Хроника

Последние два уровня дня

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.

Стартовал 11-й уровень Дня 1С "Битвы за Мальту".

В строю на данный момент 481 игрок из 883 стартовавших.

А это значит, что всего в 5-й "Битве" приняли участие 1,813 игроков, и это новый рекорд!

Кстати, этажом ниже идет сателлит к завтрашнему Грандмастер Хайроллеру с бай-ином в 132 евро.

Так вот, в нем идет сражение, но на старт вышли 187 участников, та что 18 из них завтра примут участие и в самом турнире с бай-ном в 1,320 евро!

 

Уровень
11
Блайнды
600/1200
Анте
100

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Время на обед

Аншлаг!
Аншлаг!

А перед ним немного информации о стеках игроков:

Дин Рейчел 86000
Сальваторе Патти 84000
Ферас Рачид 83000
Элио Галуццо 81000
Дахуд Элияху 79000
Йохан Гослингс 77000
Мэтт Адамс 72000
Фернандо Гомес 70000
Томми Хирвонен 67000
Йонас Канносто 63000
Альберто Фарах 61000
Константин Пучков 51000
Тейс Ван Хейденбрюне 49000
Стефан Фукс 42000
Моника Жукович 25000
Лео Маргетс 24000
Лука Москитта 23000
Андреас Хойвольд 22000
Аллен Раш 18000

Всего в игре сейчас 603 игрока из 883 стартовавших.

Уровень
8
Блайнды
300/600
Анте
75

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Фотосет от Ариэлы Рохас

Один из приглашенных фотографов на сегодня – это испанка Ариэла Рохас, которая с удовольствием поделилась с нами небольшим фото-отчетом на текущий момент.

Смотрите сами:

Уровень
6
Блайнды
200/400
Анте
50

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Фатима, мы скучаем по тебе!

Помните, что одна из наших постоянных гостей Лео Маргетс просто удивительная и добрая девушка?

Убедитесь в этом еще раз, это видео для настоящих людей и про них.

Уровень
6
Блайнды
200/400
Анте
50

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И да будет новый рекорд!

Получилось.
Получилось.

Свершилось, у нас будет новый рекорд «Битвы за Мальту» по количеству игроков!

До конца поздней регистрации остается лишь несколько минут, включая время обеда, но у нас уже 875 энтри сегодня, а значит магическая цифра достигнута!

В турнире сейчас ровно 1,805 игроков, что на одного (!) больше, чем годом ранее. Но мы надеемся, что это еще не предел!

Уровень
6
Блайнды
200/400
Анте
50

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Фернандо Понс отправлен на второй заход

Участник «Ноябрьской девятки» не задержался за своим столом с первой попытки, вылетев уже в начале 4-го уровня.

Впрочем, у него есть шанс использовать свой ре-энтри, так что Понс еще с нами!

А вылетел он просто: поставив олл-ин с баттона против трех игроков с парой валетов.

Два оппонента скинули карты, а Ярно Парнанес сделал колл с А-К. Дилер выложил на стол 82KA4, и финн не только выбил из борьбы участника «Ноябрьской девятки», но и получил баунти за его голову – специальную колоду карт от 888poker в деревянном орнаменте, футболку и 55 евро на игровой счет в 888poker.

Кстати, у нас уже 838 регистраций в День 1С, до рекорда осталось лишь 37 входов. Надеемся!

Уровень
4
Блайнды
100/200
Анте
25

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Сложные и простые решения Пучкова

Константин Пучков.
Константин Пучков.

В последней раздаче третьего уровня наш игрок потерял порядка 10к фишек.

Со своими 5 7 на баттоне он неожиданно поймал натс на флопе 3 6 4, но терн K и ривер 7 привели к  24к “олл-ину» от агрессивного игрока.

Немного подумав, наша «Живая легенда» покера сделала фолд, оставив себе стек в 36 тысяч.

Соперник карты не показал, но сидевший рядом игрок заявил, что тот имел A J.

Вчера Константин попал на фото наших объективов с бокалом вина во время игры.

«Я просто из всех напитков во время покерных турниров предпочитаю красное вино», - объяснил сам Пучков, - «думаю, что 2-3 бокала не повлияют на уровень моей игры».

«Хотя, когда играю в Америке, то чаще заказываю кофе с Bayley’s, уж больно вкусно его там готовят. Ну а за пределами покерных турниров нет ничего лучше одно солодового виски от Talisker».

Вот как то так.

Уровень
3
Блайнды
75/150

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Магическая цифра – 874

За победу!
За победу!

За два первых стартовых Дня 1А и 1В у нас зафиксировано 930 регистраций.

Таким образом, что новый рекорд «Битвы за Мальту» по количеству игроков состоялся, нам необходимо сегодня иметь не менее 874 участников!

На текущий момент в строю уже 772 человека, так что шансы довольно высоки, ибо в начале третьего уровня в листе ожидания было еще около сотни фамилий.

Напомним, что поздняя регистрация доступная до конца 6-го уровня и обеда, включительно.

Призовой фонд турнира уже сейчас перевалил за 800 тысяч евро, так что победитель «Битвы за Мальту – 2016» увезет домой не менее 150 тысяч евро!

