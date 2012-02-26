Говорить, что я совсем завалил EPT Deauville, наверное, все-таки не стоит. Кое-где я все-таки “доехал”. Удачно сыграл несколько турбо-турниров, в одном я даже собрал шесть скальпов, за каждый из которых давали по €100. Причем, в каждом из этих турниров играло по сто с лишним человек, так что не так уж все плохо... А в заключительный день я еще пару часов болел на трибуне за Вадима Курсевича.

В тот день и и сам неплохо сыграл - в “турбике” по €500. Один мой знакомый, Ян Бендиков из Словакии, все никак не мог решить: играть по €500 или по €5,000 в хайроллерах. Я ему посоветовал: “Сыграй по 500, попробуй в наглую набить стек, а потом будет видно. Если пойдет - здесь будешь, а нет - всегда есть второй турнир!” Его посадили в итоге за наш стол, в начале случилась такая забавная ситуация.

Буквально самый первый уровень. У меня K-J, и я рэйз, он меня переставляет, я - колл. Падает флоп K-K-J... Он ставит, я молчу, коллирую; на терне он поймал свою десятку, и задвинул весь стек. Он посмотрел на меня, расхохотался: я посоветовал ему сыграть “порезче” - только не имел в виду, что порезче играть против меня!

Начало у меня было хорошее, а Ян напутствовал меня, чтобы я берег его фишки. И я постарался. Когда на тебе лежит такая двойная ответственность, всегда играю чуть более аккуратней - мол, не только за себя, но и за того парня. А он, тем более, постоянно спрашивал меня, как дела? Следил за Курсевичем и меня мониторил.

Я ему потом докладывал: фишек столько-то, столько человек до денег, а потом - о финальном столе. Когда нас осталось трое, один был очень слабым. Уникальный человек из Канады: у него на каждом пальце было по золотому перстню, а на носу - еще темные очки. Изображал из себя та-а-акого покериста, но играл так слабо, что не передать словами. Все коллировал, ничего не выкидывал, а если он ловил свой флоп, выбить его из раздачи было просто невозможно... То две пары ловил, то сет, а то - стрит. Он в итоге, кажется, и выиграл турнир. Я-то, увы, вылетел третьим.

А как вылетел (получил всего €3,000 - турнир все-таки был небольшим), я пошел болеть за Вадима. Нас было немного на трибуне: Леша Веселов, Андрей Патейчук и еще один парень, не могу вспомнить его имя. Сидели, поддерживали как могли.

Состав финального стола EPT был очень интересным: шесть французов, какой-то ирландец, рекордсмен EPT Лука Пагано и Курсевич. Этот Грайдон и Пагано быстро вылетели, после чего Вадим остался один против шести французов... Зал, конечно, отчаянно болел за своих, к нам же подошла какая-то русская, по одной из гипотез - жена одного из французов, сказав: “Ребята, я за вас! Прибейте этих френчей!”

Вот Курсевич и прибил их! Вадим ведь оченб дисциплинированный игрок... Как он рассказывал, у него каждый день свои задачи: в 1-й день задача - пройти во 2-й, во 2-й задача - пройти в 3-й и т.д. до конца. По его словам, он не смотрит ни ни шкалу выплат, ни на достижения тех, с кем предстоит играть - это ему не интересно...

За финальным столом он играл довольно прилично. Ошибся, кажется, только раз: какой-то там колл был, мы все очень удивились... Патейчук ему потом говорил: “Ты не отследил, у него было уже 10ББ, тебе надо было закрывать его на любой карте!” Но закончилось все весьма благополучно; чуть-чуть удачи в конце не помешало.

Курсевич - очень приличный игрок. У него высокий уровень, особенно в омаху. На турниры он довольно редко выезжает, но пока далает это исключительно успешно. В Берлине в прошлом году на EPT доехал до 3-го места - €300,000. Теперь вот 1-е - €875,000. Про интернет я не говорю. Он во WCOOP очень прилично выступил...

Еще пару слов про финальную фотографию... Я не рвался, стоял себе в сторонке, но ребята попросили войти в кадр. Забавный момент: спрашивали, что у Патейчука за шапка на голове. На самом деле это не шапка, это пакет из-под какого-то приза! Он для хохмы натянул его на голову, - чтобы было потом что вспомнить о EPT.

Пока Вадим с Андреем ходили оформлять деньги, мы с Лешей Веселовым сидели и браслет изучали. Когда держишь его в руках, еще понятно, что вещь дорогая - по словам организаторов, он стоит чуть ли не €10К, - но если смотреть на него издали или на фотографиях, вообще непонятно что! Какие-то камни... Да и “жиденький” он на вид. А как застегивается на запястье для меня вообще осталось загадкой.

Наверное, имеется какой-то механизм, который позволяет надевать этот браслет не только на детское запястье, но с этим пускай сам Вадим разбирается. Главное - выиграть, а что дальше с ним делать, личное дело каждого. Мой браслет WSOP так и лежит дома, на игру его одевать точно никогда не буду, зато похвастаться перед друзьями могу. Это - не столько реальное украшение, сколько напоминание...