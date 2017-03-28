Хроника

Роберт Берглунд – чемпион «Битвы за Мальту» (€160,000)!

Все закончилось уже в 5-й раздаче хедз-апа.

Впервые в истории «Битвы за Мальту» чемпионом стал скандинавский игрок – Роберт Берглунд (Швеция).

Джон Финнаган сделал лимп на баттоне с    

Роберт Берглунд задумался, и объявил олл-ин с    

Казалось бы, не лучшее решение, но судьба-фортуна вмешалась в раздачу, подарив шведу чемпионство на ривере.

Борд:          

Вот так, собрав топ-пару на ривере, Роберт Берглунд не только выиграл раздачу, но и юбилейную «Битву за Мальту», получив за это историческое достижение рекордную для нашего турнира призовую сумму в €160,000!

С друзьями!

Уровень
37
Блайнды
300000/600000
Анте
50000
Участников
1

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Джон Финнаган – 2 место (€110,000)

Хедз-ап стремительно закончен.

Поздравляем ирландского игрока Джона Финнагана со вторым место на «Битве за Мальту – 2016», за что ему полагается 110,000 евро!

Уровень
37
Блайнды
300000/600000
Анте
50000
Участников
1

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Хедз-ап: Берглунд против Финнагана

И их осталось двое.
И их осталось двое.

И вот он – долгожданный момент исторического хедз-апа юбилейной «Битвы за Мальту – 2016».

С большим преимуществом ее начнет шведский игрок Роберт Берглунд, у которого почти в три раза больше фишек, чем у ирландца Джона Финнигана.

На кону 160,000 евро за первое место, если, конечно, не будет сделки.

Однако пока она маловероятна.

У нас небольшой перерыв, и затем 37-й уровень, на котором у ирландца будет лишь 20 блайндов.

Чипкаунт:

Роберт Берглунд (Швеция) – 33,500,000 (56 ББ)

Джон Финниган (Ирландия) – 11,800,000 (20 ББ)

Таблица выплат:

1.    €160,000
2.    €110,000

Уровень
37
Блайнды
300000/600000
Анте
50000
Участников
2

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Расмус Эрикссон – 3 место (€67,000)

Впереди перерыв на 15 минут, а нас ожидает хедз-ап между шведом Робертом Берглундом и ирландцем Джоном Финниганом.

Это стало возможным после вылета Расмуса Эрикссона на третьем месте.

Выиграв пару мелких олл-инов, Расмус не сумел продолжить раскручивать свой стек, уступив с     против своего же соотечественника, а также чиплидера Берглунда, который заколлировал с    

Борд:          

Поймав пару, Берглунд отправил Эрикссона в кассу за суммой в 67 тысяч евро.

Уровень
36
Блайнды
250000/500000
Анте
50000
Участников
2

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Лоуренс Брандт - не зря приехал на турнир

Уровень
36
Блайнды
250000/500000
Анте
50000
Участников
3

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

У Эрикссона лишь 5 блайндов

Берглунд - есть проблемы.
Берглунд - есть проблемы.

Швед был близок к тому, чтобы сделать хедз-ап внутренним делом скандинавской страны, но проиграл олл-ин с     против     ирландца Финнигана.

Дилер на этот раз положил на стол следующие карты:          

У Эрикссона теперь лишь 5 больших блайндов при игре на троих.

Уровень
36
Блайнды
250000/500000
Анте
50000
Участников
3

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Гонзало Про Фернандез – 4 место (€56,000)

Проблемы испанца завершены.

Раскрутиться с «огрызком» от его некогда большого стека не удалось.

запушил с баттона     Роберт Берглунд и Фернандез не стал выкидывать свои    

Борд:          

Вот так вот еще час назад чиплидер, а теперь лишь 4-е место, но в покере так бывает.

Игра стремительно идет к хедз-апу! Шведскому или шведско-ирландскому?

Скоро узнаем.

Уровень
36
Блайнды
250000/500000
Анте
50000
Участников
3

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Огромный банк для Берглунда

Не верят даже комментаторы.
Не верят даже комментаторы.

У испанца Про Фернандеза большие проблемы, после того, как решил сыграть олл-ин на ставку в 1,1 миллиона от Берглунда на флопе.

Швед не раздумывая сказал «колл».

