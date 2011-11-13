Я с удовольствием посмотрел трансляцию с November Nine. Единственное, когда за столом остались последние трое - Ханйц, Лам и Стажко - мне надо было уезжать из Египта, и я посмотрел запись не вживую, только в записи. У меня была надежда, что удастся посмотреть все - они так резвно начали, - но потом игра затянулась.

Кстати, совсем не удивился, что Лам вылетел так быстро и не остался в хед-апе. Считается, что американец сильный игрок, но чех мне понравился гораздо больше! По правде сказать, мне он понравился и больше чемпиона мира... Взять решающую раздачу хотя бы: у него было флеш-дро, и гатшот, да еще и надежда на даму... Ему объективно не повезло в той раздаче с Q-9, что у Хайнца оказались A-Q и он отнял у него валета на стрит, и отнял даму как аут. Но, я считаю, что на A-Q выставиться за титул чемпиона мира и $3 млн. гораздо хуже, чем то, что сдлел Стажко. Он ведь просто не может стоять далеко позади! Конечно, мне могут сказать, что я неправ и необъективен, потому что я сам часто выставлялся на одной паре - на весь стек. В такой ситуации все зависит от динамики стола, и чех ее, кажется, чувствовал...

Я вообще за него болел. Даже ставку сделал бы на Стажко, но негде было!

Не могу назвать одной-единственной причины, почему сделал такой выбор... Нет, я не болел за старшего за столом - тогда надо было болеть за Бунару. И не потому, что он из Восточной Европы... Опять же, кто скажет, что моя оценка неоднозначна, просто мне показалось, что его игра была более сбалансированной. В особенности - на пост-флопе. В отдельных местах он уступал: в агрессивности, в смелости, но не в этом суть игры. А вот Хайнцу за финальным столом откровенно часто везло.

Есть и еще одна мысль, которая мне “не давала покоя”, когда я смотрел хедз-ап. Вот, к примеру, Андрей Патейчук - он играет сильно, грамотно, все знает, умеет. Но отныне его победа на EPT в Сан-Ремо всем будет вспоминаться не тем, как он шел по дистанции, тем как переигрывал оппонентов... Будут помнить только решающую раздачу, где ему терном и ривером доехали 6%. Выиграв эту раздачу, он “испортил” себе турнир! Молодые напротив скажут: “Как круто!” Ну, а я считаю, что Андрей не может теперь сказать, что выиграл турнир по “скиллу”. Слишком много фарта.

Всем теперь ясно, что не мастерство определяет победу! При этом бессмысленно объяснять, сколько надо приложить сил, чтобы оказаться там - и тебе так повезло. И с этой же точки зрения могу сказать и про победу немца... Понятно было, что при прочих равных он дожен победить - он очень смелый, агрессивный игрок; я говорил в своих прогнозах на финальный стол WSOP, что если он на ранней стадии сможет удвоиться, он сможет просто задавить стол агрессивностью. Что и произошло!

Я не считаю, что мы получили “случайного” чемпиона - Хайнц и играл достойно, и победил заслуженно. Но, думаю, что ему повторить свой успех будет сложнее, чем тому же чеху. Если брать следующий турнир - кто из них дальше пройдет, - то я бы взял, скорее, Мартина чем Пиуса. Считаю Стажко более стабильным игроком.

В общем, хочу сказать, финальный стол понравился. С удовольствием посмотрел его. Я даже не уходил, после того как вылетел из Sunday Million, потому что считал полезным для себя посмотреть, как играют люди за финальным столом WSOP.

Я приветствую инициативу организаторов, которые показывали карты игроков. С открытыми картами смотреть трансляцию стало куда интересней - понимаешь, что происходит, почему игроки принимают те или иные решения... С другой стороны, не знаю, с чем сравнить - все предыдущие финальные столы я смотрел в записи, лишь этот - вживую. Посмотрим, что будет в следующем году. Игра мне понравилась.

Было много интересной борьбы, много неожиданностей, поворотов игры, которых никто не мог предположить. Жаль только, что Макиевский вылетел так рано...