День 2 завершен, осталось - 72 игрока
"Битва за Мальту - 2016" не только стремительно прошла экватор, но и баббл остался позади.
Впереди сражение 72 лучших игроков, которые завтра будут играть до определения финального стола.
Избранный чипкаунт:
Роберто Ланеро - 2290000
Расмус Эрикссон - 2190000
Роберт Берглунд - 1825000
Каммисумми Флавиано - 1585000
Джон Финнгон - 1400000
Давиде Фикена - 1370000
Габриэле Заппала - 1315000
Aлессандро Стена - 1152000
Патрик Кларк - 1100000
Кнут Мо - 985000
Виктор Ваал - 984000
Лоренс Брандт - 863000
Камило Эрнандес - 759000
Ивен Спиллинг - 663000
Йонас Хянер - 663000
Анне Стандаль - 280000
Напомним, что каждый из оставшихся игроков уже гарантировал себе €1,760 призовых.
Таблица выплат:
1. €160,000
2. €110,000
3. €67,000
4. €56,000
5. €46,500
6. €37,500
7. €29,000
8. €21,400
9. €14,540
10-12 €9,100
13-15 €6,400
16-18 €4,800
19-27 €3,800
28-36 €3,240
37-45 €2,750
46-54 €2,370
55-63 €2,020
64-72 €1,760
До встречи завтра!
- Уровень
- 24
- Блайнды
- 12000/24000
- Анте
- 3000
- Участников
- 72
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