Вскрытие:

Берглунд:    

Фернандез:    

Борд:          

И теперь у шведского игрока почти половина фишек всего финального стола, а испанец имеет лишь 4,5 миллиона, что меньше 10 больших блайндов.

Уровень
36
Блайнды
250000/500000
Анте
50000
Участников
4

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Стеки после вылета Брандта

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.

Стеки сейчас такие:

Гонзало Про Фернандез – 15,000,000 

Роберт Берглунд – 11,000,000 

Расмус Эрикссон – 8,500,000 

Джон Финниган – 8,400,000 

Уровень
36
Блайнды
250000/500000
Анте
50000
Участников
4

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Лоуренс Брандт – 5 место (€46,500)

И действительно, в следующей же раздаче мы лишились американского игрока.

Лоуренс Брандт объявил олл-ин, имея на руках лишь    

На его беду у поймавшего кураж испанца Фернандеза были    

Борд:          

Европейский вояж студента из Аризоны, который вырос в Техасе закончился бонусом в почти 50 тысяч евро, хотя, конечно, по ходу финального стола он мог претендовать на большее.

Уровень
36
Блайнды
250000/500000
Анте
50000
Участников
4

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

36-й уровень – 90 блайндов на пятерых

"Катушка".
"Катушка".

Очередные 45 минут игры стартовали.

Вероятно, турнир переходит в эндшпиль, ибо на всех осталось лишь порядка 90 больших блайндов.

Уровень
36
Блайнды
250000/500000
Анте
50000
Участников
5

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Сделке - нет!

Смелый ход от Финнигана.
Смелый ход от Финнигана.

Сделки пока нет.

Ее сорвал Джон Финниган, которому за второй стек было предложено 96 тысяч евро.

"Нет, мало", - сказал ирландец.

Он хотел 100к, но остальные не пошли навстречу. Кстати, не понравилось ирландцу и желание оставит 43к на борьбу за первое место.

Игра продолжается, хотя остальные 4 игрока были согласны с условиями.

Уровень
35
Блайнды
200000/400000
Анте
50000
Участников
5

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Сделка?

Призы пилить будем?
Призы пилить будем?

Оставшиеся 5 игроков, неожиданно за 10 минут до перерыва решили обсудить дележку оставшегося призового фонда.

Стеки сейчас такие:

Гонзало Про Фернандез – 12,130,000 (30 ББ)

Джон Финниган – 11,330,000 (28 ББ)

Роберт Берглунд – 9,525,000 (23 ББ)

Лоуренс Брандт – 6,330,000 (15 ББ)

Расмус Эрикссон – 5,540,000 (14 ББ)

А делят то остаток в €439,000!

Уровень
35
Блайнды
200000/400000
Анте
50000
Участников
5

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

И снова удвоение от Фернандеза

И снова "да есть же"!
И снова "да есть же"!

Непотопляемый испанец Гонзало Про Фернандез выиграл еще одну «монетку», вытянув на флопе спасительного короля против Лоуренса Брандта.

Американец сделал рейз 1М с баттона, а испанец сразу с малого блайнда олл-ин в 5,8 миллиона.

Брандт не нашел у себя паса, сделав колл.

Вскрытие.

Брандт:    

Фернандез:    

Борд:          

Теперь у некогда коротыша стола более 11 миллионов фишек и очень хорошее настроение, чего не скажешь про Брандта, откатившегося из чиплидеров в аутсайдеры.

Уровень
35
Блайнды
200000/400000
Анте
50000
Участников
5

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Берглунд наносит ответный удар

В этой раздаче Финниган открылся с баттона – 850к, получив ре-рейз с малого блайнда от Берглунда – 2,35. Колл.

Флоп:      

В банке уже 5 миллионов и Берглунд ставит 1,25М, получая колл от Финнигана.

Терн:  

При банке в 7,5 миллионов швед ставит инста-олл-ин на 4,4 миллиона.

Задумавшийся ирландец-таки скидывает карты в пас.

После раздачи Берглунд поднялся до 11 миллионов, а лидерство Финнигана пошатнулось.

Уровень
35
Блайнды
200000/400000
Анте
50000
Участников
5

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Большой банк и лидерство через «запасной вход»

Вернул.
Вернул.

Бывает и такое. Банк размеров в выиграл Джон Финниган, которому на терне и ривере доехали две пары, так называемые «бэкдор»-пары.

Финниган открылся рейзом с УТГ в 630к, получив два колла от Эрикссона с баттона и Брандта на малом блайнде.

