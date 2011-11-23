Перебирал сейчас в компьютере старые материалы, и наткнулся на несколько текстов, посвященных работе Poker Club Management времен расцвета, когда мы только планировали свой первый выездной турнир Red Sea Poker Cup в Египте. Тогда мы и представить себе не могли, что покеру в России осталось жить всего 2-3 месяца, а блестящие перспективы, которые мы себе рисовали сразу же после закрытия казино по стране 1 июне 2009-го моментально потухнут и для покера.

Этот текст появился в преддверии Red Sea в лучшем на тот момент журнале о покере в стране - PokerNews, который тоже, как и все остальное, канул в лету...

Итак,

...Поговорив с любым игроком, хоть раз побывавшим в Лас-Вегасе, вы очень удивитесь – будете ждать подробностей покерных баталий и ночных бдений в казино, вместо этого услышите массу бытовых подробностей: рассказы о шоу всех мастей, о вечеринках, поющих фонтанах «Беладжо» и прочей ерунде. Почему? Ответ очевиден: даже самый прожженный профессионал едет в первую очередь за впечатлениями, а потом уже за всем остальным.

Впрочем, чтобы поиграть в свое удовольствие, хорошенько отдохнуть и набраться впечатлений на целый год вперед, лететь через океан совершенно необязательно. Покер – он, как говорится, и в Африке покер! Особенно если дело происходит в Египте, точнее – в гостиничном комплексе Domina Coral Bay, а еще точнее – на фестивале покера Red Sea Poker Cup.

Десятки тысяч наших туристов уже давно облюбовали пляжи и отели знаменитого курорта Шарм Эль Шейха, что на северо-востоке Египта. Солнце 365 дней в году и ласковое море после вечной российской непогоды обрадуют кого угодно. Но не всякому доводилось отдыхать в Domina Coral Bay – этом настоящем городе в городе, занимающем 1200 гектаров, и способном удовлетворить запросы самой взыскательной публики. Плакат при въезде в этот туристический рай (в том числе и по-русски) так и гласит: «У нас лучше, чем в Дубае!»

Масштабы Домины и впрямь поражают. Даже забудьте о том, чтобы пешком перемещаться по комплексу – до фермы, спа-центра, дискотеки, спортивных клубов или местного казино куда проще добраться на постоянно курсирующих по территории автобусах. Единственное, что всегда рядом с вами – это море. Бесконечный песчаный пляж, утыканный зонтиками пальм и оазисами барных стоек, тянется в обе стороны насколько хватает взгляда. Неохота лезть в Красное море, при каждом отеле – впечатляющих размеров бассейны, часто плавно переходящие в рестораны (кухня самая разнообразная: от экзотической тайской до европейской и даже русской). Очень удобно: можно отобедать, не вылезая из шезлонга.

Впрочем, заплыть жирком вам здесь никто не позволит. Кругом теннисные корты (на которых вас снабдят, как инвентарем, так и опытным преподавателем) и прекрасные волейбольные площадки, с которых прямо-таки не хочется уходить до заката Солнца. Для эстетов есть гольф-клуб. Не обошли вниманием и любителей погонять мяч – площадок тут предостаточно, а скоро будет построено и полноформатное футбольное поле с трибунами…

Еще изысканней и разнообразней культурная программа. Чуть ли не каждый вечер в огромном конгресс-центре проходят шоу с многочисленными конкурсами и подарками или театрализованные представления. Для тех, кому скучно сидеть на месте – ночи напролет работают адреналиновые дискотеки, не уступающие по зажигательности лучшим московским образцам. Кстати, чтобы вы знали, май – месяц, когда Домина традиционно выбирает свою королеву красоты, и в глазах постояльцев начинает рябить от обилия длинноногих див.

Разумеется, есть здесь и казино – «Аладдин», одно из наиболее крупных и «раскрученных» в Египте. В нем все радости жизни от рулетки и блек-джека, до разнообразных покеров и восточного пунто-банко. Клубный покер в обычное время представлен весьма скромно: в главном зале стоит лишь два кэш-стола, однако имеются и в любой момент могут быть установлены сразу 24! А во время Red Sea Poker Cup их может быть сколько угодно.

Профессионализм и выучка персонала казино на самом высоком уровне. Об этом говорит хотя бы тот факт, что на протяжении двух последних лет именно в Domina Coral Bay крупнейшая итальянская компания Las Vegas Poker провела сразу три грандиозных покерных фестиваля под названием Royal Poker Tour, на которые съезжалась чуть ли не пол-Италии. Ну, а в мае этого года здешний конгресс-центр почти наверняка заговорит по-русски!

Будьте уверены, в самолете на обратном пути в Москву, вам точно будет что вспомнить, а потом рассказать друзьям. Море, солнце и, конечно же, покер – Лас-Вегас отдыхает!

...Надо сказать, что действительность даже слегка превзошла наши ожидания, а после первого нами было проведено еще три “Кубка Красного моря”. Наша идея - с выездными покерными турнирами для россиян - стала фактически единственным способом реализовать амбиции организаторов, которые никуда не делись!