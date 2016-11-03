Первый стартовый день турнира от PokerListings прошел по традиции весело, а в борьбу вступили сразу два чемпиона турнира: действующий – француз Николя Пруст – и его предыдущий «коллега» - немец Луис Картариус.
Забегая вперед, сразу скажем, что оба чемпиона достойно выступили в День 1А, набив приличные стеки и получив место в субботнем Дне 2.
А это лишь добавляет интереса к «Битве за Мальту», ведь завтра на старте мы ожидаем еще одного экс-чемпиона – болгарина Антуана Кацарова!
Всего же на старт нашего турнира вышли 271 участник, из которых в следующий день сумели пробиться 95 игроков.
И это только в День 1А, который всегда является самым малочисленным, тогда как в стартовые Дни 1В и 1С поля будут куда-более массивные.
И это только начало.
Точнее говоря, в оба дня будет задействованы все 700 посадочных мест турнира, и не факт, что всем удастся воспользоваться свои правом на ре-энтри.
Чемпионы держат удар
Кроме выше озвученных чемпионов удачно преодолели День 1А и такие известные покерные профессионалы, как обладатель двух браслетов WSOP и легенда шведского покера Крис Бьорин.
«Выжил» в среду и его соотечественник, и тоже знаменитый ветеран скандинавского покера Петер Эйкхардт, который свой первый чемпионский браслет WSOP добыл лишь минувшим летом.
Не обошлось и без селебрити, а также звезд спорта (пусть и уже в отставке, но разве это важно) и на этот раз.
Так порадовал нас своей игрой экс-голкипер сборной Швеции по футболу Магнус Хедман, прошедший в следующий день с небольшим стеком в 23,900 фишек.
Впрочем, менее повезло норвежским музыканта – рэперу Петеру Кристиансену (“Katastrofe”) и его гламурной подруге по арт-цеху Линни Мейстер – оба держались до последних уровней, но на финишный спурт им не хватило удачи.
Кстати, вот вам образчик их совместно творчества (песня про пиво, про много пива):
Также не задержался сегодня в турнире звездный норвежский игрок в покер Андреас Хойвольд, который играет на каждой «Битве за Мальту», и он уже попадал «в деньги».
Однако, с первой попытки пройти в День 2 Андреасу не удалось.
Посмотрим, что будет завтра.
Кстати, в День 1В вступит в борьбу и россиянин Константин Пучков, выигравший в номинации «Живая легенда покера» от Spirit of Poker Awards.
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