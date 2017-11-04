«Битва за Мальту - 2017» идет по рекордному графику!
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4 Ноябрь 2017
Автор:
PokerListings Russia
Трофеи "Битвы" ждут своих владельцев.
Второй стартовый день покерного фестиваля «Битва за Мальту» принес очередной ожидаемый, но не менее приятный от этого рекорд – 780 участников.
Таким образом, за два первых стартовых дня мы имеем ровно 1,100 игроков, а значит, в День 1С есть отличный шанс перейти рубеж в 2 тысячи участников Главного события.
Напомним, что на данный момент рекорд составляет 1,813 человек, и он был установлен в 2016 году. А значит, для превышения этого результата в День 1С будет достаточно лишь 713 человек, что выглядит довольно простой задачей.
Но вернемся к итогам дня. Из 780 стартовавших в День 2 сумели перейти 159 игроков, которые составят компанию 68 «выжившим» из первого стартового дня. То есть всего у нас есть уже 227 участников Дня 2.
Чиплидером среди них является итальянский игрок Валерио Читта, который заработал весьма приличный стек в 438,000 фишек. Недалеко от него расположился шведский игрок Йоэл Нюстедт, который сдал в конверт дилеру 395,500 фишек.
Не все чемпионы идут дальше
Напомним, что днем ранее мы видели как победитель «Битвы за Мальту – 2014» болгарин Антуан Кацаров прошел в День 2 со средним стеком.
Сегодня за столами мы нашли его коллегу по чемпионскому цеху от 2013 года – немца Луиса Картариуса, которому, однако, повторить этот результат не удалось. Впрочем, у Луиса есть возможность сделать ре-энтри в День 1С.
Видеообзор Дня 1В
Резвый старт или «Битва за Мальту – 2017» начинается с рекорда!
Конечно, перейти в День 2 удалось далеко не всем, а точнее говоря лишь 68 счастливчикам, но сейчас не об этом.
Чиплидер после первого дня Энтони Хили, набивший стек в 254,000 фишек, при том, что стартовый стек был в десять раз меньше, но за 14 уровней дня сложилось все вот так.
Чуть меньше фишек у Стефано Веронезе (250,000), а замыкает первую тройку Марко Груджич (228,000).
Напомним, что три стартовых дня на «Битве за Мальту» появились лишь в 2015 году, и тогда в День 1А на старт вышли 305 участников, в то время как в 2016 их число сократилось до 271 человека.
Впрочем, год назад это «спад» не сказался на общем количество игроков, которых набралось 1,813 против 1,803 в 2015 году.
Что же нас ждет в 2017 году, если уже в День 1А мы увидели за столами 320 настоящих любителей покера, а также некоторых известных профессионалов?
Для любителей статистики приведем ниже таблицу:
Год
1A
1B
1C
Всего
Призовой фонд
2012
153
196
-
349
169 265 €
2013
417
471
-
888
430 680 €
2014
521
926
-
1 447
701 795 €
2015
305
639
859
1 803
874 455 €
2016
271
659
883
1 813
879 305 €
2017
320
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Звездный десант: Кацаров, Хойвольд, Мейстер и другие
«Битва за Мальту» - это бренд. Участие в нашем турнире для многих известных игроков важнее, чем идущий в эти же дни WSOP Europe в чешском Розвадове. Это приятно.
Возвращение короля...
К сожалению, чемпион ЕРТ и завсегдатай «Битвы» норвежец Андреас Хойвольд не сумел попасть в День 2 с первой попытки, но ему сегодня просто не везло.
Также не сложился день для его соотечественницы и гламурной звезды Линни Мейстер, зато фортуна улыбнулась чемпиону «Битвы за Мальту – 2014» болгарину Антуану Кацарову.
По ходу дня у него было лишь десять блайндов, но затем он сумел раскрутиться до среднего стека в 95.500 фишек.
Одно из важнейших событий первого дня «Битвы» - это вручение наград PokerListings Awards, которое провела наша ведущая Гаэль Гарсия Диаз.
К сожалению, из трех лауреатов премии на Мальту сумел приехать лишь норвежец Эспен-Улен Йорстад, который получил премию в номинации «Восходящая звезда».
Впрочем, у нас будет видео-поздравление от Лив Бори (она играет сейчас на WSOPE), а также письменный привет от Пера Хильдебранда (не смог приехать по семейным обстоятельствам).
Видео-репортаж со Дня 1А:
Топ-10 чипкаунт Дня 1А:
1. Этони Хили - 254,000
2. Стефано Веронезе - 250,000
3. Марко Груджич - 228,000
4. Андреа Гранди - 217,500
5. Антонио Кассираро - 209,000
6. Габи Габраэль - 208,500
7. Джонатан Тигелл - 203,000
8. Мирко Вилш - 202,000
9. Анита Кмичевич - 197,000
10. Квентин Ларик - 193,000
«Битва за Мальту – 2017» началась!
В этом году «Битва за Мальту» станет настоящим фестивалем покера, во время которого пройдет 9 турниров, включая Главное событие, Грандмастер-хайроллер и турнир «второго шанса», а также 4 классные вечеринки. Словом, все как обычно, но еще лучше.
Вручать трофеи будет новая ведущая нашего турнира – Гаэль Гарсия Диаз, которая ранее и сама играла на «Битве за Мальту».
Добро пожаловать, Гаэль!
Последние сателлиты
Итак, супер-сателлит в Грандмастер-хайроллер пройдет, как мы уже сказали ранее, воскресным вечером 5 ноября в 21.30. Бай-ин в него составит €132+€18, причем число мест ограничено в 100 игроков в один момент.
Последний шанс отобраться в «мейн» через сателлиты будет в среду, четверг и пятницу. В 19.00 в каждый из этих дней пройдут сателлиты с бай-ином в €55+€5.
Опять же, число мест в них ограничено вместимостью покерной арены на момент старта турниров.
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