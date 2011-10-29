Встретимся на ипподроме...

Несколько лет назад я отметил 40 лет, с тех пор как хожу на ипподром. Любовь к лошадям - это то, что проносишь через всю жизнь... Если человек однажды пришел сюда, он отсюда уже не уходит, даже если проигрался в пух и прах. Но в последние годы я все реже встречаю людей, которых видел здесь еще в 70-е или 80-е годы.

Сейчас на ипподром ходят лишь самые верные любители, которых не отпугивает даже отсутствие тотализатора: официально он запрещен, а зрители если и ставят, то исключительно друг с другом. Думаю, на трибунах практически не осталось тех, кто составлял костяк игроков в былые годы. Многие из них просто умерли, а кто-то нашел себя в казино или других азартных забавах. Что касается самих наездников, время от времени встречаю здесь кого-то из них, но реже, чем мне хотелось бы.

Помню, как-то лет пять назад, я взял старую программку, которая сохранилась у меня дома - она была, конечно, не 69-го года, когда я начинал ходить на ипподром, примерно 80-го. Я стал листать, вспоминать наездников, лошадей... Так вот из той программки к 2005 году оставалось меньше десяти человек. Ну, а сейчас, я думаю, вообще единицы. Например, Анатолий Сергеевич Козлов, которому 77, а он до сих пор ездит! Тот же «классик» Михаил Козлов, еще парочка заслуженных людей.

Жаль, что этот маленький мир постепенно умирает. Не знаю тех, кто ходит сюда каждый беговой день - по средам, пятницам и воскресеньям, - как когда-то делали мы с моим другом Мишей. Сейчас мне остается в основном вспоминать о былом.

Одно из моих самых ярких воспоминаний от новогодних заездов в 70-м! Мы с ним пришли 1 или 2 января, в эти даты на ипподроме проходил «Новогодний приз». Как сейчас помню, тогда первым претендентом на победу был такой жеребец Крепкий зарок, им управлял мастер-наездник, ныне покойный, Михаил Фингеров. В общем, лошадь эта была беспроигрышной! Манера езды у нее была такая: как правило, он плохо принимал, сидел все время сзади, на финише просто уезжал ото всех... Ну, а основным конкурентом у него был жеребец Лель того самого Анатолия Козлова.

О том, что это два основных претендента на победу знал весь ипподром. Однако случилось так, что когда они вышли на финишную прямую, две упряжки сцепились друг с другом качалками, сделали проскачку, и выиграла третья лошадь - Чибис. Ей управлял Анатолий Крейдин по кличке “Генерал”. Это тоже была суперзвезда (и он тоже, кстати, повесился на конюшне - много пил, на его наезжала администрация и как-то раз его нашли в петле), его долго считали самым талантливым наездником в СССР. И вот Крейдину удалось воспользоваться такой уникальной ситуацией.

Но самое главное, что Мише удалось угадать эту комбинацию! Там был “двойной одинар” - он угадал Чибиса и еще какого-то фаворита. Но дали за эту комбинацию - 1 к 49! На наш обычный рубль... И вот на эти деньги мы, четверо друзей, обошли за вечер четыре ресторана. После же такого не ходить на ипподром было нельзя.

Случались у меня и интересные встречи на трибунах - публика была здесь весьма аристократичная. Постоянно появлялся Михаил Яншин, Александр Ширвиндт. Чуть ли не до последнего времени ходили другие актеры - Виктор Сергачев или Валерий Баринов. Конферансье Лева Шумелов. Они были большими любителями лошадей... По правде сказать, всех так и не перечислишь. А обстановка на ипподроме всегда была самая теплая, располагающая: мы общались, спорили, бывало, выпивали.

Чем меня привлекала эта атмосфера? А дело в том, что здесь всегда собирались “игровые” люди. Я, не скрываю, всегда мечтал стать профессиональным игроком - и тянулся к ним. Но так и не влился в эту тусовку до конца. Наверное, мне мешало воспитание, да и другие моменты - я сделал ставку на институт, диссертацию.

Да и играли они по-крупному, у меня таких денег никогда не было. Но постепенно - через нарды, через бега, а потом и через покер - я постепенно пришел к игре.