Флоп:       – все игроки – чек.

Терн:   чек – чек – Эрикссон ставит 730к, и снова два колла в ответ.

Ривер:   Финниган ставит 2,6 миллиона фишек после чека Брандта, а Эрикссон инста-фолд.

Американец задумался на пару минут и сказал «колл».

Финниган показал     а Брандт выкинул карты в пас.

Забрав в этой раздаче больше 5 миллионов фишек, ирландец снова чиплидер со стеком в почти 17 миллионов.

Стеки после этой раздачи на 34-м уровне теперь:

Джон Финниган – 17,000,000 (42 ББ)

Лоуренс Брандт – 11,500,000 (29 ББ)

Роберт Берглунд – 8,500,000 (21 ББ)

Расмус Эрикссон – 4,700,000 (12 ББ)

Гонзало Про Фернандез – 4,000,000 (10 ББ)

Уровень
35
Блайнды
200000/400000
Анте
50000
Участников
5

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Флавиано Каммисули – 6 место (€37,500)

Середина 34-го уровня оказалась барьером на пути итальянца Флавиано Каммисули к покерному Олимпу.

Дорого преградил шведский игрок Роберт Берглунд, заколлировавший на большом блайнде олл-ин рейз от обладателя, как маленького стека, так и маленького блайнда, Каммисули.

Вскрытие:

Берглунд:    

Каммисули:    

Борд:          

Больше у нас нет в турнире представителей Италии.

Уровень
34
Блайнды
150000/300000
Анте
40000
Участников
5

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Фернандез выстоял в олл-ине

Удвоился очень вовремя.
Удвоился очень вовремя.

Оставшись с 6-ю большими блайндами испанец Гонзало Про Фернандез поставил олл-ин с УТГ, получив только один колл от обладателя второго стека Джона Финнигана.

В этот раз испанцу повезло, ибо в его руке были только «тузы» против «шестерок» ирландца.

Дилер не стал затягивать момент, положив нейтральный борд T-3-3-3-J.

У испанца теперь 3,8 миллиона, а совсем «коротышей» за финальным столом теперь нет.

Уровень
34
Блайнды
150000/300000
Анте
40000
Участников
6

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перерыв 15 минут, чипкаунты…

Стеки, стеки...
Стеки, стеки...

Закончен 33-й уровень Главного события «Битвы за Мальту», у игроков есть 15 минут на отдых, а мы пока посчитаем их количество фишек.

Чипкаунт:

Лоуренс Брандт – 13,900,000 (46 ББ)

Джон Финниган – 13,200,000 (44 ББ)

Флавиано Каммисули – 6,000,000 (20 ББ)

Расмус Эрикссон – 5,500,000 (18 ББ)

Роберт Берглунд – 5,000,000 (17 ББ)

Гонзало Про Фернандез – 2,200,000 (7 ББ)

Таблица выплат:

1.    €160,000
2.    €110,000
3.      €67,000
4.      €56,000
5.      €46,500
6.      €37,500

Уровень
34
Блайнды
150000/300000
Анте
40000
Участников
6

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Неплохо для второго в жизни Live-турнира

Уровень
33
Блайнды
120000/240000
Анте
20000
Участников
6

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Раздача, сделавшая Брандта чиплидером

Момент: Эрикссон против Брандта.
Момент: Эрикссон против Брандта.

В игре случилась эпическая мини-битва. На префлопе Расмус Эрикссон рейзит с кат-оффа, получая ре-рейз с баттона от Лоуренса Брандта в 1,075М.

Без лишних размышлений швед сделал 4-бет в 2,5 млн и оппонент – колл.

Флоп:       Оба игрока чек – чек.

Терн:   Эрикссон лидит 1,35М, получая колл от Брандта.

Ривер:   В центре стола более 8 миллионов фишек, и оба игрока чекают.

Вскрытие: у Эрикссона     (не закрывшееся флеш-дро), а у креативного рейзера с префлопа Брандта     – четвертая пара лишь!

И ее хватило, чтобы стек американца вырос до 14,5 миллионов и он - новый чиплидер.

Уровень
33
Блайнды
120000/240000
Анте
20000
Участников
6

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Неплохо для первого в жизни Live-турнира

Уровень
33
Блайнды
120000/240000
Анте
20000
Участников
6

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Берглунд удвоился

Double up.
Double up.

