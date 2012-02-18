У ребят, которые начинали на покере вместе с нами в “Космосе”, разная судьба. Все же быстренько разбежались... Все ж были студентами! Кто-то, заработав свои небольшие деньги, просто ушел дальше учиться. Кто-то увлекся этим делом, ушел работать в казино. Кто-то перешел “на другую сторону” - и уже мы сдавали ему.

Самой опытной из нашего треннинга была Света Кузнецова. В отличие от нас она уже работала в казино, имела опыт. После “Космоса” она потом много лет работала в “Метелице”, была настоящей хозяйкой покерного клуба с Юрой Никифоровым.

Светка была самой “продвинутой”, буквально все умела: карты красиво сдавать, резать колоды, всякие фокусы с картами. У нас с Мишей Вдовенковым получалось не так хорошо, но потом мы ее догнали. Мы долго шли с ним плечом к плечу...

У Джеффа был такой принцип, чтобы менеджерами в его клубах были девушки! Только девушки... Ему нравилось ими управлять и покрикивать на них - нравилось, что они боятся его. Почему именно девушки? Очень просто: он считал, что воруют все - особенно в казино, да еще в России, - у парней труднее держать дисциплину. Вообще скажу, что с точки зрения рабочих отношений он был тяжелый человек. Я одно время его прямо-таки ненавидел его - за его жесткость, несдержанность.

Но когда узнаел его ближе, подружился с ним, понял, что он - просто офигенный мужик! Но чтобы все это понять, насладиться его обществом, сперва надо пробить стенку, которую он сознательно вокруг себя возводил... А когда ты ее пробиваешь, понимаешь, что на самом деле все нормально. Но защищался он очень мощно.

В тот момент мы с Мишей работали у него уже почти год, все умели и понимали - пора двигаться дальше: если засидишься в дилерах, так всю жизнь и будешь лишь карты сдавать! Джефф же ни в какую... Выручила Даниэлка, которая, несмотря на его возражения, в какой-то момент сообщила: “Всё, ребята, я вас повышаю!”

Но надо было по одному... Мы решали, кто из нас первым пойдет в менеджеры, а кто пока останется пит-боссом. Не знаю, почему так вышло, решили, что я первым стану, а Миша пока подождет. Потом и его подняли по служебной лестнице...

Компания у нас была еще та: Даниэлка, Светка, все девочки пит-боссы из казино и мы с Мишкой - “малолетки”. Частенько бывало: они тусили всю ночь, а мы потом к утру заезжали за ними, - и развозили их по домам. Нам было реально весело.

Я, кстати, сейчас понимаю, почему двинули вперед сперва меня. Все-таки я был помягче его, если что, мог отступить, смягчить ситуацию. Он же был в одну точку - ему было по фигу, если он считал, что прав. И говорил в лоб все, что думал!

Джеффу эта его прямота сильно не нравилось, и после одной из таких разборок он Вдовенкова уволил. Мы пытались как-то отговорить его, “отстоять” Мишку, - но все было напрасно... Как правило, если Лисандро принимал какие-то решения, уже не давал обратного хода. В этом, увы, была его сила и одновременно слабость.

Мы с Мишкой потом еще какое-то время встречались. Потом, к сожалению, друг друга потеряли, - и я приложил немало усилий, чтобы потом спустя годы найти его. Вот уже некоторое время живу предвкушением встречи с ним. Да все некогда.

Кстати, о Джеффе. Много слышал разных историй о нем. Все они делятся ровно пополам - от тех людей, которые сошлись с ним, и от тех, кому это не удалось. Не вижу в этом никаких противоречий, так происходит с каждой большой личностью... Ну, а в том, что Джефф - большая личность и по-настоящему великий игрок, у меня лично нет никаких сомнений. Слишком давно и хорошо его знаю... Мы сейчас с ним время от времени встречаемся, - и он каждый раз спрашивает у меня: нет ли каких проблем, не надо ли с чем-то помочь. На самом деле Джефф очень душевный.

Кроме того, мне не забыть, что он фактически привез покер в Россию... Ведь до него, до 1998 года покера у нас не было. Это ж настоящее чудо, что я попал на тот самый первый треннинг. А не случись его, - моя жизнь пошла бы совсем по другому пути, и кто его знает, - где я был бы сейчас, чем занимался. И все это - Джефф.

Продолжение следует...