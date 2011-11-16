Каждый может поставить себя на место Путина или Медведева. Сейчас так или иначе уже началась предвыборная борьба. И в программе “Единой России” пункты об увеличении пенсий, зарплат бюджетникам, военным и милиции... Все они несут определенную социальную нагрузку, все они направлены на то, чтобы победить.

Сложно себе представить, чтобы в нищей стране в этот момент кто-то начал бы говорить о возвращении игорного бизнеса?! Мало того, что люди проигрывают там свои деньги, это еще может озлобить десятки тысяч тех, кому, условно говоря, не хватает на еду, лекарства... В этом году поднимать эту тему просто нереально.

Но то, что с ним расправились несколько лет назад, было простым проявлением силы. Должны были “истребить” какое-то зло - и выбор пал на игорный бизнес.

С ним было проще всего! Подготовить общественное мнение проще простого. На первый раз сошел бы цикл ток-шоу об игорном бизнесе, на которых рассказать, что кто-то там проиграл машину, квартиру, жену... Прокричать, во все горло о том, что пенсионеры спускают пенсии, студенты - деньги на завтраки. Раз-два и готово.

Президент стукнул кулаком по столу, казино закрыли чуть ли не в один день!

За игорный бизнес было просто некому заступиться. Ну, а попробовали бы они на уровне национальной идеи избавиться от курения! Сели, подумали и приняли такое решение: завтра вся страна бросает курить. А что? Здоровье нации, все такое.

Но, что на это скажут табачные компании? Они на этом рынке уже добрую сотню лет, и на лоббирование законов о борьбы с курением, защиты “здоровья нации” ими отведены огромные деньги. И стоит только только зародиться идее о том, что пора бросить курить, корпорации сразу же включаются на полную катушку... Не пройдет нескольких дней - многие из тех, кто был борцом с курением, начнут сомневаться и говорить, стоит ли рубить с плеча? Замтем всплывут какие-нибудь госпрограммы, в которых крутятся большие “табачные” деньги, и с каждым днем отличная идея без какого-то видимого внешнего вмешательства будет становится все менее и менее привлекательной. А потом вдруг и вовсе решат, что у нас... и так - все хорошо.

Тот самый случай, когда “деньги говорят”, а ведь вреднее курения мало что!

Искоренить его невозможно, потому что лобби слишком сильно, деньги слишком большие вертятся в этом бизнесе. Никто не спорит, что игорный бизнес - это зло, и в отличие от табака или алкоголя, его можно запретить. Хотя, куда лучше было бы его легализовать. Открыть, скажем, государственные казино, как в Германии или с большой долей государственного капитала, как в Голландии, Италии, Франции.

У нас же отрапортовали: с игорным бизнесом покончено! А под шумок закрыли и покер, чтобы не путался под ногами, на нем не мимикрировали казиношники...

Смотрите, какие мы молодцы: пенсии подняли, зарплаты бюджетникам подняли, а еще и народ от игорной зависимости вылечим! Задача была четко выполнена.

Нужна была кому-то эта победа? Сомневаюсь. Казино и покер отобрали и ничего не дали взамен. Разрекламированные же на всех уровнях игорные зоны как стояли пустыми, так и стоят - никто не хочет вкладывать в них деньги. Не верит в них.

Что же дальше? А дальше, мне кажется, может случиться вот что. Лишь пройдут выборы, и Путин пойдет на новый срок, возникнет другая проблема: это клёво, что закрыли игорный бизнес, но как быть с бюджетом - его из чего-то надо пополнять! А налоги с игровиков приносили государству немногим меньше продажи акцизных марок на алкоголь. Для чего такие жертвы, если цены на нефть могут упасть?!

Кто им мешает выдумать какие-то кабальные условия и реформировать эти свои “зоны”. Взгляните на соседнюю Украину - там вопрос давно решили... Не позволили плодиться мелким казино, но разрешили их развитие в пятизвездочных гостиницах. Почему бы нам не пойти тем же путем? Не сомневаюсь, что в Питере, Казани, само собой, в Москве станут появляться казино, вход в которые был бы ограничен...

Я надеюсь, что в той или иной форме игорный бизнес вернется. А когда вернется он, гораздо легче будет пролоббировать и вопросы деятельности покерных клубов. Спросить людей, которые любят покер, которые готовы вкладывать в него душу, в первые же месяцы будут открыты десятки клубов, пускай в законе будет написано, что открывать клубы можно будет только на “фабриках шоколадных иделий”.

Главное, чтобы были правила, их кто-то реально контролировал. И не “пихали” - в Москве десятки подпольных заведений, и примерно в половине из них, насколько я знаю, “пихают”. Выигрывает от этого кто-то? Очень сомневаюсь! А народ “голосует ногами”, заполняя катраны несмотря на риск завершить вечер в отделении...

Давно пора что-то сделать. Надеюсь, ждать осталось уже недолго.