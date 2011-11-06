В чем, на мой взгляд, главный феномен покера? Почему люди которые привыкли годами крутить рулетку или играть в блэк-джек, уходят в него. А все очень просто... Все игры против казино - быстрые, все основаны на риске. Ты поставил - и выиграл или проиграл, “я сейчас поставлю и убегу!” Но рано или поздно это надоедает, да и потом, подсчитывая неизбежные потери, людям это уже начинает надоедать...

Да, в структуре казино все построено на том, что они идут туда оставлять деньги - за развлечение, за приятную обстановку. Ну, как сходить в ресторан или в театр. А тут этим, в большинстве своем умным и состоятельным людям показали, что есть игра, в которой они могут совмещать удовольствие от посещения казино с тем, что экономят деньги и приятно проводят время, играя не против казино, - а друг против друга. И что напротив стоит не безмолвный дилер, а такие же как они игроки.

Ведь в большинстве своем люди садились за покерный стол, чтобы “попробовать что-то новенькое” - точно так же, как люди скачут по столам в казино: он покрутил рулетку, потом прыгнул на блэк-джек, покидал кости, сел за стол баккары.. А тут - бац - он сел за покерный стол, и понимает, что так просто отсюда не убежать!

Здесь он не просто сам по себе. Ему все тут же начинают рассказывать про игру, давать советы, объяснять тонкости. Видит атмосферу за столом и попадает в круг общения - совершенно разных людей, которым почему-то нравится быть вместе. В казино игрок всегда один, а здесь - тасовка. Даже если ты сидишь, погруженный в себя, к тебе проявляют гораздо больше интереса, чем в общем зале... Не случайно ведь в прежние времена его называли “клубным покером”. Другой статус игры.

Как правило, тут никто не стеснялся в выражении своих мыслей, и до игрока уже после двух-трех сессий, если он возвращался за этот стол, начинало доходить: “Ты играешь в казино, а значит ты - лох!” Казино нуждается в тебе и оно вытягивает из тебя все соки. И ты слышишь это не от кого-то одного, а ото всех соседей по столу. А добавить сюда еще звезд, которые “выбирают покер”, а мы еще и телевизор, где показывают какой-нидь чемпионат по покеру, включали - и у человека совершался полный переворот в мозгах. Начинал понимать, что действительно был лохом!

Азарт борьбы невозможно вытравить из человека. Это или есть или этого нет, но заставить того, кто ее почувствовал, полностью отказаться от игры невозможно. А, сказать по-правде, казино - это болезнь... И лучшего “курса лечения” чем покер, по-моему, просто не существует. При сохранении всех внешних атрибутов, - это совсем другая игра. Ды, бывает, люди разоряются или сходят с ума, играя в покер, - но это уже совсем другая история. Но для большинства - это был спасательный круг.

Мне кажется, чуть не основным плюсом покера было то, что игрок возвращался к людям, в компанию... Он больше не был предоставлен самому себе, как где-нибудь на VIP-рулетке в X.O., где был он, дилер и эта “адская машинка”. Что в этот момент творилось у него в голове, когда он проигрывал ставку за ставкой, никому ведь нет дела. На этом построено казино: есть деньги - ты желанный гость все для тебя; как не осталось ничего, так тебя никто не пустит даже на порог. В покере - не так!

А в покере - выигрываешь ты или проигрываешь - ты постоянно получал какую-то эмоциональную подпитку. Выиграл - порадовался, проиграл - тебя как-то ободрили соперники: мол, ничего, в следующий раз выиграешь... Для мужика же очень важно почувствовать себя победителем! И то, что все увидели, оценили то, что он сделал. Ну, а представить, что он выиграл большой банк каким-то офигительным блефом и заставили сбросить соперника сильную карту. Это ж какой прилив адреналина.

Да, самое главное, человеческий контакт - он же порой куда дороже денег, даже если речь идет о таком прожженном заведении как казино или покерный клуб.