Покер мне всегда нравился возможностью совмещать приятное с полезным. Вот на днях мне позвонили из Египта - пригласили на турнир в отель “Сенай” по случаю их 10-летия. То ли покерного клуба, то ли самого отеля, не суть важно. Я подумал - решил, что это будет отличная возможность выехать на море с женой и детьми.

Возможно, я ответил отказом - что это? где это? зачем мне туда ехать? - если бы у меня не остались очень хорошие впечатления от последней поездки в Египет. Мы летали туда с командой Кравченко - кажется, это был Red Sea Poker Cup, который проводил Артур Восканян. Мы тогда все вместе играли в футбол, купались, вообще весело время проводили. На том турнире “старики” одержали историческую победу над JokerTeam - 5:0! В пляжный футбол. Довженко стоял на воротах, я и Кравченко мотались; правда, у нас было два сильных украинских “варяга” - Гарик Ярошевский и Руслан Придрик. Как бы там ни было, воспоминания остались очень приятные.

И я решил, что поеду! Плюнул, что в те же сроки проходил RPT в Киеве. Раз уж я что решил, стараюсь выполнять. Да и семья сильно просилась съездить на море.

Вся прелесть турнира в Египте заключалась в том, что там, начиная с сателлитов - а я успел на один из первых из них по €200, - были весьма своеобразные правила. Итальянец Джованни, который был главным организатором, похоже, до этого еще в своей жизни покерных турниров не проводил, - и многие вещи, которые происходят на WSOP или EPT просто автоматически, там вызывали массу вопросов. А указать им на то, что они не все делают правильно, никто не мог или просто не хотел...

Сателлит был с ребаем и адоном, - и вот подходит время адона. У меня большой блайнд, а до окончания уровня остается секунд 20. Ставлю я блайнд, а дилер пока мешает колоду, неторопясь. Потом он посмотрел на часы, и решил потянуть время - еще раз потасовал колоду, пока все время не вышло и все не пошли на перерыв. А, ладно, думаю - попал на большой блайнд, после перерыва придется доставить чуть больше. Но... едва мы вернулись с перерыва, как они снова разыграли баттон!

В турнире было много русских, они начали возмущаться: “Что такое, я только что ставил большой блайнд!” Я же сидел себе и тихонько посмеивался: никогда не надо ничего поправлять, все ошибки в конце концов могут оказаться в твою пользу.

Что еще мне было приятно, что несмотря на то, что в турнире было много наших - причем, по их поведению, по их дилетантским вопросам, было ясно, что они сели за покерный стол чуть ли не в первый раз в жизни, - меня никто не “узнал”, так что я в турнире мог делать практически все, что хотел. Давно забытое уже чувство...

Ситуаций смешных было сколько угодно. Как-то раз я оказался в банке с 6-8 и на флопе поймал стрит. А так как по тому составу все заходят лимпом или коллируют, в банке оказалось человек десять. Поставил раз - все заплатили, во второй - снова получил кучу коллов, а когда еще и на ривере добрал по полной, зло посмотрели на меня, а один из них скзал: “Ну, конечно, стрит каждый дурак может собрать!”

Потом выиграл большой банк на двух тузах, атаковал на всех улицах и добрал со 2-й или с 3-й пары... Поэтому, когда проиграл какой-т банк, практически не потеряв на этом фишек, один из русских с удовольствием сказал другому: “Конечно, это ему не стрит с флопа получать!” Типа, вот после таких раздач мужик поймет, что такое - настоящий покер. В общем, это оказалось какие-то уникальное место, и я получал большое удовольствие: никто не узнает, платят да еще такие перлы выдают.

Но ни с чем не сравнится одна фраза на мой счет, которую услышал в последний день. Так случилось, что я оказался единственным участником, который записался в турнир - уже после мэйна, по €400 - и когда по прошествии часа, никто больше не захотел в нем играть, я сел побаловаться в кэш. И вот, значит, раздача... У меня на руках вторая пара, я задумался - атаковать, не атаковать - решил, что в кэше буду атаковать. Соперник, средних лет армянин заколлировал с оверпарой, я собирался ставить дальше, - и тут слышу, как он говорит другому, с таким густым кавказским акцентом: “Я выдэл, у нэго руки дрожат! Значыт у нэго - не сылная карта...”

Продолжение следует...