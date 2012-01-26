Как я вам недавно признался, по своей натуре я - гедонист. У каждого человека, как известно, есть какие-то тайные мечты, желания. У меня была такая: заплыть в море далеко-далеко, чтобы не было берега видно... Плавал я довольно прилично и нырял хорошо, - думаю, чувствовал себя уверено, даже заплыв очень далеко.

Но, как часто случается, мечта часто натыкается на какие-то препятствия... Так, я когда только думал об этом, и не знал, что в море существуют буйки, за которые нельзя заплывать... Это считается опасным, при случае, можно попасть под катер, даже под корабль. Взять, скажем, Черное море - там на такие заплывы смотрят не очень позитивно: делал несколько попыток, но меня каждый раз возвращали.

Получается, эту мечту так и не осуществил. Сейчас, наверное, уже поздно.

Забавная история была у меня с парашютом. Мне не хватало острых ощущений, и я решил попробовать, что это такое! Тогда в Союзе существовали школы ДОСААФ, это был единственный способ попасть в парашютный спорт. Сказать по правде, я и на планере хотел попробовать полетать, но я понимал, что очень долго надо будет готовиться и меня, скорее всего, не возьмут - из-за зрения. А кроме того, эти штуки так или иначе были связаны с армией, я же никоим образом армейским не был, мне претит любое упоминание о дисциплине. Поэтому, по трезвому размышлению, счел, что если уж мне как-то и соваться в небо, то только с парашютом за плечами.

Пришел к какому-то начальнику, говорю: “Мне уже 22 года, для большого спорта я уже староват, но мне кажется, что прыгая с парашютом, я могу чего-то достичь!” Он посмотрел на меня внимательно, направил меня в какую-то парашютную школу - там меня записали в длинный список. На первом же занятии вышел инструктор и сказал: “Сейчас вас 30 человек. Мы будем заниматься с вами всю зиму, а прыгать - в марте. Попомните мое слово, дай бог, чтобы из вас до марта дожило трое...”

Я про себя усмехнулся - говори-говори, я-то знаю, что останусь! Но меня отсеяли чуть ли не первым, на медкомиссии... Выяснилось - это для них выяснилось, я знал, что левый глаз у меня с рождения видит только на 2%, - и в таблице я могу назвать только две правых буквы: “Ш” и “Б”. А раз у меня не бинокулярное зрение, прыгать с парашютом я не смогу: по “технике безопасности” надо видеть приближающуюся землю. Ну что ж, - нет так нет, видать, не судьба. Вскоре я уже забыл про это.

И вдруг в марте звонок! Поднимаю трубку, а мне сходу: “Срочно берите валенки, и в клуб - у нас начинаются прыжки!” Ничего не понимаю, говорю, вы же меня сами и отсеяли. Но потом до меня дошло, спрашиваю: “А сколько у вас человек в группе осталось?” - “Никого!” То есть они обзванивали уже всех, кто приходил к ним...

Но я подумал: раз я не проходил теоретической подготовки, я не знаю даже, как парашют складывать, - вдруг там что-нибудь заклинит и я вообще разобьюсь. Я им сказал, что подумаю, но так и не пришел. Сейчас же немного жалею об этом.

Прям какая-то ерунда получается: в море я так и не заплыл, с парашютом так и не прыгнул. Самый “экстремальный” вид спорта, которым занимался, - это водные лыжи. А еще у нас в группе много ребят увлекались альпинизмом. Я тоже хотел, но когда одна из девочек, очень симпатичная, пришла с гор без руки, расхотел.

При всей сумасбродности я был достаточно практичным. Один мой друг, который тоже сперва занимался, а потом бросил альпинизм, как-то сказал мне: “Костя, а ты представляешь нас с тобой, когда нам будет лет по 60 - лысыми, с животиками...” Я ему: “Нет, не представляю!” - “И я тоже! Давай не будем такими!” Мы расхохотались тогда. А сейчас думаю: он ведь прав - я и сейчас себя таким не представляю.