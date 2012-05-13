Я сперва отбивался, но он меня смог уговорить. Говорю ему: “У меня билета нет!” - “А я тебе сейчас куплю...” - “У меня гостиницы нет!” - “Ничего, я забронирую...” - “У меня денег с собой маловато!” - “Не беспокойся, я тебе одолжу...” Когда кто-то тебя так уговаривает, устоять просто невозможно, и я рванул на EPT вместе с ними.

История с гостиницей вышла совсем смешная. Билет, деньги, машина - все это по большому счету ерунда. Главное гостиница. А тут Макс Семисошенко говорит, что у него будет номер практически свободен. Он собирался с кем-то ехать, но у того не получилось, и Максим меня тут же взял в компаньоны. Он оказался таким хорошим парнем, что несмотря на все мои попытки заплатить половину за номер, не взял ни цента. Сказал, что ему было приятно жить вместе со мной. Так он, к тому же, еще и уехал сразу после того как вылетел из мэйна... Уезжая, Семисошенко напутствовал меня словами, что он надеется на то, что “наш номер закончит этот EPT в плюсе”.

Но если в главном турнире EPT ни у него, ни у меня не получилось, то вот в баунти-турнирах в Кампеоне я нажил. Народ, прямо скажем, сходит от них с ума. Ведь за то, что ты выбил кого-то дают половину бай-ина! Турнир €1К+€1К, а баунти - €1,000.

Я их сыграл массу. В одном из них пошли по “10 копеек” с Заей. У нас с Адреем уже давно приятельские отношения: я и в команде его играл, мы и просто покупали доли друг у друга. Так вот, пошли мы в этот баунти-турнир... А народ там творит какие-то безумства; я просто угорал: кто-то за столом шел в олл-ин, так за ним прыгали туда же еще двое-трое, а то и четверо. Зая, даавая мне напутствия, говорил: “Баунти тут - самое важное! Если коротыш идет в олл-ин, надо закрывать по любым двум!”

Но я играл по-другому. Вот, пошел передо мной коротыш в олл-ин. Я посмотрел на свои 10-2, на стек, на то, что за мной сидели еще люди, - и выкинул. Не буду ничего коллировать, буду терпеть! И ситуация складывалась таким образом, что у меня не было ни одного баунти, короткий стек, но я сумел дойти до финального стола.

Конечно, первые призовые места - сущие копейки, кажется €2,300, но потом уже призы начинали расти. Плюс, конечно же, баунти. В общем, сел я за этот финальный стол - и выиграл! Собрал по дороге четыре баунти, плюс пятое - мое. Первый приз в €32,000, еще €5К за баунти. Для “пляжного” турбо-турнира совсем неплохо...

В хедз-апе я переиграл какого-то американца. Он играл очень активно, но... легко читаемо. Мне не очень нравилось, что он делал. Любая агрессия хороша в меру. Ну, я его пару раз и подловил на этом... Выставиться с A-5 против Q-Q для него было в порядке вещей, я думаю даже, что он считал себя фаворитом в таком коине.

С этим американцем я точно знал, что если мы все время рэйзили с “кнопки”, а в какой-то раздаче я вдруг лимпом зайду, есть большой шанс на то, что он “пихнет” в меня. Так и получилось, что я его поймал в первый раз с дамами. А потом еще!

И чтобы как-то утешить этого парня, а он расстроился не на шутку, я ему говорю: “Вы не расстраивайтесь, я все-таки - чемпион мира...” Он мне в ответ: “Я тоже!”

Потом посмотрел по базе. Это был Эндрю Бедекер - он выиграл на WSOP в 2011-м шутаут за $1,500. Общая же сумма призовых за карьеру крепко за миллион. Да и сильные игроки с ним с удовольствием общаются. Такого вот “кабана” завалил.

А самое смешное, что на следующий день я еще раз сел играть в точно таком же баунти-турнире, но уже за €500, - и ровно по тому же сценарию, снова добрался до финального стола! У меня был короткий стек, не было баунти, но смог выжить.

К сожалению, во второй раз не сложилось. Я выбил кого-то, но потом переехали, - я вылетел на 6-м месте. Дали за них что-то €1,800 плюс - бай-ин за 2 баунти.

За счет двух этих баунти-турниров удалось отбить всю поездку и даже забить про Киев. Примета об игроке, включенном в турнир в последний момент, сработала.

Продолжение следует...