Шведский игрок теперь имеет стек в 4 миллиона фишек.

Финниган открылся рейзом со средней позиции с     а остававшийся с коротким стеком Роберт Берглунд поставил олл-ин с 1,8 миллиона фишек и     на руках.

Ирландец долго не думал, сделав довольно спорный колл.

На доску упали           и шведский игрок удвоился, получив некоторую свободу в принятии решений на ближайший уровень.

Стеки на текущий момент:

Джон Финниган (Ирландия) – 12,5М

Расмус Эрикссон (Швеция) – 10,3М

Лоуренс Брандт (США) – 9М

Флавиано Каммисули (Италия) – 5,6М

Роберт Берглунд (Швеция) – 4М

Гонзало Про Фернандез (Испания) – 3,3М

Уровень
33
Блайнды
120000/240000
Анте
20000
Участников
6

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Спасибо 888poker и Betsafe за прекрасный финальный стол!

Отличный результат!
Отличный результат!

Как мы уже говорили не раз, сделать столь крутой покерный турнир невозможно без отличных спонсоров и партнеров «Битвы за Мальту».

В этом году у нас действительно много, но мы не можем не поблагодарить нашего особенного спонсора финального стола – 888poker!

Отдельная благодарность и платиновым спонсорам – Betsafe, Betsson и NordicBet за их помощь в создании этой ТВ-трансляции при помощи PrimeProductionTeam.

Наконец, спасибо и серебряным спонсорам GutsPoker и PlanetWin365, а также нашему классическому партнеру-спонсору partypoker.

И снова, спасибо вам!

Уровень
33
Блайнды
120000/240000
Анте
20000
Участников
6

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Роберт Сверре Эйк – 7 место (€29,000)

И это случилось. Со своим небольшим стеком норвежец был вынужден искать удачу в олл-инах, но первый же из них оказался фатальным.

Его рука     не устояла против колл от Лоуренса Брандта с большого блайнда    

На борде дилер выложил a           и норвежская сказка закончилась. Впрочем, почти 30 тысяч евро это вполне достойный результат для фотографа-фрилансера.

Уровень
33
Блайнды
120000/240000
Анте
20000
Участников
6

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Сверре Эйк на грани…

Сверре Эйк в опасности...
Сверре Эйк в опасности...

Норвежский игрок уступил большой банк визави из Швеции Расмусу Эрикссону.

Швед открылся с УТГ, а Эрик сделал колл с большого блайнда.

Флоп:       чек – чек

Терн:   Сверре Эйк ставит 475к, но Эрикссон – колл

Ривер:   Норвежец делает чек, а Эрикссон задвигает олл-ин с 2 млн фишек.

Сверре Эйк не стал долго думать, сделав фолд. Теперь у него лишь 1,7 миллиона фишек (меньше, чем 10 больших блайндов).

Уровень
32
Блайнды
100000/200000
Анте
20000
Участников
7

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Чипкаунты...

Начиналось все так.
Начиналось все так.

Игра продолжается, пока можем показать примерное количество фишек у игроков:

Джон Финниган (Ирландия) – 12,5М

Расмус Эрикссон (Швеция) – 9М

Лоуренс Брандт (США) – 8М

Флавиано Каммисули (Италия) – 8М

Гонзало Про Фернандез (Испания) – 3,5М

Роберт Сверре Эйк (Норвегия) – 3М

Роберт Берглунд (Швеция) – 2,2М

Уровень
32
Блайнды
100000/200000
Анте
20000
Участников
7

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Каммисули не сдается!

Каммисули поймал ривер.
Каммисули поймал ривер.

Крупный банк был разыгран сразу в следующей раздаче между Финниганом и Каммисули. Ирландец зарейзил с малого блайнда 500к, получив колл с большого блайнда.

Флоп:      

Финниган ставит 535к, Каммисули – колл.

Терн:  

Финниган – чек, итальянец делает бет в 875к, теперь уже колл от ирландца.

Ривер:  

Оба игрока делают «чек»: у Финнигана     – пара с терна, но Каммисули показывает     и забирает крупный банк в более, чем 3 миллиона фишек.

Уровень
32
Блайнды
100000/200000
Анте
20000
Участников
7

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Джорджио Легасакки – 8 место (€21,400)

Итальянский игрок Джорджио Легасакки заканчивает турнир на 8-м месте, проиграв свои 1,2 миллиона фишек в префлоп олл-ине чиплидеру Джону Финнигану.