Уровень
3
Блайнды
75/150

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Спасибо нашим спонсорам!

Девушки Betsafe.
Девушки Betsafe.

Чем нас сегодня порадуют наши любимые партнеры и спонсоры в День 1С?

Вы уже знаете из, Мария Хо регулярно благодарит их в наших видео.

Итак, напомним еще раз, что наши платиновые спонсоры 888poker и Betsafe/NordicBet и мы рады, что они предоставили столь много интересных вещей и конкурсов для игроков «Битвы за Мальту».

Наши серебряные спонсоры – Guts Poker, игроков которых можно узнать по черным толстовкам в зале, а также PlanetWin365.

Наконец, наш классический спонсор – PartyPoker.

Снова благодарим их всех за помощь в проведении столь чудесного турнира.

Уровень
2
Блайнды
50/100

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С корабля на "битву"

День 1С на «Битве за Мальту» традиционно самый укомплектованный игроками. Желающих сыграть всегда больше, чем мест в турнирном зале, а точнее даже в двух залах.

В прошлом году в День 1С у нас было 859 игроков, и найти свободное место для игры было проблемой. Нечто подобного мы ожидаем и в этом году.

Сейчас за столами уже 693 участника, а на регистрации продолжает расти лист ожидания. И это еще не считая возможных ре-энтри.

Кстати, сегодня за первым столом играет сам Фернандо Понс (на фото), который пять дней назад играл в «Ноябрьской девятке» в Лас-Вегасе.

Также на старт вышли Константин Пучков, Лео Маргетс, София Левгрен, а также 170 игроков из Израиля, которые прилетели специальным чартером на турнир.

Словом, будет очень много игроков.

Уровень
2
Блайнды
50/100

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Так выглядит стартовый стек

Купив билет в Главное событие "Битвы за Мальту - 2016", вы подойдете к своему столу и увидите там это!

Это - ваш стартовый стек в 25,000 фишек.

Не пропустите этот замечательный момент.

Уровень
1
Блайнды
25/50

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Мы готовы к рекордам!

Такой большой фестиваль покера, как "Битва за Мальту" невозможен без отличной команды.

И она у нас есть, включая технический и творческий персонал турнира.

А также у нас отличная команда дилеров, которая сегодня будет обслуживать рекордный День 1С.

Shuffle Up and Deal!

В списке участников на мониторах уже 675 человек, но их будет на сотни больше.

Поехали!

Уровень
1
Блайнды
25/50

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Название Battle of Malta 2016 Main Event
Арена Portomaso Casino, Malta
Дата 2 Ноябрь 2016
Финальный день 7 Ноябрь 2016
Бай-ин 550 €
Регистраций 1813
Призовой фонд 879 305 €
За первое место 160 000 €
Уровень Анте Блайнды
Уровень 1 0 25/50
Уровень 2 0 50/100
Уровень 3 0 75/150
Уровень 4 25 100/200
Уровень 5 25 150/300
Уровень 6 50 200/400
Уровень 7 50 250/500
Уровень 8 75 300/600
Уровень 9 75 400/800
Уровень 10 100 500/1000
Уровень 11 100 600/1200
Уровень 12 200 800/1600
Уровень 13 300 1000/2000
Уровень 14 300 1200/2400
Уровень 15 400 1500/3000
Уровень 16 500 2000/4000
Уровень 17 500 2500/5000
Уровень 18 500 3000/6000
Уровень 19 1000 4000/8000
Уровень 20 1500 5000/10000
Уровень 21 1500 6000/12000
Уровень 22 2000 8000/16000
Уровень 23 3000 10000/20000
Уровень 24 3000 12000/24000
Уровень 25 4000 15000/30000
Уровень 26 5000 20000/40000
Уровень 27 5000 30000/60000
Уровень 28 10000 40000/80000
Уровень 29 10000 50000/100000
Уровень 30 10000 60000/120000
Уровень 31 20000 80000/160000
Уровень 32 20000 100000/200000
Уровень 33 20000 120000/240000
Уровень 34 40000 150000/300000
Уровень 35 50000 200000/400000
Уровень 36 50000 250000/500000
Уровень 37 50000 300000/600000
Уровень 38 1000000 400000/800000
Robert Berglund

Robert Berglund
выиграл
160 000 €

Battle of Malta 2016 Main Event

Топ-10 игроков Приз
1. Robert Berglund 160 000 €
2. John Finnighan Linkin 110 000 €
3. Rasmus Eriksson 67 000 €
4. Gonzalo Pro Fernandez 56 000 €
5. Lawrence Brandt 46 500 €
6. Flaviano Cammisuli 37 500 €
8. Giorgio Ligasacchi 21 400 €
9. Jonas Hähnert 14 540 €
"Битва за Мальту - 2016"
Чемпионы "Битвы за Мальту"
Год Имя Страна Призовые
2016 Роберт Берглунд se €160,000
2015 Николя Пруст fr €110,000*
2014 Антуан Кацаров bg €122,750
2013 Луис Картариус de €68,000*
2012 Никодемо Пикколо it €35,000
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