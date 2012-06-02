Еще никогда раньше финальный стол столь крупного турнира не стартовал в усеченном составе. Но все когда-то происходит в первый раз - и вот на Main Event Гранд Финала RPS выходят восемь человек. Несложно догадаться, что произошло это из-за одновременного вылета двух человек на баббле финалки.

Восьмерка финалистов оказалась на редкость дисциплинированной. Несмотря на то, что накануне игра затянулась до трех ночи по местному времени, все вовремя (а некоторые даже и раньше) пришли в игровой зал для предматчевых интервью.

В одном из них огромный чиплидер турнира Кирилл Кустов сходу отмел все мысли о дележке, заявив, что будет играть во вчерашнем мегаагрессивном стиле и намерен уничтожить своих соперников. Не вышло, но об этом позже.

Игра началась, и в течение первого уровня соперники присматривались друг к другу, хотя многие уже имели опыт совместной игры. Казалось, что участники финалки собрались там всерьез и надолго. Однако после перерыва вновь случилось необъяснимое - скальпы финалистов посыпались как перезрелые груши.

Первым отправился в кассу за призовыми Давид Мартиросян, вышедший за финальный стол со вторым стеком. «Не сложилось», - очень переживал Давид, в решающей сдаче проигравший монетку с АК против валетов грузина Гуджабидзе. Не успел отойти от стола, вслед за ним отправился обладатель короткого стека Андрею Малюченко.

Он, напротив, не выглядел ни капельки расстроенным, ведь на финалке он оказался с самым коротким стеком и вскоре был вынужден выставляться практически с «эни ту». В итоге любыми двумя оказались Q-K - не так уж и плохо. Однако у Кирилла Кустова оказались валеты. Они и победили.

Буквально через три минуты состоялся еще один аут. Энвер Абдураимов запихнул свой небольшой стек в АК Шуравина. Собственные А-10 в данной ситуации как выглядели аутсайдерами, так ими и остались.

Их осталось пятеро, и ситуация за столом изменилась. Бывший чиплидер Кустов прокидал большую часть стека, меньше, чем у него фишек было лишь у Дмитрия Чопа. А большим чиплидером стал Реваз Гуджабидзе, аккумулировавший больше 3 млн фишек.

Прикинув все за и против, отдохнув в очередной перерыв, игроки решили не искушать судьбу монетками и поделить. Сказано-сделано. Турнирный директор Артур Восканян достал из карман чудо-калькулятор, и взаимное согласие вскоре было достигнуто к глубокому удовлетворению сторон.

Поделили так:

Реваз Гуджабидзе - $120 000 (гарантировано)

Владислав Шуравин - $96 000

Николай Чеботарев - $92 500

Кирилл Кустов - $82 000

Дмитрий Чоп - $73 000.

Кроме того, договорились, что победитель турнира получит дополнительные $ 10 000, а участник хедз-апа $ 5000.

Игра возобновилась, и выяснилось, что Кирилл Кустов очень вовремя подстраховался. Ибо через пару сдач случился кулер, и мегаагрессивный Кирилл вряд ли был смог выкинуть A-Q. Естественно, что при дележке он тем более пошел в олл-ин, получив колл от валетов Николая Чеботарева. Так их стало четверо.

После этого игра успокоилась. Видимо, участники финала вспомнили, что стол телевизионный, и операторам может попросту не хватить материала для записи. В течение часа ничего не происходило, лишь Чоп периоически ходил в олл-ины. После одного неудачного у Дмитрия стало меньше 100 000 фишек. Правда, тут же последовало утроение и удвоение утроения - уже 1,5 млн фишек. «Не смог устоять и не запихнуть А-9», - посетовал потом Дима. Итог - четвертое место.

Игрокам очевидно скучно вылетать поодиночке. Вслед за Чопом в кассу отправился Николай Чеботарев. Он пал жертвой кулера - его карманные дамы как ни строили глазки тузам Шуравина, ничего не добились.

В хедз-апе остались россиянин Владислав Шуравин и грузин Реваз Гуджабидзе. Зрители и журналисты не то чтобы торопили игроков, но немного опасались - приближалось время знаменитой вечеринки PokerStars. Успеют или нет? Решили не торопиться и отправились на ужин.

Впрочем, хедз-ап не обещал быть долгим. У Шуравина примерно 7 млн фишек, у Губжабидзе - около 1 млн. Так оно и получилось - аккурат к старту финала Лиги чемпионов завершился Финал Main Event крупнейшего турнира RPS!

Поздравляем чемпиона!!!