Шоудаун.

Легасакки:    

Финниган:    

Борд:          

Две пары дали чиплидеру возможность еще больше нарастить свой стек, оставив нам только одного итальянского игрока за столом.

"Ужасно, я снова вылетел из турнира, как и в прошлом году, когда занял лишь 152-е место. В следующем году я точно выступлю лучше!", - сказал нам расстроенный итальянец.

Уровень
32
Блайнды
100000/200000
Анте
20000
Участников
7

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Первая осечка Финнигана

Не все коту масленница. Без обид.
Не все коту масленница. Без обид.

Чиплидер стола ирландец Джон Финниган уже выиграл пять раздач за неполный первый уровень финального стола.

И лишь спустя полчаса после начала игры он сумел и проиграть одну раздачу.

Сделав рейз с кат-оффа Финниган получил колл от Сверре Эйка с большого блайнда.

Флоп:       чек – чек.

Терн:   и Сверре Эйк ставит 500к и, после фолда Финнигана, забирает банк в 900к.

Уровень
31
Блайнды
80000/160000
Анте
20000
Участников
8

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Вручение наград Spirit of Poker Awards

Тем временем, у нас есть видео с церемонией вручения наград PokerListings Awards - Spirit of Poker!

Напомним, что в категории "Живая легенда" победил россиянин Константин Пучков, "Восходящей звездой" стала норвежка Силье Нильсен, а "Самым вдохновляющим игроком" бразилец Фелипе "Mojave" Рамос.

Смотрите видео!

Уровень
31
Блайнды
80000/160000
Анте
20000
Участников
8

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Йонас Хянерт – 9 место (€14,540)

И у нас первый, и в общем то ожидаемый вылет.

Игрок с самым коротким стеком швед Йонас Хянерт выставился олл-ин с     получив колл от Лоуренса Брандта    

Дилер положил на стол:          

Первый шведский игрок – вне игры. А у Брандта стек стал более 9 миллионов фишек.

С отличным настроеним Хянерт отправился в кассу за своими почти 15 тысячами евро

Уровень
31
Блайнды
80000/160000
Анте
20000
Участников
8

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Все работает, смотрите видео с «финалки»!

Финальный стол.
Финальный стол.

На «Битве за Мальту – 2016» начинается самое интересное – финальный стол Главного события.

Мария Хо сказала приветственную речь, а турнирный директор «объяснил» вкратце правила:

«Играйте, веселитесь, как будто это обычный покерный турнир, не считая того, что за 160 тысяч евро играете. Удачи!»

ТВ-трансляция в прямом эфире доступна здесь.

Уровень
31
Блайнды
80000/160000
Анте
20000
Участников
9

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

«Битва за Мальту» - это место для покерных чудес!

Девять участников финального стола «Битвы за Мальту – 2016» уже готовы к сражению.

Напомним, что в прошлом году чемпион турнира француз Николя Пруст выиграл 6 олл-инов подряд, так что чудеса у нас имеют место быть.

Вероятно, на них стоит уповать и обладателю самого короткого стека шведу Йонасу Хянерту, у которого лишь чуть больше 10 больших блайндов.              

Итак, игроки садятся за стол, и да начнется финальная Битва!

А на фото выше можно видеть главный приз турнира.

Уровень
31
Блайнды
80000/160000
Анте
20000
Участников
9

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Джон Финниган, Ирландия – (10,840,000)

Имя: Джон Финниган

Чипкаунт: 10,840,000

Национальность: Ирландец

Проживает в: Мальта

Профессия:  онлайн гемблинг, работает в беттинг-компании

Хобби: покер и ворк-аут

Как давно играет в покер: иногда играет в покер в онлайне, или на Мальте турниры с бай-инами от 500 до 1к. В прошлом году ездил домой специально для игры в Irish Poker Open. Текущий успех крупнейший в карьере.

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Расмус Эрикссон, Швеция (8,795,000)

Имя: Расмус Эрикссон

Чипкаунт: 8,795,000           

Возраст: 24

Национальность: Швед

Проживает в: Фалун (на севере Швеции)

Профессия:  офисный сотрудник

Хобби: покер и ворк-аут

Как давно играет в покер: последние 6 лет, больше для удовольствия

Цитата: «Очень опасаюсь одного противника завтра, ибо это… мой друг. Мы втроем приехали сюда играть «Битву» и вот так случилось».

