восходящая звезда

Гаэль Гарсия Диаз: от игрока - к ведущей!

Вручать трофеи будет новая ведущая нашего турнира – Гаэль Гарсия Диаз, которая ранее и сама играла на «Битве за Мальту».

Добро пожаловать, Гаэль!

Последние сателлиты

Итак, супер-сателлит в Грандмастер-хайроллер пройдет, как мы уже сказали ранее, воскресным вечером 5 ноября в 21.30. Бай-ин в него составит €132+€18, причем число мест ограничено в 100 игроков в один момент.

Последний шанс отобраться в «мейн» через сателлиты будет в среду, четверг и пятницу. В 19.00 в каждый из этих дней пройдут сателлиты с бай-ином в €55+€5.

Опять же, число мест в них ограничено вместимостью покерной арены на момент старта турниров.

Добро пожаловать на «Битву за Мальту – 2017»!