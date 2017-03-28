"Ноябрьская девятка" для "Битвы за Мальту - 2016"!
Итак, «Ноябрьская девятка» для «Битвы за Мальту – 2016» сформирована, и уже завтра мы узнаем имя нового чемпиона!
Чипкаунт Топ-9:
Джон Финниган (Ирландия) – 10,840,000
Расмум Эрикссон (Швеция) – 8,795,000
Лоуренс Брандт (США) – 8,000,000
Флавиано Каммисули (Италия) – 6,215,000
Гонзало Фернандес (Испания) – 2,900,000
Роберт Берглунд (Швеция) – 2,895,000
Роберт Сверре Эльк (Швеция) – 2,500,000
Джорджио Лигасакки (Италия) – 2,200,000
Йонас Хянерт (Швеция) – 1,000,000
До встречи завтра в прямом эфире, как здесь, так в ТВ-трансляции!
- Уровень
- 30
- Блайнды
- 60000/120000
- Анте
- 10000
- Участников
- 9
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