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Лоуренс Брандт, США (8,000,000)

Имя: Лоуренс Брандт

Чипкаунт: 8,000,000           

Возраст: 23

Национальность: Американец

Проживает в: Финикс, Аризона

Профессия: студент (финансы и предпринимательство)

Хобби: Путешествия и спорт

Как давно играет в покер: с 12 лет, «я вырос в Техасе!»

Цитата: «Я оказался тут довольно случайно, ибо путешествовал по Европе, был во Франции, Швеции, Италии. А вообще, этот турнир – это классное времяпрепровождение, тем более, что теперь я еще и настроен на победу».

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Флавиано Каммисули, Италия (6,215,000)

Имя: Флавиано Каммисули

Чипкаунт: 6,215,000           

Возраст: 25

Национальность: Итальянец

Проживает в: Пачино (Сиракузы)

Профессия: Владелец пиццерии и игрок в покер

Хобби: Играть в футбол, полузащитником

Как давно играет в покер: 7 лет

Цитата: «Отличный турнир для меня. Выиграл несколько коинфлипов, а также немало маленьких банков. Правда в Топ-11 проиграл большой банк, так что счастлив попасть за финальный стол».

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Гонзало Про Фернандез, Испания (2,900,000)

Имя: Гонзало Про Фернандез

Чипкаунт: 2,900,000           

Возраст: 29

Национальность: Испанец

Проживает в: Мальта (родной город – Мадрид)

Профессия: Покерный про-игрок

Хобби: Проводить время с друзьями

Как давно играет в покер: с 2011 года

Цитата: «Я начинал День 3 с очень коротким стеком. Балансировал на 10-17 больших блайндах. Выиграл несколько раздач, удвоился и чувствуя себя очень уверенно за этим столом. А то, что у меня маленький стек, так это не тревожит, ибо я хорошо играю в позиции. Гонка за трофеем продолжается!»

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Роберт Берглунд, Швеция (2,895,000)

Имя: Роберт Берглунд

Чипкаунт: 2,895,000           

Возраст: 25

Национальность: Швед

Проживает в: Фалун

Профессия: Покерный про-игрок

Хобби: Покер

Цитата: «Я давно не делал больших успехов на турнирах, так что предельно рад попасть за финальный стол».

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Роберт Сверре Эйк, Норвегия (2,500,000)

Имя: Роберт Сверре Эйк

Чипкаунт: 2,500,000

Возраст: 44

Национальность: Норвежец

Проживает в: Осло

Профессия: Фотограф-фрилансер

Хобби: У меня трое детей, на другое времени нет

Как давно играет в покер: 15 лет

Цитата: «Игра была как на качелях, но с 37к в начале Дня 2 я сумел подняться до 500к, потрясающе! В остальном, большую часть турнира я был с коротким стеком, но мне нравится так играть. Я люблю риск и коинфлипы».

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Джорджио Лигасакки, Италия (2,200,000)

Имя: Джорджио Лигасакки

Чипкаунт: 2,200,000

Возраст: 47

Национальность: Итальянец

Проживает в: Тосколано Модерно (Брешия)

Профессия: Садовник

Хобби: Все виды спорта

Как давно играет в покер: 7-8 лет

Цитата: «Это уже моя третья «Битва за Мальту», и в прошлом году я финишировал на 150-м месте, в деньгах. В это раз мне очень повезло в начале Дня 2, когда я переехал оппонента с К-Q против К-К, а потом все пошло на ура».

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Йонас Хянерт, Швеция (1,000,000)

А пока начинаем представлять наших игроков «Мальтийской девятки». Начнем с коротышей, ибо в теории их шанс усидеть за столом дольше других стремиться к минимуму.

Имя: Йонас Хянерт

Чипкаунт: 1,000,000

Возраст: 35

Национальность: Швед

Проживает в: Лидкёпинг

Профессия: Терапевт

Хобби: Теннис, семья и друзья

Как давно играет в покер: лет 20, но на серьезном уровне 3 года

Цитата: «Классный турнир. Я обычно во время ивента предпочитаю пить воду, но тут предпочел покрепче напитки, и это было весело. Особенно пройти за финальный стол, когда в Топ-20 я имел один из самых коротких стеков».

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий

Час до старта финального стола «Битвы за Мальту – 2016»: на кону €541,440 призовых!

