Бывают турниры слабые, бывают очень слабые, а бывают турниры в Египте! Я не хочу сказать, что там совсем никто играть не умел, но глядя на то, что творилось в “Сенае”, то с благоговением вспоминал “Метелицу” и “Корону” пяти- или даже семи-летней давности. В главном турнире, благодаря сателлитам, вошли 36 игроков.

Я уже говорил, что смешные ситуации были на каждом шагу, но одна меня особо поразила. В моем сателлите по €200 оставалось определить шестого-лишнего - он должен был получить что-то около €1,200 при бай-ине в €1,500. И тут огромный на тот момент чиплидер неожиданно выступил с предложением: “отстегнуть” всем по €60 - и вместо пяти “проходок” в мэйн сделать шесть! Я никогда в таких ситуациях не соглашаюсь, особенно когда у меня большой стек, считая, что выбрасываю €60. Но когда в такой ситуации предлагает поделить чиплидер? Мне показалось просто неудобным отказываться, да и лишний игрок в главном турнире за такие деньги не помешает - так он, предположим, заберет эти деньги себе, и не будет играть!

В турнире было несколько русских, но главным образом, арабы и итальянцы. Так вот, чтобы представлять, что это были за игроки, скажу что самые сильные из этих ребят играли в силу... самых слабых участников Сан-Ремо. И они вытворяли, что-то невообразимое. Каждой рукой лимп-лимп-лимп, лимп-лимп-лимп, ну а потом вдруг -какие-то безумные блефы, при этом за километр понятно, что там ничего нет.

И еще у всех - страсть: прятать за мелкими чипами крупные. Там играла такая 40-летняя симпатичная арабка, и у меня с ней вышла смешная история. Она ничего не выбрасывала: всегда заходила лимпом, постоянно защищала большой блайнд и т.д. И вот, я как-то получил A-Q, дал рэйз, она сделала колл с ББ... вышел флоп Q-J-5 - я ставил, она защищалась, на уровне 100/200 или 150/300 я за эту раздачу выиграл у нее около 30 тысяч! Карта у нее была типа 10-5, и она защищала свою пятерку до последнего. Но суть не в этом. У нее к этому моменту был огромный стек - фишки к ее стеку так и липли, - и она всякий раз прятала большие чипы за маленькие.

И вот мы как-то с ней снова были а розыгрыше и я попросил ее поставить вперед большие фишки. Она была приветливая, немножко кокетливая - и поставила. “Нет проблем!” Я снова у нее немножко выиграл, а потом смотрю: дорогих фишек снова нет. Снова ее попросил - она выдвинула, а потом - опять спрятала... Все это было в сателлите. Ну, а потом мы оказались с ней за одним столом - в главном. И тут у нас происходит такой диалог. Я снова собирался ставить, а размера стека ее не знаю. И галантно, издалека так, спрашиваю ее: “Простите, как вас зовут?” - “Ханна!” - “А меня - Константин!” - “Очень приятно!” И тут, намекая на ее большой стек... говорю ей по-английски: “Hanna, please, show your big chips!” А она аж чуть не подпрыгнула на стуле: “What?!?!” - как будто я сказал что-то непристойное. И я вдруг понял, что она в моем корявом произношении слово “chips” (фишки) приняла за “tits” (соски). Я могу представить ее реакцию! Тем более что грудь у нее была весьма неплоха.

Надо же, нахал какой, да еще как издали начал... Только в тот момент, когда она поняла, что я ничего такого не имел в виду, заметно успокоилась, - опять выставив вперед свои крупные фишки, и больше не прятала их за маленькими фишками.

Потом случилась еще одна смешная ситуация - уже ближе к финальному столу. У меня в тот момент было 230К при среднем стеке тысяч в сто. Играл я с итальянцем, у которого на столе в виде талисмана стояло что-то вроде музыкальной шкатулки, которая включалась секунд на 20, выпаливая какую-то скороговорку. И это сильно раздражало, потому что он заводил ее довольно часто - “для фарта”. Не помогало, но он все равно ее заводил - и на весь зал вылетало: “Ок-кио-пино-кио...” и т.д.

И вот в одной из раздач, а у меня было лишь тысяч 45, - он напал на мой большой блайнд: 5,000. У меня A-K, и я понимаю, что они совсем неадекватные - ставлю ему в ответ олл-ин! Беру я чипы по 5К - и ставлю вперед, мелочь оставляя на месте. Он же в ответ: “Раз олл-ин, ставь все фишки!” Я в ответ, что нет необходимости.

Тот в голос: надо все ставить... Позвали директора. Тот послушал его, послушал - и чтобы он успокоился, за меня поставил фишки в банк. Как только он это сделал, аккуратно так поставил стопки в центр стола, тот моментально сказал: “Пас!” Меня это малость разозлило - и я решил отомстить. “Ничего, подожди-ка, дружок...”

И вскоре ситуация: я на ББ, все заходят лимпом, а у меня A-3. Я чек, флоп - A-3-5. У меня два пары, я сразу нападаю. Все до него пас-пас, ну а этот итальянец: “Олл-ин!” Ставит вперед большую стопку крупных фишек. Стек у него огромный. Смотрю на него и отчетливо произношу: “Попрошу поставить на стол все фишки!” Тот снова кричать: “Я покрываю...” А я продолжаю гнуть, мол: “Ничего не знаю. Раз олл-ин, то все фишки в центр!” Рядом со мной еще за столом сидел араб, который помнил, как тот поступил в аналогичной ситуации. Он заставлял ставить все фишки, так пускай теперь сам ставит сам. Чипы вперед, и все! Весь стол встал за меня. Делать нечего - пришлось ему подниматься и ставить все фишки. Но он-то еще не знал, что будет, думал, что я просто мщу ему за ту ситуацию... Я же, когда он все выставил, говорю: “Колл!” Месть получилась двойная! У него были A-10, - и десятку он не купил.

Надо сказать, что итальянец после того как удвоил меня, понял, что был не прав - и протянул мне руку в знак примирения. Я эту руку крепко пожал. Ситуация как в “эффекте узника”, известной психологической задачке. Так один из выводов в ней - надо быть мстительным, но отходчивым. Так вот: я тебя наказал и простил!

Продолжение следует...