Наступил день, который мы все так долго ожидали.

Всего лишь через один час начнется «финалка» Главного события «Битвы за Мальту», которая проходит в казино Portomaso.

Камеры установлены, и все готово для прямого видео-стрима, которая доступна на нашей специальной странице ТВ-трансляций с покерных турниров.

Итак, за столом соберутся девять энергичных и уже вполне успешных игроков.

Напомним, что в прошлом году за финальным столом была заключена сделка, в результате которой трое игроков получили по шестизначной сумме призовых.

Как сложится на этот раз, мы уже скоро узнаем. А общая сумма призовых за финальным столом составляет рекордные - €541,440!

Чипкаунт «финалки» выглядит так:

Джон Финниган (Ирландия) – 10,840,000

Расмус Эрикссон (Швеция) – 8,795,000

Лоуренс Брандт (США) – 8,000,000

Флавиано Каммисули (Италия) – 6,215,000

Гонзало Про Фернандез (Испания) – 2,900,000

Роберт Берглунд (Швеция) – 2,895,000

Роберт Сверре Эйк (Норвегия) – 2,500,000

Джорджио Лигасакки (Италия) – 2,200,000

Йонас Хянерт (Швеция) – 1,000,000

Таблица выплат:

1.    €160,000
2.    €110,000
3.      €67,000
4.      €56,000
5.      €46,500
6.      €37,500
7.      €29,000
8.      €21,400
9.      €14,540

Уровень
30
Блайнды
60000/120000
Анте
10000
Участников
9

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Оставить комментарий
Название Battle of Malta 2016 Main Event
Арена Portomaso Casino, Malta
Дата 2 Ноябрь 2016
Финальный день 7 Ноябрь 2016
Бай-ин 550 €
Регистраций 1813
Призовой фонд 879 305 €
За первое место 160 000 €
Уровень Анте Блайнды
Уровень 1 0 25/50
Уровень 2 0 50/100
Уровень 3 0 75/150
Уровень 4 25 100/200
Уровень 5 25 150/300
Уровень 6 50 200/400
Уровень 7 50 250/500
Уровень 8 75 300/600
Уровень 9 75 400/800
Уровень 10 100 500/1000
Уровень 11 100 600/1200
Уровень 12 200 800/1600
Уровень 13 300 1000/2000
Уровень 14 300 1200/2400
Уровень 15 400 1500/3000
Уровень 16 500 2000/4000
Уровень 17 500 2500/5000
Уровень 18 500 3000/6000
Уровень 19 1000 4000/8000
Уровень 20 1500 5000/10000
Уровень 21 1500 6000/12000
Уровень 22 2000 8000/16000
Уровень 23 3000 10000/20000
Уровень 24 3000 12000/24000
Уровень 25 4000 15000/30000
Уровень 26 5000 20000/40000
Уровень 27 5000 30000/60000
Уровень 28 10000 40000/80000
Уровень 29 10000 50000/100000
Уровень 30 10000 60000/120000
Уровень 31 20000 80000/160000
Уровень 32 20000 100000/200000
Уровень 33 20000 120000/240000
Уровень 34 40000 150000/300000
Уровень 35 50000 200000/400000
Уровень 36 50000 250000/500000
Уровень 37 50000 300000/600000
Уровень 38 1000000 400000/800000
Robert Berglund

Robert Berglund
выиграл
160 000 €

Battle of Malta 2016 Main Event

Топ-10 игроков Приз
1. Robert Berglund 160 000 €
2. John Finnighan Linkin 110 000 €
3. Rasmus Eriksson 67 000 €
4. Gonzalo Pro Fernandez 56 000 €
5. Lawrence Brandt 46 500 €
6. Flaviano Cammisuli 37 500 €
8. Giorgio Ligasacchi 21 400 €
9. Jonas Hähnert 14 540 €
"Битва за Мальту - 2016"
Чемпионы "Битвы за Мальту"
Год Имя Страна Призовые
2016 Роберт Берглунд se €160,000
2015 Николя Пруст fr €110,000*
2014 Антуан Кацаров bg €122,750
2013 Луис Картариус de €68,000*
2012 Никодемо Пикколо it €35,000
Новые видео »
Свежее из блогов »
популярные страницы
Покерные инструменты
трансляции и турниры
Популярные покер румы

Копирайт © 2003-2017 PListingsRussia.com - Все права защищены.

 